Confira a programação cultural desta quarta-feira (21/02)

Quarta Iracema

A partir de 16h, na Praia de Iracema (Av. Beira Mar, s/n, Praia de Iracema). Grátis.

A Praia de Iracema recebe, nesta quarta-feira, mais uma edição da Quarta Iracema, com programação gratuita de atividades de esporte e lazer, feira gastronômica, exposição de arte, feira de adoção de animais e muita música. Simultaneamente, a programação do Quarta Iracema, acontece em diversos pontos próximos da região, proporcionando aos moradores e turistas diversas atividades. Dentro da programação, Encontro Cearense de Compositores de Samba (ECCOS) retoma suas atividades em 2018. O grupo, formado por cerca de 20 artistas, conta com um vasto repertório de músicas de samba de enredo e outros.

Exposição Os Seres São Vivos

O fotógrafo Celso Oliveira desenvolveu o trabalho de investigação do seu olhar sobre a natureza ao nosso redor. O resultado apresenta fotografias do Rio Cocó, do litoral do Ceará, Maciço do Baturité, e dos Lençóis no Maranhão. Até dia 24 de fevereiro. De terça a domingo, das 14h às 21h, no Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Programa Divercidades

Às 19h, no Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454, Centro). Grátis. (3254.5542)

Quarta-feira é o dia de conhecer as múltiplas expressões artísticas produzidas nas periferias da cidade e do estado com o Programa DiverCidades. A programação conta com espetáculos artes cênicas (teatro, circo, dança), música e audiovisual, com as mais diversas temáticas e estilos dominando a nossa cena. Nesta quarta-feira, apresenta-se no Teatro Carlos Câmara a banda Filosofia Inverso.

Hoverplay

De segunda a sábado, de 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 21h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$ 20 (por 15 minutos) e R$ 30 (por 30 minutos). (3066.2002)

O Hoverboard elétrico é controlado através de movimentos do próprio corpo, por meio de um sistema de tração inteligente, o brinquedo realiza movimentos em 360 graus e convida o pública a se divertir em um espaço com pista e obstáculos.

Cena Cineclube

Às 19h, no Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). Grátis. (3219.5865)

O Cena Cineclube vai exibir na sua quarta edição, o longa-metragem "Eu, Um Negro", do cineasta francês Jean Rouch. A sessão acontecerá no Centro de Narrativas Audiovisuais do Porto (CENA 15).O filme será apresentado pelas roteiristas Adriana Botelho e Reneude Andrade, que integraram a edição 2017 do Laboratório de Cinema do Porto Iracema das Artes.

A.I. - Inteligência Artificial

(EUA - 2001) Cineteatro São Luiz: 13h

Ficção científica - Livre - 140 min. De Steven Spielberg. Com Haley Joel Osment. Na metade do século XXI, o efeito estufa derreteu uma grande parte das calotas polares da Terra. Para controlar este desastre ambiental a humanidade conta com o auxílio de uma nova forma de computador independente, com inteligência artificial, conhecido como A.I.

A Vigilante do Amanhã

(EUA - 2017) Cineteatro São Luiz: 16h

Ficção científica - 14 anos - 107 min. De Rupert Sanders. Com Scarlett Johansson. Num futuro pós-apocalíptico, Major foi salva ao ser transformada num híbrido de humano e ciborgue. Ela lidera um esquadrão de elite, dedicado a combater crimes cibernéticos. Sua missão é encontrar um cracker extremista que ameaça a ordem tecnológica.

Blade Runner 2049

(EUA - 2017) Cineteatro São Luiz: 18h30

Ficção científica - 14 anos - 164 min. De Denis Villeneuve. Com Ryan Gosling. Trinta anos se passaram e Rick Deckard vive na obscuridade, querendo distância de problemas. O policial K precisa da ajuda de Deckard quando descobre um segredo que ameaça a humanidade e por causa disso começam a ser caçados implacavelmente.

Me Chame Pelo Seu Nome

(FRA/ITA - 2017) Cinema do Dragão: 17h30

Drama - 14 anos - 130 min. De Luca Guadagnino. Com Armie Hammer. O adolescente Elio está passando férias na casa de campo de sua família na Riviera Italiana. Um visitante chega, Oliver, transformando a rotina de Elio. A convivência os tornam íntimos e os sentimentos se afloram e ficam difíceis de serem escondidos.

Sem Amor

(RUS/FRA - 2017) Cinema do Dragão: 15h, 17h20 e 19h40

Drama - 14 anos - 128 min. De Andrey Zvyagintsev. Com Maryana Spivak. Boris e Zhenya estão se divorciando. Depois de anos juntos, os dois se preparam para suas novas vidas: ele com sua nova namorada, que está grávida, e ela com seu parceiro rico. Com tantas preocupações eles acabam não dando atenção ao filho Alyosha, que acaba desaparecendo misteriosamente.

Pantera Negra

(EUA - 2018) Aldeota (3D - DUB): 13h30 | Aldeota (3D): 16h, 18h30 e 21h | Messejana (DUB): 14h30, 17h15 e 20h | Messejana (3D - DUB): 16h, 18h45e 21h30 | Via Sul (3D - DUB): 16h e 18h45 | Via Sul (3D): 21h30 | Via Sul (DUB): 15h, 17h45 e 20h30 | Benfica (3D - DUB): 13h50, 16h30 e 19h10 | Benfica (3D): 20h05| North Jóquei (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | North Jóquei (3D - DUB): 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 15h e 18h | RioMar (4DX - 3D): 21h | RioMar (VIP - 3D): 14h, 17h e 20h | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 13h e 19h | RioMar (MACROXE - 3D): 16h e 22h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h | RioMar Kennedy (3D): 18h e 21h | North Shopping (DUB): 17h30 e 20h20 | North Shopping (3D - DUB): 15h, 17h50 e 20h40 | North Shopping (3D - DUB): 15h30 e 18h20 | Iguatemi (3D - DUB): 13h, 15h50, 18h40 e 21h30 | Iguatemi (3D): 15h30 e 21h | Iguatemi (3D - DUB): 18h15 | Iguatemi (3D - DUB): 17h40 e 20h30 | Iguatemi (IMAX - 3D): 13h30, 16h20, 19h10 e 22h | Iguatemi (3D - DUB): 16h45 e 22h25 | Parangaba: 21h30 | Parangaba (DUB): 13h, 15h50 e 18h40 | Parangaba (3XPLUS - 3D): 16h20, 19h10 e 22h | Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 16h20, 19h10 e 22h | Maranguape (3D - DUB): 15h15, 18h e 20h45 | North Maracanaú (3D - DUB): 15h30, 18h15e 21h | North Maracanaú (DUB): 14h30, 17h15 e 20h | Aracati (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45| Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45 | Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45 | Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45| Iandê Caucaia (3D - DUB): 15h20, 18h e 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 15h40, 18h10 e 20h40

Ação - 12 anos - 134 min. De Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman. A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

Eu, Tonya

(EUA - 2017) Cinema do Dragão: 15h10 e 19h50 | RioMar: 19h30 | Iguatemi: 13h | Iguatemi: 22h20

Drama - 14 anos - 120 min. De Craig Gillespie. Com Margot Robbie. A patinadora Tonya Harding acaba envolvida num plano bizarro durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 1994.

A Forma da Água

(EUA - 2017) Del Paseo: 14h, 16h30 e 19h | Benfica (DUB): 13h, 15h25, 17h50 e 20h15 | RioMar: 15h30 e 21h40 | Iguatemi: 16h30, 19h05 e 21h40 | Iguatemi (DUB): 13h50 | Parangaba (DUB): 19h35 e 22h10

Fantasia - 16 anos - 123 min. De Guillermo del Toro. Com Sally Hawkins. Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local.

Cinquenta Tons De Liberdade

(EUA - 2018) Aldeota (DUB): 14h20 | Aldeota: 16h40, 18h50 e 21h | Del Paseo: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | Messejana (DUB): 18h30 e 20h45 | Messejana (DUB): 14h45, 17h, 19h30 e 21h45 | Via Sul (DUB): 14h45, 17h15 e 19h30 | Via Sul: 21h45 | Via Sul (DUB): 20h45 | Benfica (DUB): 13h10, 15h25 e 17h40 | Benfica: 19h55 | North Jóquei (DUB): 14h, 16h40 e 19h20 | North Jóquei: 22h15 | North Jóquei (DUB): 13h05, 15h40, 18h40 e 21h40 | RioMar: 13h15, 15h40, 18h20 e 21h20 | RioMar (DUB): 15h, 17h40 e 20h30 | RioMar (DUB): 14h e 19h30 | RioMar: 16h40 e 22h20| RioMar Kennedy (DUB): 14h45, 17h15, 19h45 e 22h10 | RioMar Kennedy (DUB): 14h, 16h15, 18h45 e 21h15 | North Shopping (DUB): 18h50 e 21h10 | North Shopping (DUB): 13h20, 15h50, 18h10 e 20h30| Iguatemi (DUB): 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Iguatemi: 14h, 16h15, 18h30 e 20h45 | Parangaba: 13h e 22h | Parangaba (DUB): 15h15, 17h30 e 19h45 | Parangaba (DUB): 15h45, 18h, 20h15 e 22h30 | Maranguape (DUB): 16h45, 19h e 21h15 | North Maracanaú (DUB): 14h45, 17h, 19h15 e 21h30| North Maracanaú (DUB): 18h30 | Aracati (DUB): 19h e 21h | Limoeiro do Norte (DUB): 19h e 21h | Quixadá (DUB): 19h e 21h | Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 16h25 e 21h | Iandê Caucaia (DUB): 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50

Romance - 16 anos - 106 min. De James Foley. Com Dakota Johnson. Superados os grandes problemas, Anastasia e Christian têm amor e intimidade. A vida, no entanto, ainda reserva surpresas para os dois.

Extraordinário

(EUA - 2017) Via Sul (DUB): 18h15 | North Shopping (DUB): 13h | Iguatemi: 19h20 | Iguatemi (DUB): 14h50 | Parangaba (DUB): 14h e 18h45

Drama - 10 anos - 113 min. De Stephen Chbosky. Com Julia Roberts. Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele irá frequentar uma escola regular.

Fala sério, mãe!

(BRA - 2017) Iguatemi: 13h40

Comédia - 10 anos - 95 min. De Pedro Vasconcelos. Com Larissa Manoela. Ângela Cristina não imaginava que sua vida se transformaria numa montanha-russa de emoções quando teve a primeira filha, Malu.

Jumanji: Bem Vindo À Selva

(EUA - 2017) Via Sul (3D - DUB): 18h30 | North Jóquei (DUB): 20h40 | RioMar Kennedy (DUB): 19h15 e 21h45 | Iguatemi (DUB): 19h50 |Parangaba (DUB): 15h10

Aventura - 12 anos - 119 min. De Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson. Quatro estudantes são transportados para o universo de um jogo e enfrentam grandes perigos para conseguirem voltar ao mundo real.

Lady Bird: A Hora de Voar

(EUA - 2017) Aldeota: 15h, 17h, 19h e 21h |RioMar (VIP): 13h, 16h, 19h e 21h | Iguatemi: 17h15 e 21h45

Drama - 153 min. De Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan. Christine McPherson está no último ano do ensino médio e o que mais deseja é ir fazer faculdade longe de Sacramento, Califórnia, ideia firmemente rejeitada por sua mãe.

Maze Runner: A Cura Mortal

(EUA - 2018) Messejana (3D - DUB): 18h15 e 21h15 | Via Sul (3D - DUB): 21h |Benfica (DUB): 15h15 | North Jóquei (DUB): 17h40 | RioMar: 22h30 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 17h45 e 20h45 | North Shopping (DUB): 18h e 20h50 | Iguatemi (3D - DUB): 13h50 e 19h30 | Parangaba (DUB): 21h10 | North Maracanaú (DUB): 20h45| Aracati (DUB): 14h | | Limoeiro do Norte (DUB): 14h | Quixadá (DUB): 14h | Sobral (DUB):18h | Iandê Caucaia (DUB): 18h25

Aventura - 12 anos - 141 min. De Wes Ball. Com Dylan O'Brien. Thomas descobre um terrível plano elaborado pela organização CRUEL, que poderá trazer consequências desastrosas para a humanidade.

Meu Amigo Vampiro

(ALE/HOL - 2017) North Jóquei (DUB): 13h10 | RioMar (DUB): 14h | RioMar Kennedy (DUB): 15h45 | Iguatemi (DUB): 13h | Parangaba (DUB): 13h15 e 17h40

Animação - Livre - 80 min. De Richard Claus, Karsten Kiilerich. Com Jim Carter. Entediado em seu 13º aniversário pelo 300º ano, o vampiro Rudolph decide iniciar uma ousada aventura: ir para o mundo dos humanos buscar por novidades.

O Touro Ferdinando

(EUA - 2017) Messejana (3D - DUB): 14h15 | Via Sul (3D - DUB): 14h e 16h15 | North Jóquei (DUB): 15h10 | RioMar (DUB): 13h | RioMar Kennedy (DUB): 14h15 e 16h45 |North Shopping (DUB): 15h20 | Iguatemi (DUB): 13h e 15h20 | Parangaba (3D - DUB): 13h25 | North Maracanaú (DUB): 14h e 16h15 | Iandê Caucaia (DUB): 14h20

Animação - Livre - 108 min. De Carlos Saldanha. Com John Cena. Ferdinando é um touro robusto e animal bastante sensível. Para seu desespero, ele acaba sendo escolhido para uma tourada.

Os Parças

(BRA - 2017) North Shopping: 14h30 e 16h40 | Iguatemi: 15h30

Comédia - 14 anos - 95 min. De Halder Gomes. Com Tom Cavalcante e Whindersson Nunes.Um grupo de amigos trambiqueiros monta uma empresa de organização de casamentos.

Paddington 2

(RU/FRA - 2017) Benfica (DUB): 13h10 e 18h | RioMar (DUB): 17h | RioMar Kennedy (DUB): 13h30 | North Shopping (DUB): 13h25 |Iguatemi (DUB): 14h55 | Parangaba (DUB): 16h30

Animação - Livre - 103 min. De Paul King. Com Bruno Gagliasso. No aniversário de 100 anos de sua tia Lucy, esse simpático ursinho sai em busca do presente perfeito e acaba encontrando um livro único na loja de antiguidades do senhor Gruber.

The Post - A Guerra Secreta

(EUA - 2018) Del Paseo: 21h20 | Iguatemi: 21h40 | RioMar: 18h40

Drama - 12 anos - 115 min. De Steven Spielberg. Com Meryl Streep. Nos anos 70, o editor do jornal The Washington Post conta com o apoio de outra editora para divulgar documento sigiloso do governo americano sobre a Guerra do Vietnã.

Todo o Dinheiro do Mundo

(EUA - 2017) Sobral (DUB): 15h e 20h30

Suspense - 16 anos - 133 min. De Ridley Scott. Com Michelle Williams. O sequestro de John Paul Getty III coloca a sua mãe em uma corrida desesperada para convencer o ex-sogro a pagar o resgate milionário do filho.

Três Anúncios Para um Crime

(RU/EUA - 2017) RioMar (VIP): 14h30, 17h30 e 20h30 | Iguatemi: 14h40, 17h05, 19h30 e 21h55

Drama - 16 anos - 116 min. De Martin McDonagh. Com Frances McDormand. Inconformada com a ineficácia da polícia em encontrar o culpado pelo brutal assassinato de sua filha, Mildred Hayes decide chamar atenção para o caso não solucionado alugando três outdoors em uma estrada raramente usada. A inesperada atitude repercute em toda a cidade e suas consequências afetam várias pessoas, especialmente a própria Mildred e o Delegado Willoughby, responsável pela investigação.

Viva - A Vida É Uma Festa

(EUA - 2018) Messejana (DUB): 14h e 16h15 | Via Sul (DUB): 15h45 | North Shopping (DUB): 15h45 | Iguatemi (DUB): 17h10 e 19h25 | Maranguape (DUB): 14h30

Animação - Livre - 105 min. De Lee Unkrich, Adrian Molina. Com Anthony Gonzalez. O menino Miguel é apaixonado por música, apesar de sua família ser contra o desejo do garoto em ser cantor. Certo dia, Miguel toca uma canção e ele e seu cachorrinho vão parar na terra dos mortos. Lá, os dois entram em contato com um mundo fantástico onde Miguel entende como é a vida após a morte.

Sobrenatural: A Última Chave

(EUA - 2017) North Shopping (DUB): 13h20 e 21h20 | Iguatemi (DUB): 17h40 | Aracati (DUB): 17h | Limoeiro do Norte (DUB): 17h | Quixadá (DUB): 17h

Terror - 14 anos - 103 min. De Adam Robitel. Com Lin Shaye. A doutora Elise Rainier é chamada para resolver o caso de uma assombração no Novo México, localizada justamente na casa em que ela passou a infância.