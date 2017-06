Confira a programação cultural desta quarta-feira (21/12)

00:00 · 21.12.2016

Cinema

Especiais

Blow-Up - Depois Daquele Beijo

(RU/ITA/EUA - 1966) Cinema do Dragão 02: 17h20

Drama - 14 anos - 111 min. De Michelangelo Antonioni. Com Vanessa Redgrave. Fotógrafo clica um casal e percebe que pode ter registrado um assassinato.

Elle

(FRA/ALE/BEL - 2016) Cinema do Dragão 01: 15h e 19h30 | RioMar 10: 19h30

Drama - 16 anos - 130 min. De Paul Verhoeven. Com Isabelle Huppert. Michèle comanda empresa de games. Certo dia, um mascarado invade sua casa e a estupra. Ela tenta descobrir sua identidade.

Neruda

(Chile - 2016) Cinema do Dragão 02: 15h30, 17h30 e 19h40

Drama - 14 anos - 107min. De Pablo Larrain. Com Gael García Bernal. No final da década de 1940, um inspetor persegue o poeta chileno Pablo Neruda.

O Expresso Polar

(EUA - 2004) Cineteatro São Luiz: 16h30

Animação - Livre - 99min. De Robert Zemeckis. Com Tom Hanks. É véspera de Natal e um garoto está acordado. Ele espera voltar a acreditar em Papai Noel.

Operação Presente

(EUA - 2011)Cineteatro São Luiz: 14h

Animação - Livre - 98min. De Sarah Smith e Barry Cook. Com James McAvoy. Como Papai Noel consegue entregar todos os presentes em uma única noite? A resposta se encontra no Pólo Norte.

Pré-estreia

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016) Aldeota 01 - DUB: 14h30, 16h40, 19h e 21h10 | Del Paseo 01 - DUB: 14h, 16h10, 18h20 e 20h30 | Pátio Dom Luís 02 - 3D - DUB: 14h20 e 16h40 | Messejana 03 - DUB: 12h15, 14h40 e 19h10 | Messejana 05 - 3D - DUB: 13h, 15h20 e 17h40 | Via Sul 04 - DUB: 12h, 14h30 e 17h |Via Sul 05 - 3D - DUB: 13h | North Jóquei 02 - DUB: 14h20, 17h20 e 19h50 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 13h e 15h20 | Rio Mar 06 - DUB: 12h50, 15h15, 17h45 e 20h30 | Rio Mar 07 - 3D - DUB: 13h45, 16h45 e 19h45| Rio Mar Kennedy 03 - DUB: 13h, 15h20 e 17h45| North Shopping 03 - DUB: 13h20, 15h50, 18h20 e 20h50 | Iguatemi 06 - DUB: 13h50, 16h10 e 18h30 | Iguatemi 09 - 3D - DUB: 14h30, 16h50, 19h10 e 21h30 | Parangaba 01 - DUB: 14h10, 16h30, 18h50 e 21h10 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 13h10, 15h30, 17h50, 20h10 e 22h30 | North Maracanaú 01 - 3D - DUB: 14h, 16h30 e 19h | North Maracanaú 04 - DUB: 14h30 e 17h | Caucaia 02 - DUB: 16h25 e 20h55 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h e 18h35

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Matthew McConaughey. Coala decide revitalizar um teatro com competição de canto, que atrai a bicharada.

Estreia

Rogue One - Uma História de Star Wars

(EUA - 2016) Aldeota 03 - 3D - DUB: 14h | Aldeota 03 - 3D: 16h30, 19h e 21h30 | Pátio Dom Luís 01: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Messejana 01 - 3D - DUB: 12h, 15h, 18h e 21h | Messejana 02 - DUB: 19h | Messejana 02: 16h | Via Sul 02 - DUB: 21h | Via Sul 02: 16h | Via Sul 03 - 3D - DUB: 14h45 | Via Sul 03 - 3D: 20h | Via Sul 04 - DUB: 19h20 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 15h30 e 18h30 | Benfica 02 - 3D - DUB: 14h50 e 17h30 | Benfica 02 - 3D: 20h10 | Benfica 03 - DUB: 13h | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 17h e 20h | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 18h | North Jóquei 03 - 3D: 21h | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 13h15, 16h15, 19h15 e 22h15 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D - DUB: 15h30 e 21h30 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D: 12h45 e 18h30 | Rio Mar 02 - VIP - 3D: 14h, 17h e 20h | Rio Mar 05 - MACRO-XE - 3D - DUB: 13h15 e 19h15 | Rio Mar 05 - MACRO-XE - 3D: 16h15 e 22h15 | Rio Mar Kennedy 01 - 3D: 13h15, 16h15, 19h15 e 22h15 | Rio Mar Kennedy 02 - 3D - DUB: 15h e 18h | Rio Mar Kennedy 02 - 3D: 21h | North Shopping 02 - DUB: 15h20, 18h10 e 21h | North Shopping 05 - DUB: 14h40, 17h30 e 20h20 | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h30, 16h15, 19h e 21h45 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 15h20, 18h10 e 21h | Iguatemi 03: 13h45, 19h15 e 22h | Iguatemi 03 - DUB: 16h30 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15 | Parangaba 02: 16h45 e 22h15 | Parangaba 02 - DUB: 14h e 19h30 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15 | North Maracanaú 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 21h | Maracanaú 03 - DUB: 15h30 e 20h30 | Caucaia 02 - DUB: 14h e 18h30 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 16h05 e 20h40 | Aracati 02 - 3D: 20h45 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h e 18h | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h45 | Quixadá 02 - 3D: 20h45 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h e 18h | Cine Renato Aragão (Sobral) 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h45

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. Situado antes dos eventos de Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977), a história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde tenta roubar os planos da temida Estrela da Morte.

Sully - O Herói do Rio Hudson

(EUA - 2016) Del Paseo 02: 15h, 17h, 19h e 21h | Messejana 03 - DUB: 17h e 21h30 | Via Sul 03 - DUB: 12h30 e 17h45 | Rio Mar 03 - VIP: 13h30, 16h, 19h e 22h | Rio Mar Kennedy 04 - DUB: 14h40, 17h e 21h40 | Rio Mar Kennedy 04: 19h30 | North Shopping 01 - DUB: 13h | North Shopping 06 - DUB: 19h e 21h10 | Iguatemi 07: 17h25 e 19h30 | Iguatemi 07 - DUB: 15h20 | Parangaba 04: 17h35 | Parangaba 04 - DUB: 13h30 e 21h40

Drama - 10 anos - 96 min. De Clint Eastwood. Com Tom Hanks. Cinebiografia conta a história do piloto Chesley 'Sully' Sullenberger. Ele ficou famoso quando conseguiu pousar o avião no Rio Hudson, e todos escaparam ilesos.

Em cartaz

A Chegada

(EUA - 2016) Benfica 04 - DUB: 15h25 | Iguatemi 12: 19h e 21h30 | Iguatemi 12 - DUB: 16h30

Ficção Científica - 12 anos - 117 min. De Denis Villeneuve. Com Amy Adams. Naves alienígenas pousaram na Terra e estão incomunicáveis com os humanos. Uma linguista tenta descobrir se eles vieram em paz ou não.

A Última Ressaca do Ano

(EUA - 2016) Aldeota 02: 17h30, 19h30 e 21h30 | Messejana 04 - DUB: 14h | Via Sul 01 - DUB: 15h | Via Sul 06 - DUB: 18h45 | Benfica 03 - DUB: 17h40 | Benfica 04 - DUB: 13h10 e 19h45 | North Jóquei 02 - DUB: 22h20 | Rio Mar 10: 22h | Rio Mar Kennedy 03 - DUB: 20h30 | North Shopping 06 - DUB: 14h20 | Iguatemi 11: 14h30 | Iguatemi 11 - DUB: 19h10

Comédia - 16 anos - 105 min. De Josh Gordon e Will Speck. Com Jennifer Aniston. O Natal está chegando e a tradicional festa da empresa vai acontecer.

Animais Fantásticos e Onde Habitam

(EUA/RU - 2016) Via Sul 06 - DUB: 14h | Benfica 01 - DUB: 13h, 17h30 e 20h05 | North Jóquei 04 - DUB: 18h40 e 21h40 | Rio Mar 08 - DUB: 14h30 | Rio Mar 08: 17h15 e 20h10 | Rio Mar Kennedy 05 - 3D - DUB: 18h10 | North Shopping 01 - DUB: 15h, 17h50 e 20h40 | Iguatemi 10: 21h15 | Iguatemi 10 - DUB: 13h, 15h45 e 18h30 | Parangaba 05 - DUB: 15h05 e 19h55 | Caucaia 01 - DUB: 15h50, 18h20 e 20h50

Aventura - 12 anos - 133 min. De David Yates. Com Eddie Redmayne. O excêntrico magizoologista Newt Scamander chega a Nova York com sua maleta, um objeto mágico onde ele guarda fantásticos animais.

Anjos da Noite 5 - Guerras de Sangue

(EUA - 2016) Messejana 05 - 3D - DUB: 20h e 22h | Via Sul 02 - DUB: 19h | Via Sul 04: 22h | Via Sul 05 - 3D - DUB: 21h30 | Benfica 03 - DUB: 15h40

| Benfica 03: 19h55 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 14h40 | Rio Mar 07 - 3D: 22h30 | Rio Mar Kennedy 05 - 3D - DUB: 20h50 | North Shopping 04 - DUB: 13h10, 17h20, 19h20 e 21h20 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 13h15 | Parangaba 04 - DUB: 15h35 e 19h40 | North Maracanaú 01 - 3D - DUB: 21h30 | North Maracanaú 03 - DUB: 18h30 | Caucaia 04 - DUB: 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45

Ação - 12 anos - 90 min. De Anna Foerster. Com Theo James. O clã dos vampiros e dos Lycans estão em guerra. Todos os que a vampira Selene amava, foram mortos.

As Aventuras de Robinson Crusoé

(BEL/FRA - 2016) Benfica 01 - DUB: 15h35 | Benfica 04 - DUB: 17h45

Animação - Livre - 90 min. De Ben Stassen e Vincent Kesteloot. Com Cindy Aus Marzahn. O papagaio Tuesday sonha em conhecer o mundo. Na ilha aparece o jovem aventureiro Robinson Crusoe.

Doutor Estranho

(EUA - 2016) Iguatemi 11 - 3D: 21h25 | Iguatemi 11 - 3D - DUB: 16h45

Aventura - 12 anos - 115 min. De Scott Derrickson. Com Benedict Cumberbatch. O neurocirurgião Stephen Strange perde a habilidade com as mãos em acidente. Desesperado, Stephen vai ao Himalaia em busca de cura.

Elis

(BRA - 2016) Iguatemi 04: 13h10 e 18h05 | Renato Aragão (Sobral) 01: 18h e 20h30

Drama - 14 anos - 110 min. De Hugo Prata. Com Andréia Horta. Cinebiografia conta a história de Elis Regina, que começou a cantar ainda na infância.

Fallen

(EUA/HUN - 2016) Aldeota 02: 15h30 | Messejana 04 - DUB: 16h30 e 21h15 | Via Sul 06 - DUB: 16h45 e 21h15 | Rio Mar 04 - VIP: 13h e 18h | Rio Mar Kennedy 05 - DUB: 15h50 | North Shopping 04 - DUB: 15h20 | Iguatemi 05: 22h | Iguatemi 07:13h15

Romance - 12 anos - 140 min. De Scot Hicks. Com Addison Timlin. Lucinda Price foi parar num reformatório após ser culpada pela morte do namorado. Lá ela conhece um anjo apaixonado por ela.

Jack Reacher - Sem Retorno

(EUA - 2016) Iguatemi 04: 20h30 | Iguatemi 04 - DUB: 15h35 | Aracati 01 - DUB: 18h e 20h30 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01 - DUB: 18h e 20h30 | Quixadá 01 - DUB: 18h e 20h30

Ação - 14 anos - 118 min. De: Edward Zwick. Com Tom Cruise. O Ex-policial volta a sua antiga unidade na Virgínia para conhecer a nova comandante. Mas ao chegar lá, ele descobre que a oficial foi presa injustamente.

Masha e o Urso

(BRA/RUS - 2016) Aldeota 02: 14h | Messejana 02 - DUB: 12h30 e 14h15 | Via Sul 01 - DUB: 13h15 | Via Sul 02 - DUB: 14h | Rio Mar 10: 16h55 | North Shopping 02 - DUB: 13h30 | Iguatemi 12 - DUB: 13h e 14h45 | North Maracanaú 03 - DUB: 13h45 | Caucaia 01: 14h10 | Aracati 01: 15h | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01: 15h | Quixadá 01: 15h | Renato Aragão (Sobral) 01: 15h e 16h30

Animação - Livre - 75 min. De Oleg Kuzovkov. Com Maisa Silva. Masha é uma criança que sempre se mete em enrascadas. O único que pode salvá-la é um urso.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016) Pátio Dom Luís 02 - DUB: 19h e 21h | Messejana 02 - DUB: 21h45

| Messejana 04 - DUB: 18h45 | Via Sul 01 - DUB: 17h15, 19h30 e 21h45 | North Jóquei 04: 13h30 e 16h | Rio Mar 04 - VIP: 15h e 21h | Rio Mar 09: 15h40, 18h40 e 21h40 | Rio Mar Kennedy 06: 14h, 16h30, 19h e 21h20 | North Shopping 06: 16h40 | Iguatemi 05: 13h35, 15h40, 17h45 e 19h50 | Parangaba 05: 13h, 17h50 e 22h35 | North Maracanaú 04 - DUB: 19h30 e 21h45 | Renato Aragão (Sobral) 02: 15h, 18h e 20h30

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade virou um hospício.

Para Sempre

(EUA - 2016) Rio Mar Kennedy 05 - DUB: 13h30

Drama - 12 anos - 100 min. De Michael Linn. Com Stephen Anthony Bailey. Michael e Michelle Boyum são noivos cheios de planos, mas tudo muda quando ele descobre sofrer de leucemia.

Agenda

La Quarta no Black Hall

A festa "La Quarta" agita a noite no Black Hall. A balada é uma mistura de sonoridades, do sertanejo à música eletrônica. O DJ Männie (Daniel Meneleu), do Colosso Lake Lounge, é o convidado desta edição. Ele toca house music. O DJ RodMac e o cantor Matheus Fernandes também comandam a balada. Hoje, às 22h, no Black Hall (Av. Senador Virgílio Távora, 1050, Aldeota). Ingresso: R$ 50 (homem) e R$ 35 (mulher). (3241.0855)

CIRIBÁH Soares

Às 19h30, na Embaixada da Cachaça (Rua João Brígido, 1245, Joaquim Távora). Couvert artístico: R$ 5. (3085.0428)

Acompanhado do seu inseparável violão, o cantor e compositor Ciribáh Soares apresenta os clássicos da bossa nova e da MPB, na noite desta quarta-feira, no empório Embaixada da Cachaça, onde há uma oferta de cachaças, doces, castanhas, chocolates, cajuína, cervejas, petiscos, entre outros produtos. O músico também mostra composições de sua autoria.

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 19 de fevereiro, de terça a sexta, das 9h às 19h, sábado, das 10h às 18h, e domingo, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A exposição da Coleção Edson Queiroz traz um valioso acervo, agrupando 254 obras dos principais nomes das artes plásticas do Brasil, além de gênios como Monet, Renoir, Dalí e Miró. São cinco séculos de história da pintura e da escultura, em trabalhos incríveis.

Bipolar Comedy Show

Às 20h, no Teatro Sesc Emiliano Queiroz (Av. Duque de Caxias, 1701, Centro). Ingresso: dois quilos de alimentos não perecíveis. (3452.9090).

Espetáculo de humor que mistura números de comédia "stand up", paródias e personagens inéditos. Essa é a proposta do "Bipolar Comedy Show", uma apresentação que vai contar com a verve dos comediantes Glayco Salles, Moisés Loureiro e Victor Alen. Eles prometem muitas piadas para espantar o mau humor.

Tango Na Praça

Das 19h à 21h, na Arena Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

A última edição do ano do projeto mensal "Tango na Praça" vai promover um aulão do famoso ritmo argentino, gratuitamente. Será uma oportunidade para os admiradores de contemplar e aprender os passos desse tipo de dança latina marcado pela passionalidade e pelo romantismo entre casais vestidos com pompa. Em seguida, haverá um baile informal entre alunos iniciantes e experientes, além da apresentação de casais especializados neste símbolo da cultura argentina. O projeto tem como objetivo incentivar a prática do tango em Fortaleza, promovendo a cultura argentina.