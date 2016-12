Confira a programação cultural desta quarta-feira (28/12)

00:00 · 28.12.2016

Belos Sonhos

(iTA - 2016) Cinema do Dragão 01: 19h45

Drama - 14 anos - 130min. De Marco Bellochio. Com Bérénice Bejo.Baseado no romance autobiográfico homônimo de Massimo Gramellini. Massimo é um jornalista respeitado por seus colegas e também trabalha como vice-diretor do jornal italiano La Stampa. Aos nove anos de idade, ele sofreu uma perda irreparável: a morte de sua mãe. Agora, já adulto, Massimo precisa encarar as memórias de seu passado doloroso.

Elle

(FRA/ALE/BEL - 2016) Cinema do Dragão 01: 13h30

Drama - 16 anos - 130 min. De Paul Verhoeven. Com Isabelle Huppert. Michèle tem um cargo alto numa empresa de videogames e é conhecida pela precisão em seu trabalho. Certo dia, ela deixa seu gato entrar em casa e um homem mascarado aproveita a distração para invadir a residência. Ela é atacada brutalmente e começa a se sentir ameaçada o tempo todo.

Neruda

(Chile - 2016) Cinema do Dragão 02: 14h, 16h, 18h e 20h

Drama - 14 anos - 107min. De Pablo Larrain. Com Gael García Bernal. No final da década de 1940, um inspetor persegue o poeta chileno Pablo Neruda, ganhador do Prêmio Nobel, por ter se juntado ao Partido Comunista.

O Plano de Maggie

(EUA - 2015) Rio Mar 10: 19h30

Comédia - 12 anos - 92 min. De Rebecca Miller. Com Greta Gerwig. Maggie ainda não encontrou o amor de sua vida e por isso decide ter um filho por meio de inseminação artificial. Nesse meio tempo, ela conhece um professor de antropologia e escritor.

O Que Está Por Vir

(França - 2016) Cinema do Dragão 01: 15h45 e 17h50

Drama - 14 anos - 100min. De Mia Hansen-Løve. Com Isabelle Huppert. A professora de filosofia Nathalie é casada e tem dois filhos. Mas sua vida perfeita acaba do dia para a noite quando descobre que o marido está lhe traindo e ela ainda perde o emprego.

Pré-estreia

Invasão Zumbi

(CORSUL - 2016) North Maracanaú 02 - DUB: 21h15 | Messejana 04 - DUB: 21h | Via Sul 04 - DUB: 21h30 | Caucaia 02 - DUB: 20h55 | North Shopping 01 - DUB: 21h10 | Iguatemi 02 - DUB: 20h10

Drama - 14 anos - 118 min. De Yeon Sang-ho. Com Choi Woo-sik.Na Coreia do Sul, um vírus zumbi toma conta do país. O terror só piora quando os passageiros de um trem, saindo de Seul e indo para Busan, acabam descobrindo isso quando uma das pessoas a bordo está infectada.

Estreia

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016) Aldeota 02: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Pátio Dom Luís 01: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Messejana 02: 13h, 15h15, 17h15, 19h30 e 21h45 | Via Sul 01: 13h, 16h, 17h15, 19h30, 21h45 | Benfica 01: 14h, 15h55, 18h e 20h | Rio Mar 04 - VIP: 14h30, 16h40, 19h20 e 21h45 | Rio Mar 06 - 14h, 16h, 18h20 e 20h40 | Rio Mar 08 - DUB: 13h30, 15h30, 17h40, 20h e 22h| Rio Mar Kennedy 03: 13h30, 15h30, 18h, 20h10 e 22h20 | Rio Mar Kennedy 04:14h50, 16h50, 19h20 e 21h20 | North Jóquei 02: 15h20, 17h40, 20h e 22h20 | North Jóquei 04: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | North Shopping 03: 15h20, 17h20, 19h20 e 21h20 | North Shopping 04: 16h30, 18h30 e 20h30 | Iguatemi 04: 13h05, 15h05, 17h05, 19h05 e

21h05 | Iguatemi 05: 20h35 | Iguatemi 06: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h | Iguatemi 09: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30 | Parangaba 01: 14h20, 16h15, 18h10, 20h05 e 22h | Parangaba 02: 13h20, 15h15, 17h10, 19h05 e 21h | North Maracanaú 03: 14h45, 17h, 19h15 e 21h30 | Caucaia 04: 14h05, 15h45, 17h25, 19h05 e 20h45 | Aracati 01: 15h, 18h e 20h30 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01: 15h, 18h e 20h30 | Quixadá 01: 15h, 18h e 20h30 | Renato Aragão (Sobral) 02: 15h, 18h e 20h30

Comédia - 12 anos - 96 min. Dem César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso na carreira de apresentadora de TV, mas sua vida amorosa está incerta. Ela não se sente muito preparada para engatar um namoro ou até casamento, pois tudo o que lhe importa são os filhos.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016) Aldeota 01 - DUB: 19h e 21h10 | Aldeota 03 - 3D - DUB: 14h20 e 16h40 | Del Paseo 01 - DUB: 14h, 16h10, 18h20 e 20h30 | Pátio Dom Luís 02 - 3D - DUB: 14h20 e 16h40 | North Maracanaú 02 - 3D - DUB: 13h45, 16h15 e 18h45 | North Maracanaú 04 - DUB: 13h e 15h30 | Messejana 04 - DUB: 13h30, 16h e 18h30 | Messejana 05 - 3D - DUB: 14h, 16h30 e 19h | Via Sul 04 - DUB: 14h, 16h30 e 19h | Via Sul 05 - 3D - DUB: 13h30, 16h e 18h30 | Via Sul 06 - DUB: 21h | Benfica 03 - DUB: 13h, 15h15, 17h25 e 19h40 | Rio Mar 03 - VIP - DUB: 15h20 e 18h20 | Rio Mar 07 - 3D - DUB: 13h45, 16h20, 19h e 21h30 | Rio Mar 09 - DUB: 14h30, 17h e 19h40 | Rio Mar Kennedy 02 - 3D - DUB: 14h10, 17h e 19h40 | Rio Mar Kennedy 06 - DUB: 13h15 e 15h50 | North Jóquei 01 - DUB: 15h, 18h e 20h40 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 13h30 e 16h | Caucaia 02 - DUB: 16h25 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h e 18h35 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 13h, 15h20 e 17h40 | Iguatemi 03 - DUB: 13h40, 16h, 18h20 e 20h40 | Parangaba 05 - 3D - DUB: 14h, 16h20, 18h40 e 21h05 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 13h, 15h20, 17h40 e 20h

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro que mais fica às moscas. Decidido a dar uma revitalizada no lugar, Buster recorre à música.

Em cartaz

A Chegada

(EUA - 2016) Iguatemi 07: 14h35 e 19h10

Ficção Científica - 12 anos - 117 min. De Denis Villeneuve. Com Amy Adams. Naves alienígenas pousaram na Terra e estão incomunicáveis com os humanos. Quem pode ser capaz de fazer essa intermediação é uma linguista, que tenta descobrir se eles vieram em missão de paz.

A Última Ressaca do Ano

(EUA - 2016) Benfica 04 - DUB: 19h50 | Iguatemi 11: 13h10 | Caucaia 01 - DUB: 16h45 e 20h45

Comédia - 16 anos - 105 min. De Josh Gordon e Will Speck. Com Jennifer Aniston. O Natal está chegando e a tradicional festa da empresa vai acontecer. Tem algumas pessoas que não suportam a data, mas muitos funcionários aguardam a celebração ansiosamente.

Animais Fantásticos e Onde Habitam

(EUA/RU - 2016) Via Sul 06 - DUB: 14h20 | North Shopping 01 - DUB: 15h30 e 18h25 | Iguatemi 10: 20h35 | Iguatemi 10 - DUB: 15h05 e 17h50

Aventura - 12 anos - 133 min. De David Yates. Com: Eddie Redmayne. O excêntrico magizoologista Newt Scamander chega à cidade de Nova York com sua maleta, um objeto mágico onde ele carrega uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia.

Anjos da Noite 5 - Guerras de Sangue

(EUA - 2016) Messejana 03 - DUB: 20h e 22h | Via Sul 06 - DUB: 17h e 19h15 | Benfica 04 - DUB: 13h10 e 17h50 | North Shopping 06 - DUB: 16h30 e 18h40 | Parangaba 06 - DUB: 22h20 | Caucaia 01 - DUB: 14h45 e 18h45

Ação - 12 anos - 90 min. De Anna Foerster. Com Theo James. O clã dos vampiros e dos Lycans estão em guerra há séculos. Agora, os Lycans têm um novo líder, Marius, que quer o sangue de Selene para reinar de vez.

As Aventuras de Robinson Crusoé

(BEL/FRA - 2016) Cinema Benfica 02 - DUB: 15h35

Animação - Livre - 90 min. De Ben Stassen e Vincent Kesteloot. Com Cindy Aus Marzahn. O papagaio Tuesday quer conhecer o mundo e isso pode se realizar quando aparece o jovem Robinson Crusoé, que vê nos animais os guias para ajudá-lo para sobreviver.

Doutor Estranho

(EUA - 2016) Iguatemi 05 - DUB: 16h05

Aventura - 12 anos - 115 min. De Scott Derrickson. Com Benedict Cumberbatch. Desesperado para voltar a ser um médico de prestígio, Stephen Strange vai ao Himalaia em busca de cura e lá se torna aprendiz de um mestre.

Elis

(BRA - 2016) Iguatemi 04: 13h10 e 18h05 | Iguatemi 05: 13h40

Drama - 14 anos - 110 min. De Hugo Prata. Com Andréia Horta. Cinebiografia conta a história de Elis Regina, um dos grandes nomes da música popular brasileira.

Masha e o Urso

(BRA/RUS - 2016) Iguatemi 10: 13h20 | North Shopping 02: 13h| Renato Aragão (Sobral) 01: 15h

Animação - Livre - 75 min. De Oleg Kuzovkov. Com Maisa Silva. Masha é uma pequena criança que não consegue parar quieta, sempre arrumando uma forma de se meter em várias enrascadas.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016) Centerplex Via Sul 02 - DUB: 17h45 | Via Sul 06 - DUB: 21h15 | Rio Mar Kennedy 06: 18h30 e 21h | Iguatemi 11: 15h25, 17h30, 19h35 e 21h40 | North Maracanaú 04 - DUB: 17h50 | Renato Aragão (Sobral) 01: 18h e 20h30

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos.

Rogue One - Uma História Star Wars

(EUA - 2016) Aldeota 01: 14h e 16h30 | Aldeota 03 - 3D: 19h e 21h30 | Pátio Dom Luís 02 - 3D: 19h e 21h30 | Messejana 01 - 3D - DUB: 20h30 | Messejana 01 - 3D: 17h30 | Messejana 03 - DUB: 17h | Via Sul 02 - DUB: 14h45 e 20h | Via Sul 03 - 3D - DUB: 17h30 | Via Sul 03 - 3D: 20h30 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 21h | Benfica 02 - 3D - DUB: 13h e 17h30 | Benfica 02 - 3D: 20h10 | Benfica 04 - DUB: 15h10 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 18h40 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 13h20, 16h20 e 19h20 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D - DUB: 15h40 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D: 19h e 22h | Rio Mar 02 - VIP - 3D: 14h,17h20 e 20h20 | Rio Mar 05 - MACRO-XE - 3D - DUB: 15h | Rio Mar 05 - MACRO-XE - 3D: 18h e 21h15 | Rio Mar Kennedy 01 - 3D - DUB: 13h e 19h | Rio Mar Kennedy 01 - 3D: 16h e 22h | Rio Mar Kennedy 05 - 3D - DUB: 14h30, 17h30 e 20h30 | North Shopping 02 - 3D - DUB: 17h30 e 20h20 | North Shopping 06 - DUB: 21h | Iguatemi 01 - 3D: 13h45, 16h30, 19h15 e 22h | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15 | Iguatemi 12 - DUB: 14h30, 17h15 e 20h | Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15 | Parangaba 04: 18h | Parangaba 04 - DUB: 15h10 e 20h45 | North Maracanaú 01 - 3D - DUB: 15h, 18h e

21h | North Maracanaú 04 - DUB: 20h | Caucaia 02 - DUB: 14h e 18h30 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 16h05 e 20h40 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h45 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h45 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h45 | Renato Aragão (Sobral) 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. A história acompanha um grupo rebelde de combatentes de juntam para roubar os planos da temida Estrela da Morte.

Sully - O Herói do Rio Hudson

(EUA - 2016) Del Paseo 02: 15h, 17h, 19h e 21h | Messejana 05 - DUB: 21h30 | Rio Mar 03 - VIP: 21h | Rio Mar 09: 22h15 | Rio Mar 10 - DUB: 21h40 | Iguatemi 05: 18h30 | Iguatemi 07 - DUB: 17h05 | Parangaba 04 - DUB: 13h05

Drama - 10 anos - 96 min. De Clint Eastwood. Com Tom Hanks. Cinebiografia conta a história do piloto Chesley 'Sully' Sullenberger. Após enfrentar problemas num voo, Sully consegue pousar o avião com lotação máxima no Rio Hudson, em Nova York, e todos escapam ilesos.

Agenda

La Quarta White

Para comemorar a chegada de 2017, a festa mistura sertanejo e música eletrônica com Matheus Fernandes e os DJs RodMac DJ André Guerreiro. Às 22h, na casa de eventos Black Hall (Av. Senador Virgílio Távora, 1050, Aldeota). Ingresso: R$35 (feminino) e R$50 (masculino). (3241.0855)

Três Travestis

Às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3488.8600)

Dirigido por Silvero Pereira, o espetáculo cênico-musical é um show inspirado na música homônima de Caetano Veloso. As personagens Gisele Almodóvar, Mulher Barbada e Betha Houston cantam um repertório de 17 músicas, com sucessos nacionais e internacionais que falam sobre travestis e transexuais.

Samyra Show

Às 18h30, no estacionamento do Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840, Messejana). Grátis. (3923.1385)

Há 20 anos no cenário forrozeiro, Samyra Show agita festa com sucessos da carreira, como "Coração Apertado", "O Mundo Girou", "Alta Tensão" e "Chama Ela". O evento é gratuito e com capacidade máxima limitada. Na ocasião, também serão arrecadados alimentos não perecíveis para doação.

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 19 de fevereiro, de terça a sexta, das 9h às 19h; sábado, das 10h às 18h, e domingo, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A Coleção Airton Queiroz reúne obras de grandes mestres das artes plásticas inéditos na Capital. São trabalhos de nomes conhecidos mundialmente, como Monet, Renoir, Dalí e Miró.