Confira a programação cultural desta quinta-feira (02/02)

00:00 · 02.02.2017

Cinema

Especiais

A Espera

(ITA/FRA - 2015)Cinema do Dragão 01: 18h10 e 20h

Drama - 14 anos - 100 min. De Piero Messina. Com Juliette Binoche. Anna está em sua casa esperando a chegada de seu filho. Na companhia de Anna está a namorada dele, Jeanne, e a convivência entre as duas mulheres nessa espera vai despertando um intenso e proibido desejo.

A Morte de Luís XIV

(FR/ES - 2017)Cinema do Dragão 01: 14h

Drama - 12 anos - 115min. De Albert Serra. Com Jean-Pierre Léaud. A história dos últimos dias de vida do rei da França Luís XIV. Sua saúde fica debilitada quando começa a sentir dores na perna. Tudo vai piorando e ele é obrigado a ficar numa cama.

Animais Noturnos

(EUA - 2016)Cinépolis RioMar 10: 19h30

Drama - 16 anos - 117 min. De Tom Ford. Com Amy Adams. Susan recebe do ex-marido o esboço de um livro que está escrevendo. A obra é sobre um pai de família, cujas férias terminam de forma violenta e vira caso de polícia.

Eu, Daniel Blake

(RU/FRA - 2016)Cinema Dragão 1: 14h10 e 16h

Drama - 12 anos - 100 min. De Ken Loach. Com Dave Johns. O marceneiro Daniel Blake sofre um ataque cardíaco e agora tem de enfrentar a burocracia do governo para conseguir o benefício.

O Homem que caiu na terra

(EUA/RU - 1976)Cinema do Dragão 01: 16h10

Ficção Científica - 16 anos - 120 min. De Nicolas Roeg. Com David Bowie. Alienígena se disfarça de um homem de negócios e busca água para salvar seu planeta.

ESTREIA

A Qualquer Custo

(EUA - 2016)Iguatemi 04: 16h20 e 20h45

Drama - 14 anos - 102 min. De David Mackenzie. Com Chris Pine. Quando perdem a fazenda da família, dois irmãos, um ex-presidiário e um pai divorciado com dois filhos, decidem assaltar um banco, mas cruzam com um delegado que fará de tudo para impedi-los.

Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois

(BRA - 2017)Via Sul 06: 18h30 | Benfica 04: 13h e 18h35 | Cinema do Dragão 01: 18h20 e 20h10

Drama - 16 anos - 85 min. De Petrus Cariry. Com Sabrina Greve. Clarisse vai visitar o pai, que está muito doente. Com o passar do tempo, na convivência entre eles, segredos sobre aqueles que já se foram vêm à tona. O ressentimento é inevitável e estranhos acontecimentos só pioram a situação.

Estrelas Além do Tempo

(EUA - 2017)Pátio Dom Luís 01: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Messejana 05 - DUB: 14h20 e 19h15 | Via Sul 02 - DUB: 14h20 | Via Sul 02: 19h15 | RioMar 03 - VIP: 15h, 18h e 21h | RioMar Kennedy 04 - DUB: 13h e 18h45 | RioMar Kennedy 04: 16h e 21h30 | Iguatemi 07: 13h, 18h20 e 21h | Iguatemi 07 - DUB: 15h40 | Parangaba 05: 13h35, 18h50 e 21h25

Drama - Livre - 127 min. De Theodore Melfi. Com Taraji P. Henson. Três mulheres negras se destacam no trabalho matemático. Elas são contratadas pela NASA durante a corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia. A missão delas é criar um programa tecnológico para fazer do astronauta John Glenn ser o primeiro a entrar em órbita.

O Chamado 3

(Rings - EUA - 2017)Aldeota 03 - DUB: 14h40 | Aldeota 03: 17h, 19h10 e 21h20 | Messejana 02 - DUB: 15h, 17h15 e 19h30 | Messejana 02: 21h45

Centerplex Via Sul 04 - DUB: 15h, 17h15 e 19h30 | Via Sul 04: 21h45 | Benfica 01 - DUB: 13h40, 15h45 e 17h55 |Benfica 01: 20h10 | North Jóquei 05 - DUB: 13h, 15h20, 17h40, 20h e 22h20 | RioMar 01 - 4DX - DUB: 16h30 e 22h15 | RioMar 06 - DUB: 13h30 e 19h | RioMar 06: 16h e 21h40 | RioMar Kennedy 02 - DUB: 14h30, 17h, 19h30 e 22h | North Shopping 01 - DUB: 19h | North Shopping 02 - DUB: 14h, 16h15, 18h30 e 20h45 | Iguatemi 09: 16h15 e 20h45 | Iguatemi 09 - DUB: 14h e 18h30 | Parangaba 03 - XPLUS: 15h10 e 19h30 | Parangaba 03 - XPLUS - DUB: 13h, 17h20 e 21h40 | North Maracanaú 04 - DUB: 16h30, 19h e 21h30 | Caucaia 02 - DUB: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50 | Aracati 02: 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 02: 18h e 20h30 | Quixadá 02: 18h e 20h30 | Sobral 03: 18h e 20h30

Terror - 14 anos - 102 min. De F. Javier Gutiérrez. Com Johnny Galecki. Julia fica preocupada quando seu namorado, Holt, começa a explorar a lenda urbana sobre um vídeo misterioso. Ela se sacrifica para salvar seu namorado e acaba fazendo uma descoberta terrível: há um "filme dentro do filme" que ninguém nunca viu antes.

The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years

(RU/EUA - 2016)UCI Kinoplex Iguatemi 11: 20h

Documentário - Livre - 137 min. De Ron Howard. A produção retrata a trajetória entre os anos de 1962 e 1966, quando os integrantes da The Beatles, John Lennon, George Harrison, Paul McCartney e Ringo Star fizeram 250 shows.

TOC - Transtornada Obsessiva Compulsiva

(BRA - 2016)Messejana 03: 16h, 18h30 e 21h | Via Sul 01: 12h, 14h15, 18h50 e 21h15 | Benfica 03: 14h, 16h, 18h e 20h | North Jóquei 04: 13h40, 16h, 18h30 e 21h | RioMar 09: 13h20, 15h45, 18h20 e 21h | RioMar Kennedy 06: 14h15, 16h45, 19h15 e 21h45 | North Shopping 06: 14h20, 16h35, 18h50 e 21h05 | Iguatemi 05: 14h20, 16h35, 18h50 e 21h05| Parangaba 02: 13h05, 15h20, 17h35, 19h50 e 22h05 | Caucaia 01: 14h30, 16h30 e 18h30

Comédia - 14 anos - 96 min. De Paulinho Caruso e Teo Poppovic. Com Tatá Werneck. Kika K é uma atriz que está em novelas, campanhas publicitárias e é idolatrada por milhões de fãs. Mas por trás das aparências, está em crise com sua vida pessoal e profissional, enquanto precisa lidar com as limitações de seu Transtorno Obsessivo Compulsivo.

Em cartaz

A Bailarina

(FR/CA - 2017)Aldeota 02 - DUB: 14h e 15h45 | Messejana 04 - DUB: 14h15 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 14h20 | RioMar 07 - 3D - DUB: 13h10, 15h20 e 17h30 | North Shopping 01 - DUB: 14h30 | Iguatemi 11 - DUB: 15h35 | Parangaba 01 - DUB: 13h | Maracanaú 03 - DUB: 15h30 | Maracanaú 04 - DUB: 14h30 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h10

Animação - Livre - 90min. De Eric Summer e Eric Warin. Com Mel Maia. Paris, 1869. Menina órfã foge para Paris para realizar o sonho de ser uma grande bailarina.

Assassin's Creed

(EUA/RU - 2016)Via Sul 03 - 3D - DUB: 20h | Benfica 04 - DUB: 20h20 | RioMar 07 - 3D: 19h40 | Iguatemi 11 - DUB: 17h35 | Aracati 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Quixadá 01 - DUB: 16h30 e 20h50

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum é um sujeito simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos.

Até o Último Homem

(EUA - 2017)RioMar 04 - VIP: 21h45 | RioMar Kennedy 03: 20h | Iguatemi 12: 15h10, 18h e 20h50

Drama - 16 anos - 140min. De Mel Gibson. Com Andrew Garfield. Durante a Segunda Guerra Mundial, um médico do exército se recusa a matar pessoas durante batalha.

Beleza Oculta

(EUA - 2017)Del Paseo 02: 15h, 17h, 19h e 21h | RioMar 04 - VIP: 13h, 16h e 19h | Iguatemi 06: 15h20, 19h40 e 21h50 | Iguatemi 06 - DUB: 13h10 e 17h30 | Sobral 02 - DUB: 15h, 18h e 20h30

Drama - 10 anos - 97min. De David Frankel. Com Will Smith. Após uma tragédia, Howard entra em depressão e passa a escrever cartas para a Morte, o Tempo e o Amor, preocupando os amigos.

La La Land - Cantando Estações

(EUA - 2017)Del Paseo 01: 16h30, 19h e 21h30 | Pátio Dom Luís 02: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Messejana 04 - DUB: 20h40 | Via Sul 06 - DUB: 20h30 | RioMar 02 - VIP: 14h, 17h e 20h | RioMar Kennedy 05: 20h45 | Iguatemi 10: 18h40 e 21h20 | Iguatemi 10 - DUB: 13h20 e 16h | Parangaba 05 - DUB: 16h10 | Maracanaú 03 - DUB: 17h45

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling. Pianista de jazz se apaixona por uma atriz aspirante e sonhadora.

Max Steel

(EUA - 2017)Parangaba 01 - DUB: 15h

Ação - 10 anos - 88min. De Stewart Hendler. Com Ben Winchell. Max é um adolescente que descobre incríveis poderes quando entra em contato com uma força extraterrestre.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)Messejana 05 - DUB: 17h e 22h | Via Sul 02 - DUB: 17h e 22h | North Jóquei 02: 19h40 e 22h | RioMar 10: 14h20, 16h40 e 22h |

RioMar Kennedy 03: 15h30 e 18h | North Shopping 03: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30 | Iguatemi 03: 13h50, 15h45, 17h40, 19h35 e 21h30| Parangaba 04: 18h e 22h | Maracanaú 03 - DUB: 20h45 | Caucaia 04: 18h40 e 20h40

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia vira apresentadora de TV, mas não se sente muito preparada para um namoro.

Moana: Um Mar de Aventuras

(EUA - 2016)Del Paseo 01 - DUB: 14h10 | Messejana 01 - 3D - DUB: 14h e 16h30 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 15h | Via Sul 05 - 3D - DUB: 14h e 16h30 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 16h40 | RioMar 08 - DUB: 13h40 e 16h10 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 13h15 e 15h45 | North Shopping 04 - DUB: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50 | Iguatemi 02 - DUB: 13h45, 16h10, 18h35 e 21h | Parangaba 01 - DUB: 19h25 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 18h30

| Caucaia 04 - DUB: 14h30 e 16h35

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana ama viagens pelo mar e terá que embarcar em uma jornada épica repleta de semideuses e espíritos.

Os Penetras 2 - Quem Dá mais?

(BRA - 2017)Benfica 04: 14h35 | Iguatemi 12: 13h10 | Parangaba 04: 16h

Comédia - 12 anos - 85min. De Andrucha Waddington. Com Marcelo Adnet. Internado em clínica, Beto está desolado por ter sido enganado por um malandro.

Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood

(BRA - 2017 - 99min)Parangaba 04: 13h50 | Aracati 01: 14h30 e 18h50 | Limoeiro do Norte 01: 14h30 e 18h50 | Quixadá 01: 14h30 e 18h50 | Sobral 01: 15h

Comédia - Livre. De João Daniel Tikhomiroff. Com Renato Aragão. O Grande Circo Sumatra vive uma crise financeira desde a proibição de animais em espetáculos. Didi e Karina, artistas do circo, montam novo número para atrair público.

Quatro Vidas de um Cachorro

(EUA - 2017)Aldeota 02: 17h30, 19h25 e 21h30 | Messejana 04 - DUB: 18h30 | Via Sul 01 - DUB: 16h40 | North Jóquei 02 - DUB: 15h e 17h20 | RioMar 08: 18h40 e 21h20 | RioMar Kennedy 03 - DUB: 13h20 | North Shopping 01 - DUB: 16h30 | Iguatemi 01: 19h50 e 22h | Iguatemi 01 - DUB: 15h20 | Parangaba 04 - DUB: 19h50 | Sobral 01 - DUB: 18h e 20h30

Drama - 12 anos - 120min. De Lasse Hallström. Com Dennis Quaid. Cachorro morre e reencarna várias vezes, atrás do seu primeiro dono.

Resident Evil 6: O Capítulo Final

(EUA - 2017)Aldeota 01: 17h, 19h10 e 21h20 | Messejana 01 - 3D - DUB: 19h e 21h30 | Messejana 04 - DUB: 16h15 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 19h e 21h30 |Via Sul 06 - DUB: 13h45 e 16h15 | Benfica 02 - 3D - DUB: 13h05, 15h20 e 17h35 | Benfica 02 - 3D: 19h50 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 14h, 16h20, 18h50 e 21h20 | RioMar 01 - 4DX - 3D - DUB: 19h30 | RioMar 05 - MACRO-XE - 3D - DUB: 13h | RioMar 05 - MACRO-XE - 3D: 15h30, 18h e 20h40 | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h20 | North Shopping 05 - DUB: 14h10, 16h30, 18h50 e 21h15 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h30 e 21h10 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h10 e 18h50 | Parangaba 06 - DUB: 15h15 e 19h45 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 13h, 17h30 e 22h | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 15h, 17h30 e 20h | Caucaia 03 - 3D - DUB: 16h10, 18h10 e 20h10

Ação - 14 anos - 107min. De Paul W.S. Anderson. Com Milla Jovovich. Sobrevivente do massacre zumbi, Alice retorna para onde o pesadelo começou.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016)Iguatemi 11 - DUB: 13h15

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. Para salvar um teatro, um coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

XXx: Reativado

(EUA - 2017)Aldeota 01: 14h40 | Via Sul 03 - 3D: 17h30 | Benfica 04 - DUB: 16h25 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 19h20 e 21h40 | RioMar 07 - 3D: 22h20 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 18h30 | North Shopping 01 - DUB: 21h15 | North Shopping 03 - DUB: 13h10 | Iguatemi 01 - 3D: 17h30 | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h | Parangaba 01 - DUB: 17h05 e 21h50 | North Maracanaú 02 - 3D - DUB: 21h | Caucaia 01 - DUB: 20h30 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 15h | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h | Sobral 03 - 3D - DUB: 15h

Ação - 14 anos - 107min. De D.J. Caruso. Com Vin Diesel. Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando um guerreiro coloca suas mãos em uma arma indestrutível.

Agenda do dia

Show de Érica Albernaz

Érica Albernaz faz show hoje, dentro do Quinta Acústica, projeto do Sesc. Ela apresenta canções do 1º disco "Simplicidade", que aborda temas como o amor, a infância, a inocência e a liberdade. O projeto, instrumentalizado por Matheus Brasil, se desenvolve em meio ao folk, rock e MPB. Hoje, às 20h, no Teatro Sesc Emiliano Queiroz (Av. Duque de Caxias, 1701, Centro). Ingresso: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). (3452.9090)

Banda aquarela

Hoje, às 17h, na Vila Azul do Mar do Beach Park (Av. Dos Golfinhos,Porto das Dunas, Aquiraz). Grátis. (4012.3000)

A banda Aquarela abre hoje a programação de fevereiro da Vila Azul do Amor, no Porto das Dunas, com um show gratuito de pop rock nacional e internacional. Em seguida à apresentação da banda Aquarela, os visitantes do parque temático Beach Park vão cair no ritmo do samba com o som do grupo Samba Mix Brasil, que encerra a noite com muita animação.

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 19 de fevereiro, de terça a sexta, de 9h às 19h, sábados, de 10h às 18h, e domingos,

De 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis.

(3477.3319)

A exposição da Coleção Airton Queiroz traça um panorama das artes plásticas com obras de nomes consagrados como Monet e Renoir. São 263 obras (entre telas, esculturas e instalações), que mostram os frutos da criatividade artística ao longo do tempo.

Filmes Sobre Fortaleza

Hoje, às 18h30, no auditório da Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro). Grátis. (3105.1404)

A Vila das Artes exibe, hoje, três filmes que retratam Fortaleza. As obras foram produzidas por alunos da Escola Pública de Audiovisual. Serão exibidos os filmes "Cinemeiro", com direção de Gabriel Petter,"Enquanto as Redes Resistem", de João Moura e "Mar Absoluto", codirigido por Ana Paula Vieira e Leonardo Câmara. Após a exibição, haverá debate.

Super quinta-feira reggae

Hoje, a partir das 23h, no Reggae Club (Rua José Avelino, 508, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 15. (98734.7468)

Os DJs residentes do Reggae Club, Bandit Dubwise (foto) e Mr. Gazos, comandam, nesta quinta-feira, o baile "Super Quinta-Feira Reggae". Eles vão receber os DJs convidados Rui Fire, Marcelo Selektar e Magão Black Time. Eles prometem um set repleto de pedradas (hits clássicos do reggae), tocadas diretamente dos vinis. A noite é mais uma na conta do projeto "Na Ponta da Agulha", que completa nove anos no próximo mês de maio, sempre valorizando a música jamaicana e as execuções diretamente das bolachas. As 30 primeiras mulheres que chegarem ao clube terão entrada liberada.