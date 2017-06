Confira a programação cultural desta quarta-feira (7)

00:00 · 07.06.2017

Museu da Fotografia

Cinema - Especiais

Até que a Sbórnia nos Separe (BRA - 2013)

Cineteatro São Luiz: 18h30

Animação - 10 anos - 83 min. De Ennio Torresan Jr. E Otto Guerra. Com Arlete Salles. Sbórnia é um pequeno país que desde sempre viveu isolado do resto do mundo, cercado por um grande muro. Um dia, acidentalmente, o tal muro desmorona e o povo da Sbórnia é atingido pelos ventos da modernidade vindos da cidade grande. Devido ao choque cultural, a vida dos sbornianos é bagunçada e como consequência tradições adormecidas reaparecem.

Faces de uma Mulher (FRA - 2017)

Dom Luís 02: 21h

Drama - 16 anos - 111 min. De Arnaud des Pallières. Com Adèle Haenel. Sandra é uma jovem se mudando para Paris. Karine é uma adolescente que passa por infinitas sucessões de fuga. Kiki é uma criança que vive uma tragédia após ser pega em um jogo de esconde-esconde. Renée é uma mulher estabelecida, que pensava estar livre do seu passado. Aos poucos, entendemos que essas quatro mulheres representam diferentes lados da mesma pessoa.

Muito Romântico (BRA/ALE - 2017)

Cinema do Dragão 01: 20h

Drama - 16 anos - 72 min. De Gustavo Jahn e Melissa Dullius. Com Gustavo Beck. Os brasileiros Gustavo e Melissa decidem se mudar para Berlim, na Alemanha. Os dois vivem um intenso romance, carregado de afeto, paixão, ciúme e desconfiança. Quando a relação parece estar próxima do fim, surge um portal capaz de restabelecer tudo.

Silêncio (EUA - 2017)

Cinema do Dragão 02: 14h

Drama - 12 anos - 162min. De Martin Scorsese. Com Andrew Garfield. Século XVII. Dois padres jesuítas portugueses, Sebastião Rodrigues e Francisco Garupe, viajam até o Japão em uma época onde o catolicismo foi banido. À procura do mentor deles, padre Ferreira os jesuítas enfrentam a violência e perseguição de um governo que deseja expurgar todas as influências externas.

Todas as Manhãs do Mundo (BRA - 2015)

RioMar 10: 19h30

Documentário - Livre - 84 min. De Lawrence Wahba e Tatiana Lohmann. Documentário mostra como é o amanhecer na Amazônia, numa floresta do Canadá, num deserto no México, nas savanas de Zâmbia e no Ártico da Noruega.

Estreia

Amor.Com (BRA - 2017)

Messejana 03: 15h15, 17h e 21h50 | Messejana 04: 18h40 | Via Sul 06: 17h15, 19h30 e 21h50 | Benfica 04: 13h40, 15h40, 17h40 e 19h40 | North Jóquei 04: 14h, 16h40, 18h50 e 21h20 | RioMar 09: 13h15, 15h30, 17h45, 20h e 22h10 | RioMar Kennedy 06: 13h05, 15h15, 17h45 e 20h | North Shopping 04: 19h40 e 21h30 | North Shopping 06: 13h35 e 15h35 | Iguatemi 11: 15h05, 17h05, 19h05 e 21h05 | Parangaba 04: 14h10, 16h10, 20h10 e 22h10 | North Maracanaú 03: 18h40 | North Maracanaú 04: 17h e 21h40 | Caucaia 01: 14h30, 16h30 e 20h50

Comédia - 12 anos - 92 min. De Anita Barbosa. Com Isis Valverde. A vlogueira de moda Katrina é uma das queridinhas da internet. Já o vlogueiro de game Fernando ainda não alcançou o sucesso. Os dois se conhecem, se apaixonam e o romance deles vira sensação. Agora, o casal precisa não se deixar levar pela badalação para fazer a relação dar certo.

As Aventuras de Ozzy (ESP - 2017)

Via Sul 02 - DUB: 16h40 | Via Sul 06 - DUB: 13h30 e 15h20 | North Jóquei 02 - DUB: 13h40, 15h40 e 17h50 | RioMar 08 - DUB: 14h15, 16h40 e 18h45 | RioMar Kennedy 04 - DUB: 14h e 16h15 | North Shopping 02 - DUB: 13h30 e 15h30 | Iguatemi 04 - DUB: 13h05, 15h05 e 17h05 | Parangaba 05 - DUB: 15h10, 17h10 e 19h20

Animação - Livre - 90 min. De Alberto Rodríguez e Nacho la Casa. Com Guillermo Romero. Ozzy é um pacífico e amigável cão da raça Beagle que mora com os Martins. Quando a família decide fazer uma longa viagem na qual cães não são permitidos, eles decidem deixar o amado Ozzy em um spa para cachorros. Acontece que esse lugar perfeito na verdade é um fachada construída por um vilão que deseja sequestrar cachorros.

Mulher-Maravilha (EUA - 2017)

Aldeota 03 - 3D - DUB: 13h30 | Aldeota 03 - 3D: 16h10, 18h50 e 21h30 | Del Paseo 02: 13h30, 16h10, 18h50 e 21h30 | Messejana 03 - DUB: 19h | Messejana 05 - 3D - DUB: 15h, 18h e 21h | Via Sul 01 - DUB: 14h30, 17h30 e 20h30 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 15h30, 18h30 e 21h30 | Benfica 02 - 3D - DUB: 14h, 17h25 e 20h10 | Benfica 03: 20h | Benfica 03 - DUB: 15h05 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 15h e 18h | North Jóquei 01 - 3D: 21h | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 13h20, 16h20, 19h20 e 22h20 | RioMar 01 - 4DX - 3D - DUB: 13h30 e 19h30 | RioMar 01 - 4DX - 3D: 16h30 e 22h30 | RioMar 02 - VIP - 3D: 14h, 17h e 20h | RioMar 05 - MACRO-XE - 3D - DUB: 15h | RioMar 05 - MACRO-XE - 3D: 18h e 21h | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar Kennedy 02 - 3D: 15h, 18h e 21h | North Shopping 02 - DUB: 17h30 e 20h20 | North Shopping 04 - DUB: 14h e 16h50 | North Shopping 05 - 3D - DUB: 15h, 17h50 e 20h40 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 13h, 15h55, 18h50 e 21h45 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h20 e 22h | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 13h30 e 19h10 | Iguatemi 09 - 3D: 14h15, 17h10 e 20h05 | UCI Kinoplex Iguatemi 10: 20h35 | Iguatemi 10 - DUB: 14h40 e 17h40 | Parangaba 02 - 3D - DUB: 13h, 15h50 e 18h40 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 16h20 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 13h30, 19h10 e 22h | Maranguape 02 - 3D - DUB: 12h40, 15h30 e 21h15 | North Maracanaú 02 - 3D - DUB: 15h30, 18h30 e 21h30 | North Maracanaú 03 - DUB: 20h40 | Caucaia 02 - DUB: 15h10, 17h50 e 20h20 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 15h10 e 20h20 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h40 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h40 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h40 | Renato Aragão (Sobral) 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h40

Ação - 10 anos - 141 min. De Patty Jenkins. Com Gal Gadot. Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana Prince nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor se acidenta e cai numa praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar certa de que pode parar o conflito.

Z - A Cidade Perdida (EUA - 2017)

Dom Luís 01: 13h30, 16h10, 18h50 e 21h30 | Cinema do Dragão 02: 17h e 19h40 | RioMar 10 - DUB: 13h20 e 16h20 | RioMar 10: 22h20 | Iguatemi 05: 16h20, 19h10 e 22h | Iguatemi 05 - DUB: 13h30 | Parangaba 01: 16h | Parangaba 01 - DUB: 21h40

Aventura - 14 anos - 141 min. De James Gray. Com Robert Pattinson, Charlie Hunnam e Tom Holland. Nos anos 1920, o lendário explorador britânico Percy Fawcett parte numa viagem até a selva amazônica em busca de uma cidade que ele acredita existir: Z. Ele não encontra o lugar e faz várias expedições até descobrir onde fica Z. Em uma dessas viagens, Percy parte rumo ao Mato Grosso e desaparece sem deixar vestígios.

Em cartaz

A Cabana (EUA - 2017)

RioMar Kennedy 04 - DUB: 18h30 | Iguatemi 03: 21h | Iguatemi 03 - DUB: 13h, 15h40 e 18h20 | Parangaba 05 - DUB: 21h20

Drama - 12 anos - 132 min. De Stuart Hazeldine. Com Sam Worthington, Octavia Spencer e Tim McGraw. Adaptação do best-seller, a história mostra um homem que vive atormentado após perder a sua filha mais nova, cujo corpo nunca foi encontrado, mas sinais de que ela teria sido violentada e assassinada são encontrados em uma cabana nas montanhas. Anos depois da tragédia, ele recebe um chamado misterioso para retornar a esse local, onde ele vai receber uma lição de vida.

Antes Que Eu Vá (EUA - 2017)

Iguatemi 12 - DUB: 15h50

Drama - 10 anos - 99 min. De Ry Russo-Young. Com Zoey Deutch. Samantha Kingston é uma jovem que tem tudo o que uma jovem pode desejar da vida.. No entanto, essa vida perfeita chega a um final abrupto e repentino no dia 12 de fevereiro, um dia que seria um dia como outro qualquer se não fosse o dia de sua morte. Porém, segundos antes de realmente morrer, ela terá a oportunidade de mudar a sua última semana e, talvez, o seu destino.

Corra! (EUA - 2017)

Aldeota 02: 21h20 | Via Sul 02 - DUB: 13h15 | Benfica 03 - DUB: 13h e 17h50 | Iguatemi 07: 21h45 | Iguatemi 07 - DUB: 19h30 | Renato Aragão (Sobral) 01 - DUB: 18h

Terror - 14 anos - 104 min. De Jordan Peele. Com Daniel Kaluuya. Chris é jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada caucasiana Rose (Allison Williams). A princípio, ele acredita que o comportamento excessivamente amoroso por parte da família dela é uma tentativa de lidar com o relacionamento de Rose com um rapaz negro, mas, com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador.

Guardiões da Galáxia Vol. 2 (EUA - 2017)

Via Sul 02 - DUB: 19h | North Shopping 06 - DUB: 20h10 | Iguatemi 04: 21h55 | Iguatemi 04 - DUB: 19h05 | North Maracanaú 03 - DUB: 16h

Ação - 133 min - 12 anos. De James Gunn (II). Com Chris Pratt. Agora já conhecidos como os Guardiões da Galáxia, os guerreiros viajam ao longo do cosmos e lutam para manter sua nova família unida. Enquanto isso tentam desvendar os mistérios da verdadeira paternidade de Peter Quill.

O Poderoso Chefinho (EUA - 2017)

Iguatemi 07 - DUB: 13h, 15h10 e 17h20 | Parangaba 05 - DUB: 13h

Animação - Livre - 97 min. De Tom McGrath. Com Giovanna Antonelli. Um bebê falante que usa terno e carrega uma maleta misteriosa une forças com seu irmão mais velho invejoso para impedir que um inescrupuloso CEO acabe com o amor no mundo. A missão é salvar os pais, impedir a catástrofe e provar que o mais intenso dos sentimentos é uma poderosa força.

Piratas do Caribe - A Vingança de Salazar (EUA - 2017)

Aldeota 01: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Del Paseo 01: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Pátio Dom Luís 02: 13h30, 16h e 18h30 | Messejana 01 - 3D - DUB: 15h30, 18h30 e 21h30 | Messejana 04 - DUB: 20h30 | Via Sul 04 - DUB: 14h, 17h e 20h | Via Sul 05 - 3D - DUB: 15h, 18h e 21h | Benfica 01 - DUB: 14h40 e 17h15 | Benfica 01: 19h50 | North Jóquei 02 - DUB: 20h | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar 03 - VIP: 15h, 18h e 21h | RioMar 06 - DUB: 14h30 e 17h30 | RioMar 06: 20h30 | RioMar 07 - 3D - DUB: 13 e, 19h| RioMar 07 - 3D: 16h e 22h | RioMar Kennedy 03 - DUB: 14h30, 17h30 e 20h30 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 13h30, 16h30 e 22h10 | RioMar Kennedy 05 - 3D: 19h30 | North Shopping 03 - DUB: 13h, 15h40, 18h20 e 21h | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h10, 15h50, 18h30 e 21h10 | Iguatemi 06 - 3D: 13h50, 16h30, 19h10 e 21h50 | Parangaba 01 - DUB: 13h20 e 18h50 | Parangaba 06 - 3D: 19h05 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 13h45, 16h25 e 21h50 | Maranguape 01 - DUB: 14h, 17h30 e 20h30 | Maranguape 02 - 3D - DUB: 18h30 | North Maracanaú 01 - 3D - DUB: 15h, 18h e 21h | North Maracanaú 04 - DUB: 19h | Caucaia 03 - 3D - DUB: 17h50 | Caucaia 04 - DUB: 15h30, 18h e 20h35 | Aracati 01 - DUB: 18h45 e 21h | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01 - DUB: 18h45 e 21h | Quixadá 01 - DUB: 18h45 e 21h | Renato Aragão (Sobral) 02 - DUB: 15h, 18h e 20h30

Aventura - 12 anos - 129 min. De Joachim Rønning. Com: Johnny Depp. O capitão Salazar é a nova pedra no sapato do capitão Jack Sparrow. Ele lidera um exército de piratas fantasmas assassinos e está disposto a matar todos os piratas existentes na face da Terra. Para escapar, Sparrow precisa encontrar o Tridente de Poseidon, que dá ao seu dono o poder de controlar o mar.

Real - O Plano por Trás da História (BRA - 2017)

Iguatemi 11: 13h

Drama - 12 anos - 96 min. De Rodrigo Bittencourt. Com Emílio Orciollo Neto. Arrogante e inflexível, Gustavo Franco é um crítico feroz da política econômica adotada pelo governo brasileiro, que resultou em um cenário de hiperinflação. Quando o presidente Itamar Franco nomeia Fernando Henrique Cardoso como o novo Ministro da Fazenda, Gustavo é convidado a integrar uma verdadeira força-tarefa, cujo objetivo é criar um novo plano econômico.

Rei Arthur - A Lenda da Espada (EUA/RU - 2017)

Aldeota 02: 13h40, 16h10 e 18h40 | Messejana 04 - DUB: 16h | Via Sul 02 - DUB: 21h40 | RioMar 04 - VIP: 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar 08: 21h30 | RioMar Kennedy 04 - DUB: 21h30 | North Shopping 06 - DUB: 17h35 | Iguatemi 12: 20h35 | Iguatemi 12 - DUB: 13h15 e 18h | North Maracanaú 04 - DUB: 14h30 | Caucaia 01 - DUB: 18h15 | Aracati 01 - DUB: 14h e 16h20 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01 - DUB: 14h e 16h20 | Quixadá 01 - DUB: 14h e 16h20 | Renato Aragão (Sobral) 01 - DUB: 15h e 20h30

Aventura - 14 anos - 126 min. De Guy Ritchie. Com Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey e Jude Law. Arthur é um jovem das ruas que controla os becos de Londonium e desconhece sua predestinação até o momento em que entra em contato pela primeira vez com a Excalibur. Desafiado pela espada, ele precisa tomar difíceis decisões, enfrentar seus demônios e aprender a dominar o poder que possui para conseguir, enfim, unir seu povo e partir para a luta contra o tirano Vortigern, que destruiu sua família.

Agenda

Museu da Fotografia

O Museu da Fotografia Fortaleza reúne dois séculos de fotografia de um dos mais ricos acervos fotográficos do País, a Coleção Paula e Silvio Frota. O Museu vem realizando uma série de ações para divulgar novos talentos e promover a fotografia contemporânea. De quarta a domingo, das 12h às 17h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Entrada: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). (3017.3661)

Raiz do Céu

Às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$6 (inteira) e R$3 (meia). (3488.8600)

"Raiz do Céu" é um número de trapézio e tem como tema exprimir minimamente a alienação de si, quando se é parte de uma engrenagem invisível. Há um transcorrer, uma movimentação em um primeiro momento, no qual se desdobram aspectos corporais de uma transformação. Num segundo momento, é o corpo suspenso no trapézio que se liberta.

Festival de Jericoacoara

Às 19h, no Polo de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Jericoacoara. Grátis.

Começa hoje a sexta edição do Festival de Jericoacoara Cinema Digital, que exibirá em sua noite de abertura o filme "Terra em Transe", de Glauber Rocha, que completa 50 anos e é o homenageado do evento. Até o dia 13 de junho, a paradisíaca praia apresentará 30 curtas-metragens nacionais em competição pelo Troféu Pedra Furada, produzidos em 13 estados brasileiros.

Zé do Norte do Ceará

Às 12h30, no foyer do Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3231.9461)

Apresentação musical do sanfoneiro Zé do Norte, que já acompanhou artistas como Fagner, Amelinha, Belchior e Dominguinhos. Tornou-se produtor musical e assessorou mais de mil artistas na produção de discos pelo País. Acumula viagens pela Europa, trabalhos solo e participações em festivais de música. Tem dois discos gravados, "Entre amigos" e "Zé do Norte do Ceará Instrumental".

Sesc Sonoridades com Márcio Lugó

Ás 20h, no Teatro Sesc Iracema (Rua Bóris, 90C, Praia de Iracema). Ingresso: R$6 (inteira) e R$3 (meia). (3252.2215)

O projeto musical Sesc Sonoridades recebe o show do cantor e compositor paulistano Márcio Lugó. O músico apresenta canções de seu terceiro disco autoral, intitulado "Pêndulo". As letras e percepções do artista expressam as oscilações entre as certezas da ciência e as incertezas da vida. Durante o show, Márcio Lugó é acompanhado pela percussionista e cantora Carol Olivieri, além de apresentar o repertório de seu novo álbum, ele interpreta algumas canções de seus dois discos anteriores, os elogiados "Liberdade Aparente" e "Desacelera".