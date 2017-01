Confira a programação cultural desta quarta-feira (25/01)

00:00 · 25.01.2017

A Cidade Onde Envelheço

(BRA - 2016)Cinema do Dragão 02: 20h

Drama - 12 anos - 100 min. De Marília Rocha. Com Elizabete Francisca. A portuguesa Rita chega ao Brasil com a certeza que não retornará à Lisboa.

Apesar da Noite

(FRA - 2015)Cinema do Dragão 01: 19h20

Drama - 14 anos - 156 min. De Philippe Grandrieux. Com Ariane Labed. Lenz retorna à Paris e embarca numa jornada que o leva à indústria pornográfica.

Aquarius

(BRA - 2016) Cinema do Dragão 02: 14h

Drama - 16 anos - 141 min. De Kleber Mendonça Filho. Com Sônia Braga. Clara sofre nas mãos de uma construtora que planeja construir um apartamento mais moderno onde mora.

Eu, Daniel Blake

(RU/FRA - 2016)Cinema do Dragão 02: 14h

Drama - 12 anos - 101 min. De Ken Loach. Com Dave Johns. Após um ataque cardíaco, Daniel Blake sofre tem de enfrentar a burocracia para conseguir benefícios.

Hiroshima Meu Amor

(FRA/JAP - 1959) Cinema do Dragão 02: 17h40

Drama - 14 anos - 90 min. De Alain Resnais. Com Emanuelle Riva. Enquanto se relaciona com um arquiteto japonês, uma atriz francesa relembra o primeiro amor.

John From

(PORT - 2015)Cinema do Dragão 02: 16h45

Drama - 12 anos - 100 min. De João Nicolau. Com Júlia Palha. Rita tem 15 anos e começa a se interessar pelo vizinho.

Muito Romântico

(ALE/BRA - 2016) Cinema do Dragão 02: 18h30

Drama - 16 anos - 72 min. De Melissa Dullius e Gustavo Jahn. Com Gustavo Jahn. Melissa e Gustavo estão buscando uma nova vida em Berlim.

O Auge do Humano

(ARG - 2016)Cinema do Dragão 01: 15h50

Drama - 14 anos - 100 min. De Eduardo Williams. Com Sergio Morosini. Três jovens de diferentes partes do mundo e aparentemente sem relação entre si vivem experiências parecidas.

X-Men - O Filme

(EUA - 2000) Cine São Luiz: 14h

Ação - 12 anos - 104 min. De Bryan Singer. Com Hugh Jackman. Crianças descobrem que possuem poderes extraordinários.

X-Men 2

(EUA/CAN - 2003)Cine São Luiz: 16h15

Ação - 12 anos - 133 min. De Bryan Singer. Com Hugh Jackman. Após um ataque contra a raça humana, uma nova guerra entre humanos e mutantes se inicia.

X-MEN - O Confronto Final

(CAN/EUA/RU - 2006)Cine São Luiz: 19h

Ação - 12 anos - 104 min. De Brett Ratner. Com Hugh Jackman. Uma "cura" para as mutações ameaça alterar o curso da história. Pela primeira vez, os mutantes podem escolher o rumo de suas vidas.

Pré-estreia

A Bailarina

(FR/CA - 2017) Messejana 04 - DUB: 16h | Via Sul 06 - DUB: 16h15 | Iguatemi 06 - 3D - DUB: 13h20 e 15h20

Animação - Livre - 90min. De Eric Summer e Eric Warin. Com Mel Maia. Uma sonhadora menina órfã foge para Paris para realizar o sonho de ser uma bailarina.

Estreia

La La Land - Cantando Estações

(EUA - 2017)Messejana 04 - DUB: 13h e 21h | Messejana 04: 18h15 | Via Sul 06 - DUB: 13h15 e 18h10 | Via Sul 06: 21h | RioMar 03: 15h, 18h e 21h | RioMar 10: 22h | RioMar Kennedy 04 - DUB: 13h10 e 18h40 | RioMar Kennedy 04: 15h50 e 21h30 | Iguatemi 10: 18h50 e 21h30 | Iguatemi 10 - DUB: 13h30 e 16h10 | Parangaba 05 - DUB: 15h e 21h30

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling e Emma Stone. Sebastian é um pianista acaba se apaixonando por uma atriz aspirante.

Os Penetras 2 - Quem Dá mais?

(BRA - 2017)Messejana 02: 21h45 | Messejana 05: 18h45 | Via Sul 02: 15h15, 19h45 e 22h | Benfica 04: 13h20, 15h10, 17h45 e 19h50 | North Jóquei 02: 13h40, 16h20, 18h40 e 21h20 | RioMar 06: 13h30, 15h45, 18h e 20h40 | RioMar Kennedy 03: 14h30, 17h, 19h15 e 22h20 | North Shopping 03? 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30 | Iguatemi 03: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h | Iguatemi 11: 19h10 e 21h10 | Parangaba 01: 17h35 | Parangaba 02: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h | Maracanaú 03: 15h | Maracanaú 04: 17h e 21h30 | Caucaia 01: 17h10, 19h e 20h50

Comédia - 12 anos - 85min. De Andrucha Waddington. Com Marcelo Adnet. Beto está desolado por ter sido enganado por um malandro na pele de amigo.

Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood

(BRA - 2017 - 99min)Messejana 03: 14h15 e 16h45 | Via Sul 02: 12h45 e 17h30 | RioMar 10: 14h30 e 17h | North Shopping 01: 17h10 | North Shopping 05: 15h50 | Iguatemi 07: 13h, 15h10 e 17h20 | Parangaba 04: 13h10, 15h20 e 17h30 | Sobral 01: 17h e 20h50

Comédia - Livre. De João Daniel Tikhomiroff. Com Renato Aragão. Didi decide montar um número para atrair o público ao circo.

XXx: Reativado

(EUA - 2017)Messejana 01 - 3D - DUB: 14h30 | Messejana 03 - DUB: 19h e 21h30 | Via Sul 01 - DUB: 19h20 | Via Sul 01: 21h45 | Via Sul 03 - 3D: 16h | Benfica 02 - 3D - DUB: 13h25, 15h40 e 17h55 | Benfica 02 - 3D: 20h10 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 14h, 16h40, 19h20 e 22h | RioMar 01 - 3D - DUB: 16h30 | RioMar 01 - 3D: 22h15 | RioMar 02 - VIP - 3D: 19h | RioMar 05 - MACROXE - 3D - DUB: 13h e 18h30 | RioMar 05 - MACROXE - 3D: 15h30 e 21h20 | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h, 16h50 e 19h30 | RioMar Kennedy 01 - 3D: 22h | North Shopping 02 - 3D - DUB: 13h40, 16h10, 18h40 e 21h10 | North Shopping 05 - 3D - DUB: 18h e 20h30 | Iguatemi 06: 19h30 | Iguatemi 07 - DUB: 21h35 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h25 e 21h15 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h e 18h50 | Parangaba 03 - 3D: 15h25 | Parangaba 03 - 3D - DUB: 13h, 17h50, 20h15 e 22h35 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 15h30 e 20h30 | Maracanaú 04 - DUB: 19h | Caucaia 03 - 3D: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Sobral 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30

Ação - 14 anos - 107min. De D.J. Caruso. Com Vin Diesel. Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando um guerreiro coloca suas mãos em uma arma indestrutível.

Em cartaz

Assassins Creed

(EUA/RU - 2016)Aldeota 01: 18h40 e 21h | Messejana 05 - 3D - DUB: 16h15 e 21h15 | Via Sul 01 - DUB: 17h | Via Sul 03 - 3D - DUB: 20h45 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 13h e 18h | Benfica 01 - DUB: 13h10 e 17h35 | Benfica 01: 20h | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 13h40, 16h20, 18h40 e 21h20 | RioMar 01 - 4DX - 3D: 13h30 e 19h30 | RioMar 07 - 3D - DUB: 13h10 e 19h | RioMar 07 - 3D: 16h e 21h40 | RioMar Kennedy 02 - 3D: 20h50 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 13h30, 16h20 e 19h | RioMar Kennedy 05 - 3D: 21h50 | North Shopping 06 - DUB: 14h, 16h20, 18h40 e 21h | Iguatemi 02 - 3D: 16h15 e 21h05 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 13h50 e 18h40 | Parangaba 01 - 3D - DUB: 13h | Parangaba 01 - 3D: 19h50 e 22h15 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 21h | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 13h e 18h | Caucaia 04 - DUB: 16h25, 18h35 e 20h45 | Aracati 01 - DUB: 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 18h e 20h30 | Quixadá 01 - DUB: 18h e 20h30 | Sobral 02 - DUB: 18h e 20h30

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum descobre que seus ancestrais eram assassinos.

Dominação

(IEUA - 2016)Cinema Benfica 01 - DUB: 15h35

Terror - 14 anos - 91min. De Brad Peyton. Com Aaron Eckhart. Um exorcista precisa lidar com um menino possuído por um demônio.

Eu Fico Loko

(BRA - 2016)Del Paseo 02: 21h | Messejana 02: 17h30 | Via Sul 04 - DUB: 12h30 e 16h45 | North Jóquei 04: 15h20 | RioMar 08: 17h40 | RioMar Kennedy 06: 12h50 | North Shopping 05: 13h40 | Iguatemi 11: 13h e 15h05 | Parangaba 04: 19h40, 21h45 e 23h50 | Caucaia: 15h40 e 19h05 | Sobral : 15h e 19h

Comédia - 10 anos - 93min. De Bruno Garotti. Com Christian Figueiredo. Christian sonha ser famoso e conquistar uma garota.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)Aldeota 02: 17h50, 19h40 e 21h30 | Messejana 01: 22h | Messejana 02 - DUB: 13h30, 15h30 e 19h45 | Via Sul 04 - DUB: 14h45, 19h e 21h15 | North Jóquei 04: 13h20, 17h40, 20h e 22h10 | RioMar 04 - VIP: 14h e 17h | RioMar 08: 13h20, 15h20, 20h10 e 22h20 | RioMar Kennedy 06: 15h, 17h30, 20h e 22h10 | North Shopping 01: 13h10, 15h10, 19h20 e 21h20 | Iguatemi 05: 22h05 | Iguatemi 11: 17h10 | Parangaba 05: 13h05, 17h40 e 19h35 | Parangaba 06: 15h25 e 22h10 | Maracanaú DUB: 17h15, 19h30 e 21h45 | Caucaia: 14h, 17h25 e 20h55

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia faz sucesso como apresentadora de TV. Ela não se sente preparada para namorar, pois só se importa com os filhos.

Moana - um mar de Aventuras

(EUA - 2016)Aldeota 01 - DUB: 14h e 16h20 | Del Paseo 02 - DUB: 14h, 16h20 e 18h40 | Messejana 01 - 3D - DUB: 17h e 19h30 | Messejana 05 - 3D - DUB: 13h30 | Via Sul 01 - DUB: 12h e 14h30 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 13h30 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 15h30 e 20h30 | Benfica 03 - DUB: 13h, 17h30 e 19h50 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h, 15h40 e 18h20 | RioMar 02 - VIP - 3D - DUB: 13h e 16h | RioMar 09 - DUB: 14h, 16h40 e 19h30 | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13h, 15h40 e 18h15 | North Shopping 04 - DUB: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50 | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h35, 16h, 18h25 e 20h50 | Iguatemi 05 - DUB: 13h, 15h10, 17h30 e 19h50 | Parangaba 06 - DUB: 13h e 17h20 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 19h45 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 13h30, 16h e 18h30 | Maracanaú 04 - DUB: 14h30 | Caucaia 01 - DUB: 15h05 | Caucaia 04 - DUB: 14h15 | Aracati 01 - DUB: 15h | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 15h | Quixadá 01 - DUB: 15h | Sobral 02 - DUB: 15h

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Quando sua família precisa de ajuda, Moana embarcará em uma jornada épica.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)Iguatemi 07: 19h30

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida.

Passageiros

(EUA - 2016)Pátio Dom Luís 01: 13h30 e 15h40 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 18h20 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 21h | RioMar 02 - VIP - 3D: 22h | RioMar 04 - VIP: 20h | Iguatemi 09 - 3D: 16h e 20h40 | Iguatemi 09 - 3D - DUB: 13h40 e 18h20

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Chris Pratt. Uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas.

Rogue One - Uma História Star Wars

(EUA - 2016)Iguatemi 06: 21h50

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. Um grupo rebelde de combatentes se junta para roubar a temida Estrela da Morte.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016)Benfica 03 - DUB: 15h15 | Iguatemi 04 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. Um coala cria uma competição de canto para a bicharada.

Agenda

Mundial Art

A 9ª edição da Mundial Art - Feira Internacional de Artesanato, Moda e Decoração reúne a arte e a cultura de vários países, com mais de 10 mil itens. As principais novidades são os estandes árabes, como o de tapetes persas do Iran, Egito e Nepal e o estande da Turquia, com louças e peças de vidro com fios dourados. Até 31 de janeiro, das 15h às 22h, no Centro de Negócios do Sebrae (Av. Monsenhor Tabosa, 777, Praia de Iracema). Ingresso: R$8 (inteira) e R$4 (meia) (99645.2244)

Trio Cantares

Às 12h30, no hall do Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3231.9461)

Formado pelos músicos Luciana Gifoni (voz e flautas), David Calandrine (violão) e Luizinho Duarte (percussão), o trio Cantares investe na música irreverente, ousada e moderna do artista cearense Ramos Cotôco, que contou e cantou a Fortaleza da virada do século XIX para o XX, com muito humor e perspicácia. As canções e poesias foram registradas na obra Cantares Bohêmios, de 1906.

Tarde com Arte

Todas as quartas de janeiro e fevereiro, das 15h às 17h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

O Grupo Mirante de Teatro Unifor faz uma viagem no tempo a partir da Coleção Airton Queiroz, em exposição no Espaço Cultural Unifor. O projeto Tarde com Arte é destino a jovens de 8 a 14 anos que participam de contação de história sobre a vida dos artistas, de forma lúdica e mágica, agregando informação e diversão.

Cineclube Carlos Câmara

Às 16h, no Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454, Centro). Grátis. (3254.5542)

Com curadoria do cineasta cearense Samuel Brasileiro a partir do recorte temático "A chegada dos trabalhadores ao Cinema", o cineclube do Teatro Carlos Câmara encerra as atividades do mês de janeiro com a exibição dos curtas-metragens "Pedreira de São Diogo" (1962), de Leon Hirszman, e "Retrato de uma Paisagem" (2012), de Pedro Diógenes, realizado no Ceará.

Casa 106

Até 31 de janeiro, das 13h às 22h, no Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Ingresso: R$15. Recomendado para crianças a partir de 10 anos até adultos de 50 anos. (3477.3560)

Últimos dias para conhecer a Casa 106, atração arrepiante inspirada em vários filmes de suspense e terror, dos clássicos aos mais recentes. A atração conta a história da antiga residência da família Shultz que guarda segredos e histórias assombrosas em cada um dos cômodos escuros e cheios de efeitos especiais. Há boatos de membros da família e fantasmas circulando no local, mas, para confirmar, os visitantes têm que ter coragem para entrar no imóvel e sorte para sair.