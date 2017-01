Confira a programação cultural desta quinta-feira (05/01)

00:00 · 05.01.2017

CINEMA

Especiais

Belos Sonhos

(ITA - 2016)Cinema do Dragão 02: 13h50

Drama - 14 anos - 130min. De Marco Bellochio. Com Bérénice Bejo. Baseado no romance autobiográfico homônimo de Massimo Gramellini. Massimo é um jornalista respeitado por seus colegas e também trabalha como vice-diretor do jornal italiano La Stampa. Aos nove anos, ele sofreu uma perda irreparável: a morte de sua mãe. Agora, já adulto, Massimo precisa encarar as memórias de seu passado doloroso quando decide vender o apartamento dos pais.

Como Você É

(EUA - 2016)Cinema do Dragão 02: 16h20

Drama - 16 anos - 110min. De Miles Joris-Peyrafitte. Com Owen Campbell. Nos anos 90, três adolescentes vivem uma intensa amizade, gerando conflitos entre outros jovens, que culmina numa agressão. A polícia investiga o caso e na fase de depoimentos é recontada a história dessa amizade.

Eu, Daniel Blake

(RU/FRA - 2016)Cinema do Dragão 02: 18h15 e 20h10

Drama - 12 anos - 100 min. De Ken Loach. Com Dave Johns. O marceneiro Daniel Blake sofre um ataque cardíaco enquanto trabalha. Ele quase morre e agora tem de enfrentar a burocracia do governo para conseguir o benefício a que tem direito. Mas a situação fica menos dolorosa quando Daniel conhece uma mãe solteira.

Estreia

Dominação

(EUA - 2016)Messejana 05: 22h | Via Sul 02 - DUB: 16h15 | Via Sul 02: 21h | Rio Mar 09 - DUB: 18h15 | Rio Mar 09: 16h e 20h30 | Benfica 02 - DUB: 14h, 16h, 18h e 20h | Iguatemi 11: 21h20 | Iguatemi 11 - DUB: 15h15, 17h15 e 19h15

Terror - 14 anos - 91min. De: Brad Peyton. Com Aaron Eckhart. Um exorcista cadeirante tem a grande habilidade de entrar no subconsciente das pessoas. Ele tem um desafio quando conhece um menino de 9 anos, que está possuído por um demônio.

Moana

( EUA - 2016)Aldeota 03 - 3D - DUB: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | Del Paseo 02 - DUB: 14h, 16h20, 18h40 e 21h | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 20h30 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 14h, 16h30 e 19h | Maracanaú 04 - DUB: 13h30 e 16h | Messejana 04 - DUB: 13h, 15h30 e 20h30 | Messejana 05 - 3D - DUB: 12h, 14h30, 17h e 19h30 | Via Sul 01 - DUB: 14h e 16h30 | Via Sul 03 - DUB: 13h e 18h | Via Sul 05 - 3D - DUB: 12h, 14h45 e 20h | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h, 15h40, 18h30 e 21h10 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 14h, 16h40 e 19h20 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D - DUB: 14h e 16h45 | Rio Mar 04 - VIP - DUB: 14h40, 17h20 e 20h | Rio Mar 05 - MACROXE - DUB: 13h e 18h30 | Rio Mar 07 - 3D - DUB: 13h30, 16h15 e 19h | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h, 16h30 e 19h20 | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15 | Benfica 03 - DUB: 13h, 15h10, 17h25 e 19h40 | North Shopping 01 - DUB: 20h40 | North Shopping 02 - 3D - DUB: 14h10, 16h30, 18h50 e 21h10 | North Shopping 06 - DUB: 16h | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h30, 15h55, 18h20 e 20h45 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 14h, 16h25 e 21h15 | Iguatemi 10 - DUB: 13h, 15h25, 17h50, 20h15 e 22h40 | Parangaba 02 - 3D - DUB: 13h, 15h20, 17h40, 20h e 22h20 | Parangaba 04 - DUB: 13h35 e 18h50 | Iandê Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h25 e 18h40 | Caucaia 04 - DUB: 16h20 e 20h35 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Sobral 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30

Animação - Livre - 113min.De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana Waialiki descende de uma longa linhagem de navegadores e é uma grande entusiasta das viagens pelo mar. Mas quando sua família precisa de ajuda, ela terá que embarcar em uma jornada épica repleta de semideuses e espíritos.

Passageiros

(EUA - 2016)Pátio Dom Luís 02 - 3D: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | North Maracanaú 01 - 3D - DUB: 13h, 15h30 e 18h | North Maracanaú 02 - 3D - DUB: 21h30 | Messejana 01 - 3D - DUB: 14h, 19h e 21h30 | Messejana 01 - 3D: 16h30 | Messejana 04 - DUB: 18h | Via Sul 01 - DUB: 18h | Via Sul 01: 21h30 | Via Sul 03 - DUB: 20h30 | Via Sul 03 - 3D: 15h30 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 17h30 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 14h20, 17h, 19h40 e 22h10 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D: 19h30 e 22h15 | Rio Mar 02 - VIP - 3D: 15h20, 18h e 20h40 | Rio Mar 05 - MACROXE - 3D: 15h45 e 21h15 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 14h15 e 19h40 | RioMar Kennedy 05 - 3D: 17h e 22h20 | North Shopping 05 - 3D - DUB: 14h10, 16h35, 19h e 21h20 | Iguatemi 09 - 3D: 16h35 e 21h25 | Iguatemi 09 - 3D - DUB: 14h10 e 19h | Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 15h25 | Parangaba 03 - DUB: 13h05, 17h45, 20h05 e 22h25 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 16h35 e 20h50 | Caucaia 04 - DUB: 14h15 e 18h30

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois. No trajeto, uma câmara apresenta problemas e um dos adormecidos, Jim Preston, desperta 90 anos antes do previsto. Ele começa a se desesperar com o fato de envelhecer e morrer sozinho e acorda outra passageira, Aurora, para lhe fazer companhia, despertando sentimentos entre eles.

Em cartaz

Animais Fantásticos e Onde Habitam

(EUA/RU - 2016)Iguatemi 05 - DUB: 16h

Iguatemi 05: 21h

Aventura - 12 anos - 133 min. De David Yates. Com Eddie Redmayne. O excêntrico magizoologista Newt Scamander chega à cidade de Nova York com sua maleta, um objeto mágico onde ele carrega uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia que coletou durante as suas viagens.

Invasão Zumbi

(CORSUL - 2016)Via Sul 02 - DUB: 13h45 e 18h30 | North Jóquei 05 - DUB: 22h | Benfica 01 - DUB: 12h30 e 16h40 | RioMar 10 - DUB: 22h10 | RioMar Kennedy 06 - DUB: 18h e 20h50 | North Shopping 06 - DUB: 13h35, 18h20 e 20h50 | Iguatemi 04 - DUB: 22h | Parangaba 05 - DUB: 17h05 | Caucaia 01 - DUB: 16h10 e 20h55

Drama - 14 anos - 118 min. De Yeon Sang-ho. Com Choi Woo-sik. Na Coreia do Sul, um vírus zumbi toma conta do país. O terror só piora quando os passageiros de um trem, saindo de Seul e indo para Busan, acabam descobrindo isso quando uma das pessoas a bordo está infectada.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)Aldeota 02: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Pátio Dom Luís 01: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Messejana 02: 13h15, 15h15, 17h30, 19h45 e 21h45 | Via Sul 04: 12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Via Sul 06: 21h15 | Benfica 01: 14h50, 19h e 20h50 | North Jóquei 02: 13h40, 16h, 18h10, 20h20 e 22h20 | North Jóquei 04: 21h30 | RioMar 03 - VIP: 13h50, 16h20, 18h40 e 21h20 | RioMar 06: 14h30, 17h, 19h15 e 21h30 | RioMar 08: 15h, 17h40, 20h e 22h | RioMar Kennedy 03: 14h30, 16h50, 19h e 21h30 | RioMar Kennedy 04: 13h30, 16h, 18h10 e 20h30 | North Shopping 03: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30 | North Shopping 04: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30 | Iguatemi 03: 13h30, 15h30, 17h30 e 21h30 |

Iguatemi 06: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30 | Iguatemi 07: 14h, 16h, 18h e 20h | Iguatemi 12: 13h e 21h15 | Parangaba 01: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30 | Parangaba 05: 13h, 15h, 19h35 e 21h35 | North Maracanaú 03: 12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | North Maracanaú 04: 21h15 | Caucaia 02: 14h05, 15h45, 17h25, 19h25 e 20h45 | Aracati 01: 19h e 21h | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01: 19h e 21h | Quixadá 01: 19h e 21h | Renato Aragão (Sobral) 01: 18h e 20h30

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso como apresentadora de TV. Ela tem se aventurado em novos relacionamentos, e Carlos Alberto quer reatar o casamento.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)Iguatemi 12: 15h, 17h05 e 19h10 | Aracati 01: 15h e 17h | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01: 15h e 17h | Quixadá 01: 15h e 17h

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos.

Rogue One - Uma História Star Wars

(EUA - 2016)Aldeota 01: 18h30 e 21h | Messejana 03 - DUB: 18h40 | Via Sul 06 - DUB: 18h20 | Benfica 04 - DUB: 15h15 e 20h10 | RioMar 07 - 3D: 21h50 | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 21h50 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h15 e 21h45 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 13h30 e 19h | Parangaba 04: 21h15 | Parangaba 04 - DUB: 16h05 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 20h40 | North Maracanaú 04 - DUB: 18h30 | Caucaia 01 - DUB: 18h25 | Renato Aragão (Sobral) 01 - DUB: 15h

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. Situado antes dos eventos de Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977), a história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde de combatentes de juntam para uma missão desesperada: roubar os planos da temida Estrela da Morte.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016)Aldeota 01 - DUB: 14h e 16h20 | Del Paseo 01 - DUB: 13h20, 15h30 e 17h40 | Messejana 03 - DUB: 13h50 e 16h20 | Via Sul 06 - DUB: 13h30 e 16h | Benfica 04 - DUB: 13h e 17h55 | North Jóquei 04 - DUB: 13h20, 16h20 e 19h | RioMar 09 - DUB: 13h40 | RioMar 10 - DUB: 14h e 16h30 | RioMar Kennedy 06 - DUB: 13h15 e 15h30 | North Shopping 01 - DUB: 13h30, 15h50 e 18h20 | Iguatemi 04 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45 | Parangaba 06 - DUB: 13h40 e 16h | Parangaba 06 - 3D - DUB: 18h20 | Caucaia 01 - DUB: 14h05

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro entregue às moscas. Decidido a revitalizar o lugar, Buster cria uma competição de canto, com a ajuda de um amigo.

Sully - O Herói do Rio Hudson

(Sully - EUA - 2016)Del Paseo 01: 19h45 e 21h40 | Iguatemi 11: 13h10 | Renato Aragão (Sobral) 02 - DUB: 15h, 18h e 20h30

Drama - 10 anos - 96 min. De Clint Eastwood. Com Tom Hanks. Cinebiografia conta a história do piloto Chesley 'Sully' Sullenberger. Ele ficou famoso quando fez um ato de heroísmo. Após enfrentar problemas num voo, Sully consegue pousar o avião no Rio Hudson, e todos escapam ilesos.

Agenda do dia

Samba de Cris Malagueta

Considerada uma das melhores intérpretes de samba do Ceará, Cris Malagueta faz, na hora do almoço desta quinta-feira, um show no Mercado Central de Fortaleza. "Samba no Morro" é a música atual de trabalho da cantora e compositora e já conta com um clipe no YouTube. O show faz parte do projeto "DegustaSom", do Sesc. Hoje, às 11h, no Mercado Central de Fortaleza (Av. Alberto Nepomuceno, 199, Centro). Grátis. (3252.2215)

Festa "na Ponta da Agulha"

Às 23h, no Reggae Club (Rua José Avelino, 508, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 15. (98734.7468)

A festa "Na Ponta da Agulha" realiza, nesta quinta-feira, um baile de boas-vindas ao ano novo, com o título "Reggae New Year". Os DJs Bandit Dubwise e Mr. Gazos recebem os convidados Vinicius Bash e Rubinho Star e prometem levar a balada movida a vinis raros até o amanhecer. Na fanpage do projeto e no Instagram, há a lista feminina. As 30 primeiras mulheres têm entrada liberada.

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 19 de fevereiro, de terça a sexta, das 9h às 19h, sábados, de 10h às 18h, e domingos, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A exposição da Coleção Airton Queiroz é uma oportunidade de conhecer a evolução das artes plásticas no Brasil e no mundo. O visitante vai encontrar 254 trabalhos (entre telas, esculturas e instalações), como obras de nomes consagrados como Monet e Miró.

Peça "Meire Love"

12h30 e 16h, no Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454, Centro). Grátis. (3254.5542)

O espetáculo "Meire Love", do Grupo Bagaceira, inicia temporada no Teatro Carlos Câmara, em duas sessões, às quintas-feiras de janeiro. Com mais de 10 anos de estrada, "Meire Love" conta a história de três meninas da orla, vividas por atores, que sonham conhecer um estrangeiro para tirá-las dali. O texto é de Suzy Élida Lins. O elenco traz Yuri Yamamoto, Rafael Martins e Rogério Mesquita.

Vitrine da Música Kids

Hoje, às 19h, na praça de alimentação do Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Grátis. (3089.0909)

O cantor Roberto Matheus, que representou o Ceará na primeira temporada do "The Voice Kids" no ano passado, vai se apresentar, nesta quinta-feira, na praça de alimentação do Shopping RioMar Kennedy. Ele tem 14 anos, mas começou a soltar a voz aos 6 anos de idade. Roberto gosta de cantar sucessos da MPB, do sertanejo e também canções românticas. O show dele é o primeiro da programação "Vitrine da Música Kids", que levará ao público do Shopping RioMar Kennedy uma atração infantil todas as quintas-feiras do mês de janeiro.