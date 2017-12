Confira a programação cultural desta quarta-feira (13/12)

00:00 · 13.12.2017

Agenda

Espetáculo

“Orlando”

O Grupo Expressões Humanas apresenta “Orlando”. A história narra, de forma poética, a vida de uma personagem apaixonante e enigmática através do tempo não cronológico, mas subjetivo. Ela muda de sexo, vive mais de trezentos anos e nos enriquece com reflexões acerca da arte, dos sexos e da vida. Às 19h, no Teatro Sesc Iracema (Rua Bóris, 90, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3252.2215)

“Sólito” da Scenogramas Cia. Cênica

Às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia). (3488.8600)

A palavra sólito no dicionário tem entre os significados ‘aquilo que é comum, corriqueiro’. No espetáculo, encenado pela Scenogramas Cia. Cênica, uma partitura cênica entre o corpo e a imagem que investiga a partir de universos aparentemente insólitos, aquilo que é humano, sólito. No lugar onde a fragilidade é força.

XIX Unifor Plástica “Uma constelação para Sérvulo Esmeraldo”

Até 28 de janeiro de 2018, de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos fins de semana das 10h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A exposição “Uma Constelação para Sérvulo Esmeraldo”, com curadoria de Ivo mesquita, reúne obras de artistas cearenses ou residentes no Ceará e de outros artistas do Nordeste.

Nações & Artes – Feira Internacional de Artesanato e Decoração

Até 31 de janeiro 2018, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h, na Praça da pirâmide do Shopping Iguatemi (Avenida Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3560)

A mostra internacional Nações & Artes, que reúne em só local moda, cultura, decoração e gastronomia de diversas partes do mundo, como Turquia, Índia, França, Peru e Egito.

Gabriel Chaim palestra no Museu da Fotografia Fortaleza

Às 19h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Entrada: grátis mediante inscrição pelo site sympla.com.br. (3017.3661)

Gabriel Chaim é fotógrafo, cinegrafista e um dos expositores da mostra “Na Linha de Frente”, que tem curadoria de Fernando Costa Netto, em cartaz no MFF. Na ocasião ele falará sobre sua experiência nas margens de áreas de conflito, crises humanitárias e situações extremas. Trabalhos que lhe renderam duas indicações para o Emmy e o prêmio de vencedor em duas edições do New York Festivals. Juan Esteves, fotógrafo, crítico de fotografia e curador, mediará a conversa.

Cinema

Especial

A Bela da Tarde

(FRA/ITA - 1967) Cinema do Dragão: 18h e 20h

Drama - 14 anos - 101 min. De Luis Buñuel. Com Catherine Deneuve. Séverine é uma jovem casada e rica, mas muito frustrada. Seu marido não consegue lhe dar prazer e ela, então, encontra na prostituição a saída para realizar suas fantasias sexuais.

A condessa de Hong Kong

(EUA/RU - 1967) Cineteatro São Luiz: 14h

Comédia - Livre - 120 min. De Charles Chaplin. Com Marlon Brando. Marlon Brando é um político americano que encontra, no seu camarote do barco, uma condessa russa clandestina, que procura chegar aos EUA.

Antes O Tempo Não Acabava

(BRA - 2017) Parangaba: 13h10

Drama - 16 anos - 85 min. De Sergio Andrade, Fábio Baldo. Com Anderson Tikuna. Anderson é um jovem rapaz que possui raízes na etnia indígena saterê. Quando ele se muda para Manaus e vai morar na cidade grande, ele começa a se ver preso entre os embates culturais das suas tradições e os costumes urbanos e o complexo e conturbado cotidiano da metrópole.

Câmara de Espelhos

(BRA - 2017) Cinema do Dragão: 14h30

Documentário - 14 anos - 76 min. De Dea Ferraz. Através de entrevistas realizadas com vários homens moradores da Região Metropolitana de Recife, este é um retrato aprofundado sobre o universo masculino e sobre como os homens enxergam o papel das mulheres na sociedade ocidental.

Corpo Delito

(BRA - 2016) Cinema do Dragão: 16h e 19h30| Iguatemi: 13h40

Documentário - 16 anos - 74 min. De Pedro Rocha. Com Ivan Silva. O prisioneiro Ivan ganha o direito de sair em liberdade. No entanto, a condição para isso é usar uma tornozeleira eletrônica. Ivan não se conforma com a situação, pois não se sente livre justamente por causa da tornozeleira.

Com Amor, Van Gogh

(RU/POL - 2017)

RioMar: 19h30 Drama - 12 anos - 95 min. De Dorota Kobiela. Com Douglas Booth. Cinebiografia conta a história do pintor holandês Vincent Van Gogh por meio e suas obras de arte.

Luzes da ribalta

(EUA - 1952) Cineteatro São Luiz: 16h20

Comédia - Livre - 137 min. De Charles Chaplin. Com Charles Chaplin. No passado, o velho Calvero era um comediante de sucesso , mas anos depois de sua ascensão à fama, ninguém mais ouvia falar do homem. Seu destino muda quando se depara com uma jovem a beira do suicídio.

Monsieur Verdoux

(EUA - 1947) Cineteatro São Luiz: 19h

Comédia - Livre - 124 min. De Charles Chaplin. Com Charles Chaplin. Monsieur Verdoux é um assassino em série golpista, que casa com senhoras ricas e logo depois as mata para ficar com toda a herança.

Patti Cake$

(EUA - 2017) Cinema do Dragão: 16h

Drama - 16 anos - 110 min. De Geremy Jasper. Com Danielle Macdonald. Diretamente de Nova Jersey, Patricia Dombrowski, também conhecida como Killa P ou ainda Patti Cake$, é uma aspirante a rapper. Ela luta busca pela improvável glória no cenário do hip hop<MC2>.

Verão 1993

(ESP - 2017) Cinema do Dragão: 14h e 17h30

Drama - 12 anos - 97 min. De Carla Simón. Com Laia Artigas. na Frida é uma criança em crise. Depois de perder os pais, ela é obrigada a se mudar para a casa dos tios, em outra cidade. Frida manifesta um comportamento agressivo.

Pré-estreia

Star Wars: Os Últimos Jedi

(EUA - 2017) North Jóquei (3D): 0h02 | North Jóquei (3D): 0h03 | North Jóquei (3D - DUB): 0h01 | RioMar (4DX - 3D): 0h01 | RioMar (VIP - 3D): 0h01 | RioMar (MACROXE - 3D): 0h01 | RioMar (3D): 0h01 | RioMar Kennedy (3D): 0h01 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 0h01 | Iguatemi (3D): 0h01 | Iguatemi (3D - DUB): 0h01 | Iguatemi (IMAX - 3D): 0h01 | Parangaba (3D - DUB): 0h01 | Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 0h01 | Parangaba (3D): 0h01

Ficção científica - 12 anos - 150 min. De Rian Johnson. Com Daisy Ridley. A destemida Rey segue numa grande saga e passa por um treinamento conduzido por Luke Skywalker. Mas ele está muito pessimista e acredita que chegou a hora da ordem dos Jedi acabar.

Estreia

Altas Expectativas

(BRA - 2017) Iguatemi: 17h55 e 22h10

Comédia - 12 anos - 90 min. De Pedro Antonio. Com Gigante Leo. O treinador de cavalos Décio é anão e precisa lidar com a deficiência e com o preconceito. Sua luta segue quando se apaixona por Lena e precisa lutar por seu amor com o playboy Flávio.

Boneco de Neve

(EUA - 2017) Via Sul: 15h45, 18h15 e 20h45 | Iguatemi: 15h30, 18h e 20h30

Suspense - 16 anos - 119 min. De Tomas Alfredson. Com Michael Fassbender. Mulheres casadas têm desaparecido, sempre no dia em que a primeira neve cai. Em um dos casos, a única pista deixada é um cachecol rosa preso no pescoço de um boneco de neve. A partir daí, o detetive Harry Hole começa a investigação.

Extraordinário

(EUA - 2017) Del Paseo: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | Messejana (DUB): 13h30, 16h, 18h30 e 21h | Via Sul (DUB): 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Benfica (DUB): 13h10, 15h30 e 17h50 | Benfica: 20h10 | North Jóquei (DUB): 13h40, 16h20, 19h e 22h | RioMar (VIP): 15h, 18h e 21h | RioMar (DUB): 14h, 16h45 e 19h30 | RioMar: 22h20 | RioMar (DUB): 18h30 | RioMar: 21h20 | RioMar Kennedy (DUB): 13h20, 15h45, 18h45 e 21h30 | RioMar Kennedy (DUB): 14h15, 16h15 e 18h | North Shopping (DUB): 15h50, 18h20 e 20h50 | North Shopping (DUB): 13h50, 16h20, 18h50 e 21h20 | Iguatemi: 14h, 16h25, 18h50 e 21h15 | Iguatemi (DUB): 19h35 | Iguatemi: 17h10 e 22h | Iguatemi (DUB): 15h55, 18h20 e 20h45 | Parangaba (DUB): 14h50, 17h15, 19h40 e 22h05 | Parangaba: 16h e 20h50 | Maranguape (DUB): 14h, 16h30, 19h e 21h30 | North Maracanaú (DUB): 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 16h10, 18h20 e 20h30

Drama - 10 anos - 113 min. De Stephen Chbosky. Com Julia Roberts. Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele irá precisar se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

Perfeita é a mãe 2

(EUA - 2017) Aldeota (DUB): 14h40 e 17h | Aldeota: 19h10 e 21h20 | Via Sul (DUB): 18h45 e 21h15 | Via Sul (DUB): 18h45 e 21h15 | Iguatemi (DUB): 19h55 | Parangaba (DUB): 13h15, 17h45 e 21h50

Comédia - 16 anos - 104 min. De Scott Moore. Com Mila Kunis</MC> . Amy cansou de ser a mãe perfeita e se rebelou com as novas amigas, também mães, Kiki e Carla. Tudo o que elas querem é paz, mas isso não é nada fácil de se alcançar quando as mães do trio resolvem passar o Natal com elas.

Em cartaz

Assassinato no Expresso do Oriente

(EUA - 2017) Del Paseo: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | Via Sul (DUB): 13h30 | RioMar (VIP): 13h, 16h, 19h e 22h | RioMar: 16h40 | North Shopping (DUB): 18h30 guatemi: 17h15 e 22h05 |Iguatemi (DUB): 14h50 e 19h40 | Parangaba (DUB): 13h35 e 18h25 | Sobral (DUB): 15h e 20h30

Suspense - 10 anos - 114 min. De Kenneth Branagh. Com Michelle Pfeiffer. O milionário Ratchett americano é assassinado num trem, que teve de parar por causa de uma grande nevasca. Cabe ao detetive Hercule Poirot solucionar o caso, numa cena do crime que tem todos os passageiros e funcionários como suspeitos.

A estrela de Belém

(EUA - 2017) Messejana (DUB): 13h15, 15h e 17h | Via Sul (DUB): 13h, 14h45 e 16h45 | Benfica (DUB): 13h55, 15h50, 17h45 e 19h40 | North Jóquei (DUB): 15h20 e 17h40 | RioMar (DUB): 14h15 e 16h30 | North Shopping (DUB): 14h30 | Iguatemi (DUB): 14h e 15h50 | Parangaba (DUB): 13h | Parangaba (DUB): 15h30 e 20h

Animação - Livre - 86 min. De Timothy Reckart. Com Vini Rodrigues. O adorável burrinho Bo tem grandes ambições. Ele quer fazer a diferença no mundo e parte numa grande aventura com seus outros amiguinhos animais em busca da estrela de Belém para realizar a primeira festa de Natal da história.

Jogos Mortais: Jigsaw

(EUA -2017) Messejana (DUB): 18h45 | Messejana (DUB): 16h15 e 21h15| Via Sul (DUB): 17h e 22h | Benfica (DUB): 15h30 e 20h | North Jóquei (DUB): 20h e 22h15 | RioMar: 22h | RioMar (DUB): 14h | RioMar Kennedy (DUB): 20h e 22h10 | North Shopping (DUB): 16h30 e 20h55 | Iguatemi: 21h50| Iguatemi (DUB): 17h40 e 19h45 | Iguatemi (DUB): 13h50 | Parangaba (DUB): 15h50

Terror - 18 anos - 91 min. De Michael Spierig. Com Matt Passmore. Um grupo de pessoas é capturada para um novo jogo mortal. Os policiais investigam o caso e as evidências os deixam em dúvida sobre a real identidade do psicopata por trás do jogo. Tudo indica que é Jigsaw, mas ele está morto há 10 anos.

Liga da Justiça

(EUA -2017) Aldeota (3D - DUB): 14h | Aldeota (3D): 16h30, 19h e 21h30 | Messejana (DUB): 13h45, 16h30, 19h e 21h30 | Messejana (DUB): 20h45 | Messejana (3D - DUB): 18h15 | Via Sul (DUB): 21h | Via Sul (3D - DUB): 16h e 18h30 | Via Sul (DUB): 14h15 e 19h15 | Benfica (DUB): 13h e 17h30 | North Jóquei (3D - DUB): 13h, 16h, 18h40 e 21h20 | RioMar (4DX - 3D - DUB): 15h30 | RioMar (4DX - 3D): 18h30 e 21h30 | RioMar (3D - DUB): 15h e 18h | RioMar (3D): 21h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h, 17h45 e 20h30 | RioMar Kennedy (DUB): 14h, 16h45, 19h15 e 21h45 | North Shopping (DUB): 13h40, 16h10, 18h40 e 21h10 | Iguatemi (3D - DUB): 13h30, 16h e 18h30 | Iguatemi (IMAX - 3D): 16h30, 19h e 21h30 | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 14h | Parangaba (3XPLUS - DUB): 16h30 e 21h30 | Parangaba (3XPLUS - 3D): 14h | Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 19h | North Maracanaú (3D - DUB): 13h45, 16h15, 18h45 e 21h15 | North Maracanaú (DUB): 13h15, 15h45 e 18h15 | Aracati (DUB): 18h | Limoeiro do Norte (DUB): 18h | Quixadá (DUB): 18h | Sobral (DUB): 18h | Iandê Caucaia (DUB): 14h15 | Iandê Caucaia (3D - DUB): 16h10, 18h30 e 20h50

Ação - 12 anos - 120 min. De Zack Snyder. Com Ben Aflleck. Bruce Wayne/Batman ainda tem fé na humanidade e se inspira no altruísmo de Superman. Ele quer restaurar a paz e monta uma equipe de meta-humanos para combater os inimigos. Juntamente com Diana Prince/Mulher-Maravilha, Batman convoca Aquaman, Cyborg e The Flash. A tarefa não será fácil, pois uma grande ameaça surge com planos catastróficos.

Os Parças

(BRA - 2017) Aldeota: 15h, 17h, 19h e 21h | Messejana: 13h, 15h15, 17h20, 19h30 e 21h45 | Messejana: 14h15 | Via Sul: 13h, 15h15, 17h20, 19h30 e 21h45 | Benfica: 13h30, 15h30, 17h40 e 19h50 | North Jóquei: 13h20, 15h40, 18h e 20h15 | North Jóquei: 14h40, 17h, 19h20 e 21h40 | RioMar (VIP): 14h, 17h e 20h | RioMar (MACROXE): 13h45, 16h15, 19h e 21h40 | RioMar: 14h30, 17h30 e 20h30 | RioMar Kennedy: 13h30, 16h, 18h30 e 21h | RioMar Kennedy: 14h30, 17h e 19h30 |North Shopping: 14h30, 16h40, 18h50 e 21h | North Shopping: 15h, 17h10, 19h20 e 21h30 | Iguatemi: 13h, 15h10, 17h20, 19h30 e 21h40 | Iguatemi: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40 |Iguatemi: 13h30, 15h40, 17h50, 20h e 22h10 | Parangaba: 15h10, 17h20, 19h30 e 21h40 | Parangaba: 13h40, 18h e 22h20 | Maranguape: 14h30, 16h45, 19h e 21h15 | North Maracanaú: 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Aracati: 15h, 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte: 15h, 18h e 20h30 | Quixadá: 15h, 18h e 20h30 | Sobral: 16h30, 18h30 e 20h40 | Iandê Caucaia: 16h30, 18h30 e 20h30| Iandê Caucaia: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40

Comédia - 14 anos - 95 min. De Halder Gomes. Com Tom Cavalcante e Whindersson Nunes. Um grupo de amigos trambiqueiros monta uma empresa de organização de casamentos. Mas a matéria-prima das festas é bem fajuta e eles enganam a cliente, fazendo tudo se passar por coisas extravagantes e assim faturarem alto.

Pai em dose dupla 2

(EUA - 2017) Iguatemi (DUB): 13h20 | Parangaba (DUB): 20h10 | Aracati (DUB): 15h e 20h30 | Limoeiro do Norte (DUB): 15h e 20h30 | Quixadá (DUB): 15h e 20h30 | Sobral (DUB): 14h30 | Iandê Caucaia (DUB): 14h

Comédia - 12 anos - 102 min. De Sean Anders. Com Will Ferrell. Após resolverem suas diferenças, Brad e Dusty precisam agora lidar com uma nova situação complicada: a súbita aparição de seus pais, que possuem comportamentos bem diferentes.

Thor: Ragnarok

(EUA - 2017) Via Sul (3D - DUB): 13h10 | Iguatemi (3D - DUB): 14h30 | North Maracanaú (DUB): 21h

Ação - 130 min. De Taika Waititi. Com Chris Hemsworth e Cate Blanchett. Thor está preso do outro lado do universo. Ele precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e parar Ragnarok, a destruição de seu mundo, que está nas mãos da poderosa e implacável vilã Hela. Mas, primeiro precisa de sobreviver a uma luta mortal de gladiadores.