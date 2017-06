Confira a programação cultural desta quarta-feira (14)

00:00 · 14.06.2017

Cinema - Especiais

A Vida de Uma Mulher (FRA - 2017)

Dragão 02: 20h10 | São Luiz: 16h

Drama - 12 anos - 119 min. De Stéphane Brizé. Com Judith Chemla. Jeanne volta para casa após completar os estudos e passa a ajudar os pais nas tarefas do campo. Certo dia, o visconde Julien de Lamare aparece e logo conquista o coração da jovem.

Animal Político (BRA - 2017)

Dragão 01: 18h

Drama - 14 anos - 75min. De Tião. Com Elisa Heidrich. Uma vaca sempre levou uma vida tranquila: ela tem pais que a amam, boas condições financeiras, muitos amigos. Mesmo assim, existe uma sensação de vazio. A vaca tenta estudar e se tornar culta, mas isso também não alivia as angústias.

Coração e Alma (FRA - 2017)

Dom Luís 01: 20h40

Drama - 12 anos - 100 min. De Katell Quillévéré. Com Tahar Rahim. Três jovens surfistas em um mar furioso. Poucas horas depois, a caminho de casa, ocorre um acidente. Totalmente ligado às máquinas em um hospital, a vida de Simon está por um fio.

Na Cama com Victoria (FRA - 2017)

RioMar 10: 21h30

Comédia - 14 anos - 97 min. De Justine Triet. Com Vincent Lacoste. Victoria Spick, advogada, em pleno vazio sentimental, é convidada para um casamento, e lá encontra seu velho amigo Vincent, e Sam, ex-traficante, que ela conseguiu inocentar.

Na Vertical (FRA - 2017)

São Luiz: 19h

Drama - 18 anos - 100 min. De Alain Guiraudie. Com Damien Bonnard. Durante uma caminhada no sul da França, Leo conhece Marie, uma pastora de espírito livre e dinâmico.

O Filho Uruguaio (FRA - 2017)

Pátio Dom Luís 01: 18h40

Drama - 12 anos - 96 min. De Olivier Peyon. Com Isabelle Carré. É no Uruguai que Sylvie encontra a pista sobre o paradeiro de seu filho sequestrado há quatro anos.

Perdidos em Paris (FRA - 2017)

Cinema do Dragão 02: 18h30

Comédia - 12 anos - 83 min. De Fiona Gordon e Dominique Abel. Com Fiona Gordon. Fiona recebe uma aflita e angustiada carta de sua tia, uma senhora de 93 anos, e embarca rumo à capital francesa.

Rock'n Roll - Por Trás da Fama (FRA - 2017)

Dom Luís 01: 16h15

Comédia - 14 anos - 123 min. De Guillaume Canet. Com Guillaume Canet. Guillaume Canet, 43 anos é realizado na vida, tem tudo para ser feliz. Numa filmagem, uma linda atriz de 20 anos vai cortar seu entusiasmo ao dizer a ele que não é mais tão "Rock".

Rodin (FRA - 2017)

Dragão 02: 16h15

Drama - 12 anos - 119 min. De Jacques Doillon. Com Vincent Lindon. O escultor Auguste Rodin já é bastante conhecido, mas nunca conseguiu nenhuma encomenda do Estado. Enquanto trabalha, ao lado da esposa, apaixona-se pela aluna Camille Claudel.

Sepultura Endurance (BRA - 2017)

Via Sul 02: 21h | RioMar 09: 21h

Documentário - 12 anos - 100 min. De Otavio Juliano. Documentário sobre a trajetória da banda Sepultura, com imagens de arquivos de shows e bastidores.

Tour de France (FRA - 2017)

Pátio Dom Luís 01: 20h40

Drama - 12 anos - 95 min. De Rachid Djaïdani. Com Gérard Depardieu. Far'Hook é um jovem rapper de 20 anos. Seu produtor, Bilal, propõe a ele que o substitua e acompanhe seu pai Serge numa volta pelos portos da França.

Uma Família de Dois (FRA - 2017)

Dom Luís 01: 14h

Comédia - ND - 115 min. De Hugo Gélin. Com Omar Sy. Samuel nunca foi de ter muitas responsabilidade, mas vê tudo mudar com a chegada inesperada de um bebê de poucos meses, Glória, sua filha.

Um Instante de Amor (FRA - 2017)

Dragão 02: 14h | RioMar 10: 19h

Drama - 14 anos - 116 min. De Nicole Garcia. Com Marion Cotillard. Gabrielle, infeliz e incapaz de engravidar, viaja em busca de cura em águas termais e se envolve com um militar casado.

Pré-Estreia

Baywatch (EUA - 2017)

Comédia - Livre - 126 min. De Seth Gordon. Com Dwayne Johnson. Mitch é um devoto salva-vidas, orgulhoso do seu trabalho. Enquanto está treinando o novo recruta, os dois descobrem uma conspiração criminosa no local.

A Múmia (EUA - 2017)

Aventura - 12 anos - 110 min. De Alex Kurtzman. Com Tom Cruise. Nas profundezas do deserto, uma antiga rainha cujo destino foi injustamente tirado está mumificada, mas ela desperta.

Paris Pode Esperar (EUA - 2017)

Iguatemi 04: 17h05, 19h10 e 21h15

Romance - 12 anos - 93 min. De Eleanor Coppola. Com Diane Lane. Anne está casada com o produtor de cinema Michael. Ele a ama muito, mas não tem tempo para dedicar à esposa.

Em cartaz

A Cabana (EUA - 2017)

Iguatemi 03: 21h10 | Iguatemi 03 - DUB: 15h50 e 18h30

Drama - 12 anos - 132 min. De Stuart Hazeldine. Com Sam Worthington. Um homem vive atormentado após perder a sua filha mais nova, cujo corpo nunca foi encontrado.

Amor.Com (BRA - 2017)

Comédia - 12 anos - 92 min. De Anita Barbosa. Com Isis Valverde. A vlogueira de moda Katrina é uma das queridinhas da internet. Já o vlogueiro de game Fernando ainda não alcançou o sucesso.

As Aventuras de Ozzy (ESP - 2017)

Animação - Livre - 90 min. De Alberto Rodríguez e Nacho la Casa. Com Guillermo Romero. Quando a família decide fazer uma longa viagem na qual cães não são permitidos, eles decidem deixar o amado Ozzy em um spa para cães.

Corra! (EUA - 2017)

Iguatemi 07 - DUB: 20h20

Terror - 14 anos - 104 min. De Jordan Peele. Com Daniel Kaluuya. Chris é jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada caucasiana.

Guardiões da Galáxia Vol. 2 (EUA - 2017)

Ação - 12 anos - 133 min. De James Gunn. Com Chris Pratt. Agora já conhecidos como os Guardiões da Galáxia, os guerreiros viajam ao longo do cosmos e lutam para manter sua nova família unida.

Mulher-Maravilha (EUA - 2017)

Ação - 10 anos - 141 min. De Patty Jenkins. Com Gal Gadot. Quando o piloto Steve Trevor se acidenta e cai numa praia, Diana descobre que uma guerra está se espalhando pelo mundo.

Neve Negra (ARG/ESP - 2017)

Pátio Dom Luís 02: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Iguatemi 11: 17h15 e 22h

Drama - 12 anos - 92 min. De Martin Hodara. Com Ricardo Darín. Salvador vive isolado do mundo nas colinas geladas da Patagônia. Sozinho há décadas, ele recebe a inesperada visita do irmão.

O Poderoso Chefinho (EUA - 2017)

Iguatemi 07 - DUB: 13h20 e 15h30

Animação - Livre - 97 min. De Tom McGrath. Com Giovanna Antonelli. Um bebê falante une forças com seu irmão para impedir que um CEO acabe com o amor.

Piratas do Caribe - A Vingança de Salazar (EUA - 2017)

Aventura - 12 anos - 129 min. De Joachim Rønning, Espen Sandberg. Com Johnny Depp. O capitão Salazar é a nova pedra no sapato do capitão Jack Sparrow. Ele lidera um exército de piratas fantasmas assassinos.

Rei Arthur - A Lenda da Espada (EUA/RU - 2017)

Aventura - 14 anos - 126 min. De Guy Ritchie. Com Charlie Hunnam. O jovem Arthur desconhece sua predestinação até o momento em que entra em contato pela primeira vez com a Excalibur.

Z - A Cidade Perdida (EUA - 2017)

Cinema do Dragão 01: 15h, 17h35 e 19h30

Aventura - 14 anos - 141 min. De James Gray. Com Robert Pattinson. O lendário explorador britânico Percy Fawcett parte numa viagem até a selva amazônica em busca de uma cidade que ele acredita existir: Z.

Agenda

"Arraiá do Poeta"

O cantor e sanfoneiro Dorgival Dantas será a atração principal do "Arraiá do Poeta" no Faroeste nesta véspera de feriado. Em show 100% autoral, Dantas faz releitura de sucessos gravados por ele e, também, por outros artistas, como "Barriguinha", "Você não vale nada" e "Pode Chorar". Às 22h, no Faroeste (Av. Washington Soares, Bairro Coaçu). Ingresso: R$40 (masculino-meia) e R$30 (feminino-meia). (98773.7330)

Arraiá Transado

Às 22h, no Mambembe (Rua dos Tabajaras, 368, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia), R$ 20 + 1 kg de alimento não perecível. (3048.6060)

Os Transacionais e Estácio Facó fazem o Arraiá Transado. Os festejos juninos se fundem à irreverência da banda para "xotear" clássicos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Aldo Sena, Alípio Martins e Pinduca. A música retrô brasileira vai brincar de xote, baião, galopes, guitarradas, carimbó e forró-brega.

Espaço Cultural Unifor

Até o dia 9 de julho. De terça a sexta, das 9h às 19h; sábados e domingos, de 10h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz) Grátis. (3477.3319)

Duas grandes exposições artísticas ocupam o Espaço Cultural Unifor: a "Coleção Airton Queiroz", que reúne cerca de 260 obras de artistas como Miró, dali e Renoir, e "Leonilson: arquivo e memória vivos", com generosa seleção de trabalhos, cerca de 120 obras, incluindo obras inéditas.

MC Kevinho

Às 22h30, no Parque do Vaqueiro (Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, 1548, Caucaia). R$ 25 (2º lote) (99195.5741)

O MC Kevinho, uma das novas revelações do funk este ano, desembarca pela primeira vez na capital cearense com o hit "Olha a explosão". Aos 18 anos, Kevin Kawan de Azevedo, que começou a cantar com 14, despontou com a faixa "Tumbalatum" e em seguida veio "Olha a explosão". Kevinho é da mesma produtora do MC G15, do hit "Deu onda".

Sesc Sonoridades: Igor di Cavalcanti

Às 11h, no Mercado Central de Fortaleza (Av. Alberto Nepomuceno, 199). Grátis. E às 20h, no Teatro Sesc Iracema (Rua Bóris, 90C). R$6 (inteira) e R$3 (meia). (3452.2215)

A programação cultural do Sesc recebe o músico Igor di Cavalcanti. O artista, filho de uma pianista e de um engenheiro de som, teve contato com o universo musical desde muito cedo. As composições do artista são escritas na língua inglesa e seu estilo musical dialoga com o blues e baladas românticas. O primeiro disco do músico está em fase de pré-produção e, no palco, ele é acompanhado por Jordão Luz (trompete), Tiago de Alencar (bateria) e Tiago Oliveira (baixo).