Confira a programação cultural desta quarta-feira (18/07)

00:00 · 18.07.2018

Agenda cultural

Festival Expocrato

No quinto dia de evento no Crato, o festival que espera 500 mil visitantes durante todos os dias de evento traz artistas como Mastruz com Leite, Calcinha Preta, Limão com Mel, Noda de Caju, Erika Diniz e Crato SP. Além dos shows, o festival conta com estrutura com roda gigante, camarotes e lounge. A partir das 20h, no Parque Pedro Felício Cavalcante (R. Rui Barbosa, 259-293, Centro, Crato). Ingressos: R$ 20 a R$ 160. (3045.1022)

Mundo Mágico da Criança

Das 10h às 22h, no RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Ingressos: R$ 10,00 para 10 min e R$ 20,00 para 30 min. (3089.0909)

A atração das férias no RioMar Kennedy é o “Mundo Mágico da Criança”, parque temático com brinquedos infláveis gigantes, piscina de bolinhas e obstáculos voltado para crianças. O parque infantil fica no Piso L1 e A diversão é indicada para crianças de dois a 12 anos, com peso até 90 Kg.

Pedro, que horas são?

Às 20h, no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 10 e R$ 5. (3488.8600)

Pedro é um jovem rapaz que sofre de um distúrbio raro que o impede de compreender o tempo e as horas.</MC> O Coletivo Paralelo apresenta "Pedro, que horas são?", encenado por Igor Cândido e Neto Holanda, é uma representação caricaturada do indivíduo contemporâneo, um grito de socorro por todos aqueles que se afundam na engessada rotina.

Felipão

A partir das 19h, no Centro Fashion Fortaleza (Av. Filomeno Gomes, 430, Jacarecanga). Ingressos: 1Kg de alimento não perecível. (98528.5733)

Durante o evento Passarela da Moda, o cantor Felipão canta sucessos que emplacou no mundo do forró. Além disso, durante o show exclusivo, Felipão traz convidados para animar o público que estará no local. Antes do show, as grandes marcas do Centro Fashion desfilam várias peças no estacionamento do lugar.

XX Festival Eleazar de Carvalho

Às 20h, na Universidade de Fortaleza - Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Gratuito. (3477.3000).

A capital cearense será mais uma vez palco da música erudita com o Festival Eleazar de Carvalho, realizado na Universidade de Fortaleza. São 14 dias destinados ao ensino da música, oferecendo aperfeiçoamento com renomados mestres da música nacional e internacional. O Festival Eleazar de Carvalho é realizado pela Fundação Eleazar de Carvalho e pela Fundação Edson Queiroz. Os concertos são sempre gratuitos e acontecem no Teatro Celina Queiroz, com a apresentação de encerramento na Praça Central do campus da Unifor.

Cinema

Especial

Custódia

(FRA - 2018)

Cinema do Dragão: 14h e 16h

Suspense - 14 anos - 93 min. De Xavier Legrand. Com Denis Ménochet. Miriam e Antoine Besson acabam de se divorciar. Mas, ela pede a custódia exclusiva do filho.

Hannah

(FRA/BEL/ITA - 2018)

Cinema do Dragão: 18h e 20h

Drama - 12 anos - 95 min. De Andrea Pallaoro. Com Charlotte Rampling. Quando o marido de Hannah vai preso, ela não tem alternativa a não ser a solidão e tenta refazer laços perdidos.

O Amante Duplo

(FRA/BEL - 2018)

Cinema do Dragão: 14h e 16h

Suspense - 18 anos - 107 min. De François Ozon. Com Marine Vacth. Chloé é uma mulher reprimida sexualmente que sente dores. Acreditando que seu problema seja psicológico, ela busca ajuda.

Oh Lucy!

(JAP/EUA - 2017)

Cinema do Dragão: 18h e 20h

Comédia - 16 anos - 95 min. De Atsuko Hirayanagi. Com Shinobu Terajima. Setsuko Kawashima trabalha em um escritório. Quando vê que precisa sair da rotina, ela decide estudar inglês.

Os Fantasmas Trapalhões

(BRA - 1987)

Cineteatro São Luiz: 16h30

Comédia - Livre - 88 min. De J.B. Tanko. Com Renato Aragão. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias são surpreendidos por uma perseguição, que resulta em um acidente.

Os Trapalhões e O Mágico de Oroz

(BRA - 1984)

Cineteatro São Luiz: 10h

Comédia - Livre - 114 min. De Victor Lustosa. Com Renato Aragão, Mussum. Desesperados com a falta de comida e a miséria no Nordeste, os amigos Didi, Sóro e Tatu partem para a cidade.

Thor: Ragnarok

(EUA - 2017)

Cineteatro São Luiz (DUB): 19h

Ação - 12 anos - 130 min. De Taika Waititi. Com Chris Hemsworth. Thor precisa correr contra o tempo para parar Ragnarok.

Vingança

(FRA - 2018)

RioMar: 19h30

Suspense - 16 anos - 113 min. De Coralie Fargeat. Com Matilda Lutz. Três homens casados fazem uma de caçada no deserto. Um deles decide trazer sua amante. Quando ela morre, eles terão que lidar com as consequências.

Viva - A Vida É Uma Festa

(EUA - 2018)

Cineteatro São Luiz (DUB): 14h

Animação - Livre - 105 min. De Lee Unkrich. Com Anthony Gonzalez. Miguel é um menino que quer ser um músico, mas ele precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho.

Estreia

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite

(EUA - 2018)

Aldeota (3D): 14h20, 16h20, 18h50 e 21h | Messejana (3D - DUB): 15h e 21h45| Messejana (DUB): 12h30 e 17h30| Messejana (DUB): 18h30| Via Sul (DUB): 13h15, 15h45, 18h e 20h15| Via Sul (3D - DUB): 16h45| Via Sul (3D): 21h45| Benfica (3D - DUB): 13h05 e 17h50| Benfica: 20h | North Jóquei (DUB): 20h e 22h20 | RioMar (VIP): 21h30| RioMar: 22h20| RioMar: 15h30 e 20h30 | RioMar (DUB): 13h e 18h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h15, 18h e 20h45| North Shopping (DUB): 21h15| North Shopping (3D - DUB): 13h20 e 20h20| Iguatemi (3D): 16h45 e 21h15| Iguatemi (3D - DUB): 14h30 e 19h| Parangaba (3XPLUS): 18h | Parangaba (3XPLUS - DUB): 13h15| Parangaba (3XPLUS - 3D): 20h15| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 15h30 e 22h30 | Maranguape (DUB): 19h | Maranguape (3D - DUB): 21h30|North Maracanaú (3D - DUB): 17h15 e 21h45| North Maracanaú (DUB): 13h30 | North Maracanaú (DUB): 19h | Iandê Caucaia (DUB): 18h20| Iandê Caucaia (DUB): 20h40|Aracati (3D - DUB): 19h e 21h10|Limoeiro do Norte (3D - DUB): 19h e 21h10|Quixadá (3D - DUB): 19h e 21h10| Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 20h30

Ação - 14 anos - 102 min. De Rawson Marshall Thurber. Com Dwayne Johnson. Responsável pela segurança de arranha-céus, Will Ford, é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas.

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 13h20, 15h15, 17h10 e 19h05| Del Paseo (DUB): 13h40, 15h35, 17h30, 19h25 e 21h20| Messejana (3D - DUB): 17h15 e 19h30| Messejana (DUB): 16h | Messejana (DUB): 20h45| Messejana (3D - DUB): 12h e 14h15| Via Sul (DUB): 14h e 16h15| Via Sul (3D - DUB): 13h, 15h15, 17h30 e 20h | Benfica (DUB): 13h, 15h05, 17h25 e 19h30| North Jóquei (3D - DUB): 13h e 15h20| North Jóquei (DUB): 14h, 16h20, 18h40 e 21h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 13h30 e 16h | RioMar (VIP - DUB): 14h, 16h30 e 19h | RioMar (3D - DUB): 13h, 15h15, 17h40 e 20h | RioMar Kennedy (DUB): 13h45, 16h15 e 18h45| RioMar Kennedy (DUB): 14h45, 17h30 e 19h45| North Shopping (DUB): 14h20, 16h30, 18h40 e 20h50| North Shopping (3D - DUB): 15h40| North Shopping (DUB): 13h40| Iguatemi (DUB): 13h, 15h10, 17h20 e 19h30| Iguatemi (DUB): 13h30, 15h40, 17h50 e 20h | Iguatemi (DUB): 14h, 16h10, 18h20 e 20h30| Parangaba (DUB): 13h, 15h10, 17h20, 19h30 e 21h40| Parangaba (3D - DUB): 13h30, 15h40, 17h50, 20h e 22h10 | Maranguape (DUB): 14h50 e 17h | Maranguape (3D - DUB): 12h e 19h20| North Maracanaú (3D - DUB): 16h30 | North Maracanaú (3D - DUB): 12h30 e 19h30| North Maracanaú (DUB): 15h45| Iandê Caucaia (DUB): 14h20 e 16h20| Iandê Caucaia (DUB): 14h30, 16h30 e 18h30| Iandê Caucaia (3D - DUB): 16h35

Animação - Livre - 98 min. De Genndy Tartakovsky. Com Alexandre Moreno. Solitário e infeliz, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro.

Todo Dia

(EUA - 2018)

RioMar: 22h | Iguatemi: 21h40

Drama - Livre - 98 min. De Michael Sucsy. Com Angourie Rice. A tem o incrível poder de acordar todos os dias em um corpo diferente, independente de gênero, cor ou idade.

Em cartaz

Hereditário

(EUA - 2018)

Iguatemi: 22h20

Terror - 16 anos - 126 min. De Ari Aster. Com Toni Collette. Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas.

Homem-Formiga e a Vespa

(EUA - 2018)

Aldeota: 21h | Del Paseo: 19h e 21h20| Messejana (DUB): 13h e 15h45| Messejana (3D - DUB): 19h e 21h30| Via Sul (DUB): 13h30, 16h, 18h45 e 21h30| Benfica (DUB): 13h, 15h20, 17h45 e 20h10|North Jóquei (3D - DUB): 13h40, 16h40, 19h20 e 22h | RioMar (4DX - 3D - DUB): 22h | RioMar (VIP - 3D): 14h30, 17h30 e 20h30| RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 13h15 e 16h | RioMar (MACROXE - 3D): 18h45 e 21h30| RioMar Kennedy (3D - DUB): 13h15, 16h, 19h e 22h| RioMar Kennedy: 21h30 | North Shopping (DUB): 13h30, 16h, 18h30 e 21h | North Shopping (3D - DUB): 17h50| Iguatemi: 14h50| Iguatemi (DUB): 17h20, 19h50 e 22h20| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h30, 19h e 21h30| Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 14h | Parangaba: 17h10| Parangaba (DUB): 14h40, 19h40 e 22h10 | Maranguape (DUB): 21h15 | North Maracanaú (3D - DUB): 14h e 21h30| North Maracanaú (DUB): 18h | Iandê Caucaia (3D - DUB): 20h50| Iandê Caucaia (DUB): 14h e 18h40| Aracati (DUB): 15h, 18h e 20h30| Limoeiro do Norte (DUB): 15h, 18h e 20h30| Quixadá (DUB): 15h, 18h e 20h30| Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30

Ação - 12 anos - 118 min. De Peyton Reed. Com Paul Rudd. Ao procurar o dr. Hank Pym e sua filha Hope, Scott Lang é rapidamente cooptado pela dupla para ajudá-los em uma missão.

Jurassic World: Reino Ameaçado

(EUA - 2018)Aldeota: 21h | Messejana (DUB): 21h | Via Sul (DUB): 18h20 e 21h | Benfica (DUB): 15h15| North Jóquei (3D - DUB): 17h20 e 20h20| RioMar: 22h20| RioMar (DUB): 13h20 e 16h20 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 21h15| North Shopping (DUB): 15h50, 18h30 e 21h10| Iguatemi (3D): 16h30 e 21h50| Iguatemi (3D - DUB): 13h50 e 19h10|Parangaba (DUB): 21h50| North Maracanaú (DUB): 21h15| Iandê Caucaia (DUB): 20h30| Sobral (DUB): 20h30

Aventura - 12 anos - 128 min. De Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt. Três anos após o fechamento do Jurassic Park, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar.

Mulheres Alteradas

(BRA - 2018)

RioMar Kennedy: 22h10 | Iguatemi: 22h10

Comédia - 12 anos - 95 min. De Luis Pinheiro. Com Deborah Secco. O cotidiano de quatro mulheres, cada uma enfrentando problemas bem particulares.

Oito Mulheres e Um Segredo

(EUA - 2018) Iguatemi: 15h20 e 20h| Iguatemi (DUB): 13h e 17h40

Comédia - 10 anos - 110 min. De Gary Ross. Com Sandra Bullock. Debbie Ocean planeja executar o assalto do século no Met Gala.

Os Incríveis 2

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 13h40 e 16h10| Del Paseo (DUB): 14h e 16h30| Messejana (3D - DUB): 12h15| Messejana (DUB): 14h45 e 20h| Messejana (DUB): 13h15 e 18h15| Messejana (3D - DUB): 16h20| Via Sul (DUB): 12h15, 15h, 17h45 e 20h30| Via Sul (3D - DUB): 14h15 e 19h | Benfica (DUB): 13h e 17h50| Benfica (3D - DUB): 15h25 e 20h20| North Jóquei (DUB): 14h15 e 17h | North Jóquei (3D - DUB): 13h15, 16h, 19h e 21h50| RioMar (4DX - 3D - DUB): 18h30| RioMar (VIP - DUB): 15h, 18h e 21h | RioMar (3D - DUB): 14h30, 17h20 e 20h30| RioMar (DUB): 13h, 15h45 e 19h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 14h15, 17h15 e 20h15| RioMar Kennedy (DUB): 13h, 15h45 e 18h30| North Shopping (3D - DUB): 13h, 15h35, 18h10 e 20h45| North Shopping (DUB): 13h30, 16h05 e 18h40 | Iguatemi (3D - DUB): 13h, 15h40, 18h20 e 21h | Iguatemi (DUB): 13h20, 16h, 18h40 e 21h20 | Iguatemi (DUB): 14h, 16h40 e 19h20 | Iguatemi (DUB): 13h40, 16h20, 19h e 21h40| Parangaba (DUB): 13h50, 16h30 e 19h10| Parangaba (3D): 13h20| Parangaba (3D - DUB): 16h, 18h40 e 21h20| Maranguape (DUB): 12h15| Maranguape (3D - DUB): 14h e 16h40| North Maracanaú (3D - DUB): 18h45| North Maracanaú (3D - DUB): 14h40 | North Maracanaú (DUB): 20h30| North Maracanaú (DUB): 13h15 e 16h | Iandê Caucaia (3D - DUB): 14h10 e 18h25| Iandê Caucaia (DUB): 16h15 e 20h55| Aracati (3D - DUB): 14h e 16h30| Limoeiro do Norte (3D - DUB): 14h e 16h30| Quixadá (3D - DUB): 14h e 16h30| Sobral (DUB): 15h e 18h

Animação - Livre - 118 min. De Brad Bird. Com Craig T. Nelson. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé.