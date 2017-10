Confira a programação cultural desta quarta-feira (11/10)

00:00 · 11.10.2017

Agenda

Garota White Fortaleza A tradicional festa de Wesley Safadão, onde todo mundo se veste de branco chega a sua quinta edição. Além do cantor, outros grandes nomes da música desembarcam, como Nago do Borel, Vintage Culture e o DJ José Pinteiro. Às 22h, no Marina Park Hotel (Av. Presidente Castelo Branco, 400, Moura Brasil). Ingresso: R$240 (inteira) e R$120 (meia) no frontstage; R$400 (inteira) e R$300 (meia) no lounge. (3264.8091).

Supertransa - II edição

Às 22h, no Ritmo Urbano Bar (Rua dos Tabajaras, 374, Praia de Iracema). Ingresso: R$15 até 23h; R$20 após 23h. (99983.8618).

Nessa véspera de feriado as duas bandas mais descoladas da cidade estarão juntas novamente nesta segunda edição da SuperTransa, a festa! Os Transnacionais e a SUPERBANDA vão animar o baile com um repertório variado e que abrangem todos os gostos e estilos, para quem topa se divertir até de manhã no ambiente mais diferenciado da cidade!

Curta são Luiz : Circo dos k'os - os clássicos da

Palhaçaria

Às 12h30, no Hall do Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

O Circo do K'Os - Os Clássicos da Palhaçaria apresenta reprises clássicas com três palhaços que só se metem em enrascadas. Pinguelão, Pipiu e Tramela aprontam uma atrás da outra. As cenas se desenrolam com muitas gags e números tradicionais do palhaço brasileiro. Programação especial para o dia das crianças.

Humor

SESC: Bipolar comedy show

Às 20h, Teatro Sesc Emiliano Queiroz (Av. Duque de Caxias, 1701, Centro). Ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3452.9090).

O Bipolar Comedy Show chega ao palco com várias possibilidades de comédia: o grupo faz humor de cara limpa, apresenta paródias e faz uso também da apresentação com personagens. Os comediantes se dividem entre números de stand-up e monólogos de personagens cômicos.

Festival TIC - Ovelha Negra

Às 19h, no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600).



O Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará - TIC chega à 7ª edição realizando 40 sessões gratuitas de espetáculos de artistas de diversos países, como uma zona livre para a diversidade. A programação mescla diferentes linguagens, estéticas e dramaturgias para todas as idades e com essa diversidade dos palcos, o TIC tem a proposta de oferecer uma mistura de atrações artísticas de qualidade para todos os gostos, como uma salada de frutas, cheia de cores, texturas e sabores, pronta para proporcionar ao público inúmeras sensações. Neste dia, confira o espetáculo "Ovelha Negra", da Cia Pequod (Rio de Janeiro).

Cinema

Especial

As duas Irenes

(BRA - 2017)

Dragão: 14h

Drama - 14 anos - 90min. De Fabio Meira. Com Priscila Bittencourt. Irene tem 13 anos e uma família muito tradicional, por isso, fica muito surpresa quando descobre que seu pai teve um relacionamento fora do casamento e que ele tem outra filha, também chamada Irene e com 13 anos.

Churchill

(RU - 2017)

Pátio Dom Luís: 14h40 e 19h10 | RioMar: 14h

Drama - 105 min. De Jonathan Teplitzky. Com Brian Cox. O primeiro-ministro inglês Winston Churchill luta para impor sua autoridade e enfrenta o medo de ser um dos arquitetos de uma possível carnificina.

Na Praia à Noite Sozinha

(KOR - 2017)

Cinema do Dragão: 18h e 20h

Drama - 14 anos - 101 min. De Hong Sang-soo. Com Kim Min-Hee. Younghee é uma atriz famosa que tem a sua vida pessoal exposta após um caso com um homem casado.

Exodus - De Onde Eu Vim Não Existe Mais

(BRA/ALE - 2017)

Dragão: 16h10

Documentário - Livre - 165 min. De Hank Levine. Com Wagner Moura. Acompanha as jornadas de seis refugiados, em uma observação sobre o estado do mundo.

O fantasma da Sicília

(ITA/FRA - 2017)

Dragão: 15h

Drama - 14 anos - 120 min. De Fabio Grassadonia. Com Julia Jedlikowska. Giuseppe faz aulas de hipismo e desaparece, deixando sua amiga, Luna, preocupada.

O melhor professor da minha vida

(FRA - 2017)

Pátio Dom Luís: 17h e 21h20

Drama - 106 min. De Olivier Ayache-Vidal. Com Denis Podalydès. O professor François Foucault é transferido de colégio e tem muita dificuldade em lidar com o novo trabalho.

Pendular

(BRA - 2017) Dragão: 17h20

Drama - 18 anos - 110 min. De Júlia Murat. Com Raquel Karro. Um artista plástico e uma bailarina namoram e decidem morar juntos em um galpão. Eles se amam, mas se conhecem muito pouco. A convivência vai relevando as necessidades de cada um.

Logan

(EUA - 2017)

Messejana (DUB): 19h10 | Via Sul (DUB): 18h45 | Maranguape (DUB): 18h | North Maracanaú (DUB): 18h15

Ação - 16 anos - 135 min. De James Mangold. Com Hugh Jackman. Logan está aposentado, mas precisa lutar quando encontra uma jovem mutante e é perseguido por mercenários.

Pré-estreia

A morte te dá parabéns

(EUA - 2017)

Messejana (DUB): 21h45 | Via Sul: 21h45 | Via Sul (DUB): 20h | Iguatemi: 20h40 | North Maracanaú (DUB): 20h | RioMar Kennedy (DUB): 17h45 e 20h

Terror - 14 anos - 96 min. De Christopher Landon. Com Jessica Rothe. Tree Gelbman morreu. Desde então, ela está numa espécie de limbo em que revive o mesmo dia continuamente. Essa é a única forma dela encontrar as pistas que cheguem ao seu assassino e os motivos que o levaram a cometer o crime.

Estreia

BLADE RUNNER 2049

(EUA - 2017)

Aldeota (3D): 15h, 18h e 21h | Del Paseo: 15h, 18h e 21h | Messejana (3D - DUB): 14h15, 17h45 e 21h | Via Sul (3D - DUB): 14h30 e 17h45 | Via Sul (3D): 21h | Via Sul (DUB): 20h | North Jóquei (3D - DUB): 14h, 17h30 e 21h | RioMar (3D - DUB): 17h | RioMar (3D): 20h30 | RioMar (VIP - 3D): 14h e 21h | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 14h30 | RioMar (MACROXE - 3D): 18h e 21h30 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 14h30, 18h e 21h30 | North Shopping (3D - DUB): 13h20, 16h40 e 20h | Iguatemi (3D - DUB): 15h, 18h15 e 21h30 | Iguatemi (IMAX - 3D): 17h25 e 20h40 | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 14h10 | Parangaba (3XPLUS - 3D): 14h45 | Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 18h e 21h15 | North Maracanaú (3D - DUB): 14h15, 17h30 e 21h | Iandê Caucaia (DUB): 14h30 e 17h30 | Iandê Caucaia (3D - DUB): 20h30

Ficção científica - 14 anos - 163 min. De Denis Villeneuve. Com Ryan Gosling. Rick Deckard vive na obscuridade, querendo distância de problemas. O policial K precisa da ajuda de Deckard quando descobre um segredo que ameaça a humanidade, por causa disso começam a ser caçados.

Chocante

(BRA - 2017)

Del Paseo: 16h, 17h50, 19h40 e 21h30 | Messejana: 20h e 22h | Via Sul: 15h, 17h10, 19h15 e 21h15 | North Jóquei: 15h40, 17h50, 200h e 22h15 | RioMar: 15h30, 18h10 e 20h15 | RioMar: 16h50 e 22h | RioMar Kennedy: 13h55, 16h15, 18h30 e 20h45 | North Shopping: 14h40, 16h50, 19h e 21h10 | Iguatemi: 13h20, 15h25, 17h30, 19h35 e 21h40 | Iguatemi: 14h, 16h05, 18h10, 20h15 e 22h20 | Parangaba: 15h45, 20h e 22h05 | Parangaba: 13h05 e 17h25 | Maranguape: 19h e 21h | North Maracanaú: 22h | Iandê Caucaia: 18h20 e 20h20

Comédia - 12 anos - 94 min. De Johnny Araujo. Com Bruno Mazzeo. Nos anos 90, a boy band brasileira Chocante fazia o maior sucesso. Mas ela chegou ao fim. Vinte anos depois, a banda se reencontra para o funeral de um dos integrantes e resolvem fazer um show para relembrar os velhos tempos.

My Little Pony - o Filme

(EUA - 2017)

Aldeota (DUB): 14h30 e 16h40 | Messejana (DUB): 14h45 e 17h | Via Sul (DUB): 14h15 e 16h30 | North Jóquei (DUB): 14h20, 17h e 19h20 | RioMar (DUB): 14h15, 17h e 19h40 | RioMar Kennedy (DUB): 14h, 16h30 e 19h15 | North Shopping (DUB): 13h25 e 15h40 | Iguatemi (DUB): 13h, 15h15, 17h30 e 19h45 | Parangaba (DUB): 13h10, 15h25, 17h40 e 19h55 | North Maracanaú (DUB): 15h30 e 17h45 | Iandê Caucaia (DUB): 14h20 e 16h20

Animação - Livre - 99 min. De Jayson Thiessen. Com Mariana Rios. Quando uma força obscura ameaça Ponyville e a Mane 6, os pequenos pôneis embarcam em uma viagem para salvar sua amada casa.

Pica-Pau: O Filme

(EUA - 2017)

Aldeota (DUB): 14h, 15h50, 17h40 e 19h30 | Messejana (DUB): 14h30 e 16h30 | Messejana (DUB): 18h | Via Sul (DUB): 14h, 16h e 18h | Benfica (DUB): 13h, 14h45, 16h30, 18h20 e 20h10 | North Jóquei (DUB): 14h40, 16h40 e 18h40 | RioMar (VIP - DUB): 15h e 17h30 | RioMar (DUB): 16h, 18h15 e 20h20 | RioMar Kennedy (DUB): 15h, 17h e 19h | North Shopping (DUB): 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30 | Iguatemi (DUB): 13h, 14h55, 16h50 e 18h45 | Iguatemi (DUB): 13h35, 15h30 e 17h25 | Parangaba (DUB): 13h20, 15h15, 17h10 e 19h05 | Maranguape (DUB): 15h e 17h | Maranguape (DUB): 14h | North Maracanaú (DUB): 16h30 e 18h30 | Aracati (DUB): 15h, 18h e 20h30 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) (DUB): 15h, 18h e 20h30 | Quixadá (DUB): 15h30, 18h e 20h30 | Renato Aragão (Sobral) (DUB): 15h, 18h e 20h30 | Iandê Caucaia (DUB): 14h40, 16h40 e 18h40

Animação - Livre - 94 min. De Alex Zamm. Com Timothy Omundson. Pica-pau vive numa floresta tranquila. Mas ele fica em pé de guerra com Lance Walters e sua esposa, Vanessa, porque eles querem derrubar a árvore em que ele mora.

Em cartaz

Divórcio

(BRA - 2017)

Benfica: 13h30 e 17h30 | North Shopping: 18h40 | Iguatemi: 19h20 | Parangaba: 15h10 e 19h30 | Renato Aragão (Sobral): 20h30 | Iandê Caucaia: 15h55

Comédia - 12 anos - 105 min. De Pedro Amorim. Com Camila Morgado e Murilo Benício. Noeli e Júlio criam um molho de tomate que é um sucesso nos supermercados. Eles enriquecem, mas esquecem de se dedicar ao relacionamento.

Duas de mim

(BRA - 2017)

Benfica: 13h15, 15h40 e 19h40 | RioMar: 14h | North Shopping: 16h40 e 21h | Parangaba: 13h50 e 17h50

Comédia - 12 anos - 80 min. De Cininha de Paula. Com Thalita Carauta. Suryellen tem uma vida atribulada no trabalho. Ao conhecer uma boleira com poderes mágicos, ela faz um pedido: ter uma cópia de si mesma.

Em defesa de Cristo

(EUA - 2017)

RioMar Kennedy (DUB): 22h

Drama - 12 anos - 112 min. De Jon Gunn. Com Mike Vogel. O jornalista Lee Strobel é ateu e seu casamento entra em provação quando sua esposa começa a seguir a religião católica.

Emoji - O Filme

(EUA - 2017)

Messejana (DUB): 14h | Via Sul (DUB): 14h45 e 16h45 | Iguatemi (DUB): 15h15 | Iguatemi (DUB): 13h05 | Maranguape (DUB): 16h |North Maracanaú (DUB): 14h

Animação - Livre - 86 min. De Anthony Leondis. Com T.J. Miller. O que o emoji Gene mais queria é ser normal, pois ele tem um pequeno problema: não consegue controlar suas expressões.

It - A Coisa

(EUA - 2017) Messejana (DUB): 18h30 e 21h30 | Via Sul (DUB): 19h | Via Sul (DUB): 21h30 | Benfica (DUB): 15h, 17h40 e 20h20 | North Jóquei (DUB): 21h50 | RioMar: 22h30 | RioMar (DUB): 22h | RioMar Kennedy (DUB): 21h | North Shopping (DUB): 15h, 17h50 e 20h40 | Iguatemi: 16h30 e 22h | Iguatemi (DUB): 13h45 e 19h15 | Parangaba (DUB): 21h | North Maracanaú (DUB): 21h15 | Iandê Caucaia (DUB): 20h40

Terror - 134 min - 16 anos. De Andrés Muschietti. Com Bill Skarsgård. Pennywise é uma criatura que costuma aparecer encarnando o Palhaço Dançarino, um assassino de crianças.

Feito na América

(EUA - 2017)

Benfica (DUB): 17h45 | RioMar (VIP): 19h

Ação - 14 anos - 115 min. De Doug Liman. Com Tom Cruise. Barry Seal é um piloto que trafica drogas e armas para o mítico cartel de Medellín e, recrutado pela CIA, torna-se agente duplo.

Kingsman: O Círculo Dourado

(EUA - 2017)

Aldeota: 21h20 | Messejana (3D - DUB): 21h15 | Via Sul (3D - DUB): 17h30 | Via Sul (3D): 20h30 | Benfica (3D - DUB): 15h05 e 20h05 | North Jóquei (3D - DUB): 20h40| North Jóquei (3D - DUB): 18h20 e 21h30 | RioMar (VIP): 20h | RioMar (3D): 19h15 e 22h20 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h15, 18h15 e 21h15 | North Shopping (DUB): 17h55 e 20h45 | Iguatemi (3D): 13h20, 16h10, 19h e 21h50 | Iguatemi (3D - DUB): 19h25 e 22h15 | Parangaba (3D): 16h20 | Parangaba (3D - DUB): 21h30 | Maranguape (3D - DUB): 20h45 | North Maracanaú (3D - DUB): 20h30 | Aracati (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45 | Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45 | Renato Aragão (Sobral) (3D - DUB): 15h, 18h e 20h45 | Iandê Caucaia (DUB): 17h50 e 20h35

Ação - 16 anos - 141 min. De Matthew Vaughn. Com Taron Egerton. A sede do Kingsman é atacada e o agente Egsy precisa unir forças com a agência de inteligência americana Statesman para impedir a ação da malfeitora Poppy.

Lego Ninjago - O Filme

(EUA - 2017) Del Paseo (DUB): 14h | Messejana (DUB): 15h45 | Messejana (3D - DUB): 16h | Via Sul (3D - DUB): 15h15 | North Jóquei (3D - DUB): 16h | RioMar (3D - DUB): 14h, 14h30 e 16h30 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h30 | North Shopping (DUB): 14h20 | Iguatemi (3D - DUB): 13h e 17h10 | Parangaba (3D - DUB): 14h e 19h10 | North Maracanaú (DUB): 16h | Renato Aragão (Sobral) (DUB): 15h30 e 18h | Iandê Caucaia (DUB): 14h

Animação - Livre - 101 min. De Charlie Bean. Com Jackie Chan. Os adolescentes Lloyd, Jay, Kai, Cole, Zane e Nya levam uma vida normal durante o dia. Mas à noite, eles se transformam em ninjas. Os jovens recebem a missão de defender a ilha onde vivem, Ninjago.

Mãe!

(EUA - 2017)

Aldeota: 19h e 21h20 | RioMar (VIP): 18h | Iguatemi: 17h05 e 22h05 | Iguatemi (DUB): 14h35 e 19h35 | Parangaba: 22h10

Suspense - 16 anos - 115 min. De Darren Aronofsky. Com Jennifer Lawrence. Uma mulher pensa que terá um final de semana tranquilo apenas com o marido em casa. Mas de repente começam a chegar várias pessoas na residência.

O assassino: O primeiro alvo

(EUA - 2017)

Iguatemi (DUB): 22h

Ação - 16 anos - 105 min. De Michael Cuesta. Com Dylan O'Brien. Stan Hurley, veterano da Guerra Fria, recebe uma complexa tarefa enquanto agente de treinamento da CIA de treinar um ex-soldado das forças especiais, cujo estado psicológico está devastado após a morte de sua noiva.

O que será de Nozes 2

(EUA - 2017)

Benfica (DUB): 13h

Animação - Livre - 91 min. De Cal Brunker. Com Jeff Dunham. O esquilo Surly Squirrel é louco por nozes e adora aprontar todas ao lado dos amigos. Mas essa turminha precisa deixar a diversão de lado para deter o malvado prefeito de Oakton, que quer demolir o Liberty Park.

Polícia Federal - A Lei É Para Todos

(BRA - 2017)

RioMar (VIP): 16h e 22h | Iguatemi: 13h, 15h20, 17h40, 20h e 22h20| Parangaba: 21h45

Ação - 12 anos - 110 min. De Marcelo Antunez. Com Marcelo Serrado. A Polícia Federal realiza a operação Lava Jato, investigando casos de corrupção no Brasil. O filme é baseado em fatos reais, da operação ainda em andamento.