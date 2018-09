Confira a programação cultural desta quarta-feira (19.09)

00:00 · 19.09.2018

Agenda cultural

Jorge

Vercillo O artista participará do lançamento do projeto Viver pra Valer, da Escola Waldorf Micael, que objetiva reunir recursos financeiros para construção de uma sede própria da escola. Com show acústico, o artista apresenta repertório diversificado para o público. Às 20h, no Teatro do Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500). Ingresso: R$120 (plateia A e B) e R$70 (plateia alta). (3278.1382)

Espetáculo Conversa de Lavadeiras

Às 17h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Grátis. (3101.2583)

Na peça "Conversas de Lavadeiras", em tom de brincadeira, os atores destacam a inveja, a cobiça e outros pecados capitais através da história de três lavadeiras, na época em que surgiu o sabão em pó. O texto de Robson Araújo metaforiza a cobiça das pessoas quando mostra as duas que usavam sabão em pedra e a outra, mais jovem, a versão em pó.

Duo Vadio no Pacha!

Às 19h, no Pachamama Cultural (Rua Barão do Rio Branco, 2734, José Bonifácio). Couvert artístico: R$5. (99810.2734)

O Duo Vadio está de volta ao Pachamama para mais uma quarta-feira cheia de musicalidade. Os músicos Rafael Melo (voz e pandeiro) e Alisson Felix (voz e violão) chegam com um repertório com muita música brasileira e uma energia única. Tudo isso em lugar agradável e aconchegante, com cardápio vegan, cervejas especiais e muito mais.

Museu da Fotografia Fortaleza

De quarta a domingo, das 12h às 17h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). (3017.3661)

O Museu da Fotografia Fortaleza reúne dois séculos de fotografia de um dos mais ricos acervos fotográficos do País, a Coleção Paula e Silvio Frota. O Museu vem realizando uma série de ações para divulgar novos talentos e promover a fotografia contemporânea. Além de promover oficinas e formações aos fins de semana.

Golpe de Vista - Arte Urbana

Às 19h, no Auditório do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Nesta edição do Golpe de Vista, foram convidados artistas e grupos de Arte Urbana para ampliar a discussão dos encontros mensais para outras linguagens visuais além da fotografia. A discussão trará questões como tal manifestação artística pública interage com o ser humano, sua temporalidade, como é acessada pelo público e sobre a diversidade cultural da cena cearense. Entre os convidados estão: o artista visual com enfoque em fotografia e cinema Felipe Camilo, o projeto Fóssil Coração de Peixe e o projeto coletivo Acidum (foto). O Golpe de Vista promove debates sobre imagem.

Cinema

Especial

A Destruição de Bernardet

(BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 14h30

Documentário - 12 anos - 72 min. De Claudia Priscilla, Pedro Marques. Com Jean-Claude. No documentário, o próprio Bernardet reflete sobre as críticas recebidas por suas incursões como ator e revela suas perspectivas de vida, ao mesmo tempo em que precisa lidar com o fato de ser portador do vírus HIV.

As Herdeiras

(PAR/ALE/BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 16h30

Drama - 12 anos - 98 min. De Marcelo Martinessi. Com Ana Brun. Chela e Chiquita vivem da venda de seus bens. Quando Chiquita é presa, Chela precisa se virar e se torna motorista.

Anna Karenina: A História de Vronsky

(RUS - 2018)

RioMar: 19h30

Drama - 14 anos - 138 min. De Karen Shakhnazarov. Com Max Matveev. Durante a guerra russo-japonesa, em 1904, Sergey Karenin, chefe de hospital, descobre que um dos oficiais feridos sob sua supervisão é o conde Vronsky, a pessoa que arruinou sua mãe, Anna Karenina. Agora, ele procura maiores informações sobre o amante da mãe e que razão a levou a desistir da vida.

Benzinho

(BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 16h

Drama - 12 anos - 95 min. De Gustavo Pizzi. Com Karine Teles. O primogênito de uma família é convidado para jogar handebol na Alemanha e lança sua mãe em uma espiral de sentimentos.

Camocim

(BRA - 2018) Cinema do Dragão: 18h30 e 20h Documentário - Livre - 76 min. De Quentin Delaroche. Com Mayara Gomes. A jovem Mayara, 23 anos, organiza uma campanha honesta durante as eleições municipais de Camocim de São Felix para eleger o candidato e colega César.

Fátima, O Último Mistério

(ESP - 2018) RioMar: 20h | Sobral (DUB): 15h, 17h, 19h e 21h

Documentário - 10 anos - 80 min. De Andrés Garrigó. Com Eva Higueras. Mónica é uma editora em busca e emprego e recebe uma proposta de fazer um documentário sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima.

O Banquete

(BRA - 2018) Del Paseo: 19h30 e 21h10 | Cinema do Dragão: 18h e 20h | RioMar (VIP): 13h e 18h

Suspense - 14 anos - 104 min. De Daniela Thomas. Com Drica Moraes. Fim da década de 80, Brasil. Apesar de ter retornado à democracia, o país ainda vive uma época de extrema instabilidade política e incerteza geral. Em meio a este clima de desconfiança, uma jornalista descobre segredos podres sobre o presidente do país, que ameaçarão ainda mais o frágil equilíbrio da nação.

Yonlu

(BRA - 2018)

Del Paseo: 14h10 e 16h

Drama - 14 anos - 90 min. De Hique Montanari. Com Thalles Cabral. Vinícius Gageiro, mais conhecido como Yonlu, é um jovem poeta, músico e desenhista, fluente em quatro idiomas. Apesar de talentoso, ele decidiu dar fim à sua vida depois de ingressar em uma comunidade virtual de assistência para potenciais suicidas.

Nico, 1988

(ITA/BEL - 2017)

Cinema do Dragão: 14h30

Drama - 16 anos - 94 min. De Susanna Nicchiarelli. Com Trine Dyrholm. Biografia que retrata os dois últimos anos de vida da cantora e compositora alemã Nico, considerada uma das musas de Andy Warhol e que cantou com o grupo The Velvet Underground. Ao lado de seu filho Ari, passou um bom tempo de seus momentos finais tentando provar a paternidade de Alain Delon, que negava.

Os Pássaros

(EUA/RU - 1963)

Cineteatro São Luiz: 19h

Suspense - 14 anos - 119 min. De Alfred Hitchcock. Com Tippi Hedren. Melanie Daniels é uma bela e rica socialite que sempre vai atrás do que quer. Um dia ela conhece o advogado Mitch Brenner em um pet shop e fica interessada nele. Após o encontro ela decide procurá-lo em sua cidade. Ela dirige por uma hora até a pacata cidade de Bodega Bay, na Califórnia, onde Mitch costuma passar os finais de semana. Entretanto, Melaine só não sabia que iria vivenciar algo assustador: milhares de pássaros se instalaram na localidade e começam a atacar as pessoas.

Trama Macabra

(EUA - 1976)

Cineteatro São Luiz: 16h

Suspense - 14 anos - 120 min. De Alfred Hitchcock. Com Karen Black. A falsa médium Madame Blanche e seu namorado, o taxista George Lumley, tentam arrancar algum dinheiro de Julia Rainbird dizendo que conseguem se comunicar com seu sobrinho desaparecido. Enquanto isso, Arthur Adamson e sua parceira, Fran, enriquecem sequestrando magnatas. Brevemente os caminhos dos quatro trambiqueiros se cruzarão.

Estreia

Hotel Artemis

(EUA/RU - 2018) RioMar (VIP): 15h30 e 20h30 | Iguatemi: 13h, 17h30 e 22h

Ação - 16 anos - 95 min. De Drew Pearce. Com Jodie Foster. Num futuro próximo, no subsolo de um hospital em Los Angeles, os criminosos mais sinistros da cidade recebem cuidados especiais. A enfermeira, que controla o lugar, acaba descobrindo que um de seus pacientes está lá para cometer um assassinato.

O Predador

(EUA - 2018)

Aldeota (3D): 16h20, 18h40 e 21h | Messejana (3D - DUB): 16h15, 18h45 e 21h15 | Via Sul (3D - DUB): 15h e 17h20| Via Sul (3D - DUB): 19h10 e 21h30| Benfica (3D - DUB): 13h10 e 17h35| Benfica (DUB): 15h20| Benfica (3D): 19h50| North Jóquei (3D - DUB): 14h15, 16h55, 19h45 e 22h20| RioMar (4DX - 3D - DUB): 19h15| RioMar (4DX - 3D): 22h| RioMar (VIP - 3D): 14h15, 17h20 e 20h | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 13h, 15h40 e 18h20| RioMar (MACROXE - 3D): 21h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h, 17h45 e 20h30| RioMar Kennedy (DUB): 19h | North Shopping (3D - DUB): 16h, 18h20 e 20h40 |Iguatemi (3D): 15h50 e 20h30 | Iguatemi (3D - DUB): 13h30 e 18h10| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h20 e 21h | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 14h e 18h40 | Iguatemi: 15h | Iguatemi (DUB): 17h20, 19h40 e 22h| Parangaba (3XPLUS - 3D): 15h30 e 22h30| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h10, 17h50 e 20h10| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h10, 17h50 e 22h30| Parangaba (DUB): 15h05 e 19h30 | Maranguape (3D - DUB): 18h15 e 20h45 | North Maracanaú (3D - DUB): 15h45, 18h30 e 21h | Aracati (DUB): 15h, 18h e 20h30| Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30| Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30|Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 14h20, 16h30, 18h35 e 20h40

Ação - 18 anos - 107 min. De Shane Black. Com Boyd Holbrook. Um menino ativa o retorno dos predadores, agora mais fortes e inteligentes do que nunca, para a Terra. Ex-soldados e um professor de ciências se juntam para lutar contra essa ameaça e proteger o futuro da raça humana.

Em cartaz

A Freira

(EUA - 2018) .

Aldeota (DUB): 15h| Aldeota: 17h, 19h e 21h | Del Paseo: 17h, 19h10 e 21h20 | Messejana (DUB): 15h, 17h15, 19h30 e 21h45| Messejana (DUB): 20h45| Via Sul (DUB): 19h40 e 21h50| Via Sul (DUB): 16h15, 18h30 e 20h45 | Benfica (DUB): 13h55, 16h, 18h05 e 20h10| North Jóquei (DUB): 15h30, 17h45, 20h e 22h15| North Jóquei (DUB): 14h30, 16h45, 18h55 e 21h15| RioMar (4DX - DUB): 14h45 e 17h | RioMar (VIP): 16h e 21h | RioMar: 14h15, 16h30, 18h45 e 21h30| RioMar: 15h15 e 19h45| RioMar (DUB): 13h05, 17h30 e 22h | RioMar Kennedy (DUB): 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | RioMar Kennedy (DUB): 14h15, 16h30 e 18h45| RioMar Kennedy: 21h | North Shopping (DUB): 16h10, 18h20 e 20h30 | North Shopping (DUB): 15h, 17h, 19h05 e 21h10 | Iguatemi: 13h e 17h20| Iguatemi (DUB): 15h10, 19h30 e 21h40| Iguatemi: 16h, 20h20 e 22h30| Iguatemi (DUB): 13h50 e 18h10| Iguatemi (DUB): 13h30, 16h40, 17h50, 20h e 22h10 | Parangaba (DUB): 13h, 17h25 e 21h50| Parangaba: 14h e 18h10| Parangaba (DUB): 16h05, 20h15 e 22h20| Maranguape (DUB): 16h50, 19h e 21h15 | North Maracanaú (DUB): 15h, 17h15, 19h30 e 21h45| North Maracanaú (DUB): 20h45| Aracati (DUB):15h, 19h e 21h | Limoeiro do Norte (DUB): 15h, 19h30 e 21h30|Quixadá (DUB): 15h, 19h30 e 21h30| Sobral (DUB): 15h, 19h e 21h | Iandê Caucaia (DUB): 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45| Iandê Caucaia (DUB): 19h e 21h

Terror - 14 anos - 96 min. De Corin Hardy. Com Demian Bichir. Uma freira comete suicídio. Um padre e uma noviça prestes a virar freira vão investigar.

A Outra Mulher

(FRA - 2018) Del Paseo: 17h45

Romance - 12 anos - 86 min. De Daniel Auteuil. Com Daniel Auteuil. Daniel é um homem de imaginação fértil que, ao conhecer a nova namorada do melhor amigo, se pega fantasiando. Ele é casado e se sente apaixonado pela esposa, mas, não conseguindo escapar de sua imaginação, deixa a cautela de lado determinado a realizar seus mais loucos sonhos.

Alfa

Aldeota (DUB): 19h e 21h | Benfica (DUB): 15h50, 17h55 e 20h | RioMar (VIP - DUB): 13h30 e 18h30| RioMar Kennedy (DUB): 21h45| North Shopping (DUB): 16h35| Iguatemi (3D - DUB): 13h20, 15h30, 17h40 e 19h50 | Parangaba (DUB): 17h30| Parangaba (DUB): 21h45| Iandê Caucaia (DUB): 16h45 e 20h30

Aventura - 10 anos - 96 min. De Albert Hughes. Com Kodi Smit-McPhee. Após cair de um penhasco e se perder do seu grupo, Keda precisa sobreviver na selva e encontrar o caminho de casa.

Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível

(EUA - 2018)

Iguatemi: 19h25 | Iguatemi (DUB): 14h45

Animação - Livre - 104 min. De Marc Forster. Com Ewan McGregor. Os amigos de infância de Christopher Robin decidem ir ao mundo real para ajudá-lo a se lembrar de quando era criança.

Crô em Família

(BRA - 2018)

Aldeota: 15h20 e 17h10 | Messejana: 17h45 e 22h | Via Sul: 16h30 e 21h15 | North Jóquei: 15h, 17h15, 19h30 e 21h45| RioMar: 14h30, 16h45, 19h e 21h15| RioMar Kennedy: 16h, 18h15 e 20h15 | North Shopping: 14h50, 16h50,18h50 e 20h50 |Iguatemi: 13h45, 15h45, 17h45, 19h45 e 21h45| Parangaba: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h | North Maracanaú: 20h e 22h | Iandê Caucaia: 15h e 18h40

Comédia - 12 anos - 94 min. De Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado. Crô é dono de uma badalada escola de etiqueta. Mas, ele se sente bastante carente.

Deus Não Está Morto - Uma Luz na Escuridão

(EUA - 2018)

Via Sul (DUB): 18h e 20h30| North Jóquei (DUB): 18h30| RioMar: 22h15| North Shopping (DUB): 18h40| Iguatemi (DUB): 17h10 e 21h35| Parangaba (DUB): 19h20

Drama - 12 anos - 105 min. De Michael Mason. Com David White. A Igreja de Saint James é atingida por um incêndio, destruindo a congregação e o Pastor Dave.

O Candidato Honesto 2

Messejana: 15h15 e 19h45| Via Sul: 14h30 e 21h | Benfica: 15h15 e 19h40 | Benfica: 13h35|North Jóquei: 16h e 21h30| RioMar: 14h, 17h e 22h20 | RioMar Kennedy: 15h30, 18h e 20h45| North Shopping: 14h20 |Iguatemi: 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h | Parangaba: 13h, 15h15, 19h35 e 21h50| North Maracanaú: 15h15 e 17h40| Aracati: 17h | Iandê Caucaia: 17h

Comédia - 14 anos - 105 min. De Roberto Santucci. Com Leandro Hassum. Após cumprir quatro dos 400 anos de cadeia, João Ernesto resolve se candidatar de novo.

O Protetor 2

(EUA - 2018)

Iguatemi (DUB): 17h05| Iguatemi: 21h40|Limoeiro do Norte (DUB): 17h | Quixadá (DUB): 17h | Sobral (DUB): 17h

Ação - 16 anos - 121 min. De Antoine Fuqua. Com Denzel Washington. Robert McCall trabalha como motorista e ajuda as pessoas com a ajuda de Susan Plummer. Mas, um dia ele descobre que ela foi morta.

Os Incríveis 2

Messejana (DUB): 15h30| Via Sul (DUB): 15h15| North Maracanaú (DUB): 16h

Animação - Livre - 118 min. De Brad Bird. Com Craig T. Nelson. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a ser heroína, Beto terá que cuidar das crianças.

Megatubarão

(EUA - 2018)

Via Sul (3D - DUB): 16h45| Via Sul (DUB): 18h45 | North Shopping (DUB): 21h | Iguatemi (DUB): 15h05 e 19h35 | Messejana (3D - DUB): 18h15 e 21h

Suspense - 14 anos - 114 min. De Jon Turteltaub. Com Jason Statham. A tripulação de um submarino fica presa após ser atacada por uma criatura pré-histórica.

Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas

Aldeota (DUB): 13h30 | Del Paseo (DUB): 15h | Messejana (DUB): 16h30 e 18h30| Via Sul (DUB): 17h e 19h | Via Sul (DUB): 14h45 | Benfica (DUB): 13h20 e 17h45 | North Jóquei (DUB): 14h | RioMar (DUB): 13h15, 15h30 e 17h45| RioMar Kennedy (DUB): 14h30 e 16h45| Iguatemi (DUB): 13h10, 15h10 e 19h35| Parangaba (DUB): 13h20, 15h20 e 17h20| North Maracanaú (DUB): 18h45 | Iandê Caucaia (DUB): 15h10

Animação - Livre - 84 min. De Aaron Horvath. Com Manolo Rey. Ao perceberem que todos os super-heróis estão em filmes, os Jovens Titãs também querem espaço.