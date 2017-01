Confira a programação cultural desta quarta-feira (11/01)

00:00 · 11.01.2017

Cinema

Especiais

Belos Sonhos

(ITA - 2016)Cinema do Dragão 02: 13h50

Drama - 14 anos - 130min. De Marco Bellochio. Com Bérénice Bejo. Aos nove anos de idade, Massimo sofreu uma perda irreparável: a morte de sua mãe. Agora, já adulto, Massimo precisa encarar as memórias de seu passado doloroso quando decide vender o apartamento dos pais.

Esquadrão Suicida

(EUA - 2016)Cine São Luiz: 19h

Ação - 12 anos - 130 min. De David Ayer. Com Ben Affleck. O governo dos Estados Unidos ordena o recrutamento dos piores criminosos para uma importante missão, que visa acabar com uma entidade misteriosa e aparentemente impossível de se derrotar.

Eu, Daniel Blake

(RU/FRA - 2016)Cinema do Dragão 02: 18h15 e 20h10

Drama - 12 anos - 100 min. De Ken Loach. Com Dave Johns. O marceneiro Daniel Blake sofre um ataque cardíaco enquanto trabalha. Ele quase morre e agora tem de enfrentar a burocracia do governo para conseguir o benefício a que tem direito.

Guardiões da Galáxia

(EUA - 2014)Cine São Luiz: 16h30

Aventura - 10 anos - 122 min. De James Gunn. Com Chris Pratt. Peter Quill se vê como alvo de uma caçada depois de roubar uma esfera desejada por Ronan, um poderoso vilão ambicioso que ameaça todo o universo. Para fugir do perigo, Quill é forçado a se unir com um quarteto de desasjustados.

O Que Está Por Vir

(França - 2016)Cinema do Dragão 02: 16h20

Drama - 14 anos - 100min. De Mia Hansen-Løve. Com Isabelle Huppert. A professora de filosofia Nathalie é casada e tem dois filhos. Mas sua vida perfeita acaba do dia para a noite quando descobre que o marido está lhe traindo.

Superman - O Filme

(EUA/RU - 1978)Cine São Luiz: 13h30

Ação - Livre - 143 min. De Richard Donner. Com Christopher Reeve. Um renomado cientista prevê a destruição do seu planeta e alerta o governo, que não lhe dá credito. Assim, decide salvar seu filho, mandando-o para a Terra, onde terá superpoderes.

Pré-estreia

Assassins Creed

(EUA/RU - 2016)North Jóquei 01 - 3D: 0h01 (somente do dia 11/01 para o dia 12/01) | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 0h01 (somente do dia 11/01 para o dia 12/01) | RioMar Kennedy 01 - 3D: 00h01 (somente do dia 11/01 para o dia 12/01) | Iguatemi 01 - 3D: 0h01 (somente do dia 11/01 para o dia 12/01) | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 0h01 (somente do dia 11/01 para o dia 12/01) | Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 0h01 (somente do dia 11/01 para o dia 12/01)

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos. Utilizando de uma tecnologia, ele revive as memórias de seus parentes.

Dominação

(EUA - 2016)Messejana 05: 22h | Via Sul 02 - DUB: 16h15 | Via Sul 02: 21h | Rio Mar 09 - DUB: 18h15 | Rio Mar 09: 16h e 20h30 | Benfica 02 - DUB: 14h, 16h, 18h e 20h | Iguatemi 11: 21h20 | Iguatemi 11 - DUB: 15h15, 17h15 e 19h15

Terror - 14 anos - 91min. De Brad Peyton. Com Aaron Eckhart. Um exorcista tem a habilidade de entrar no subconsciente das pessoas. Ele tem um grande desafio pela frente quando conhece um menino de 9 anos, que está possuído por um demônio.

Moana - Um Mar de Aventuras

(EUA - 2016)Aldeota 03 - 3D - DUB: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | Del Paseo 02 - DUB: 14h, 16h20, 18h40 e 21h | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 20h30 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 14h, 16h30 e 19h | Maracanaú 04 - DUB: 13h30 e 16h | Messejana 04 - DUB: 13h, 15h30 e 20h30 | Messejana 05 - 3D - DUB: 12h, 14h30, 17h e 19h30 | Via Sul 01 - DUB: 14h e 16h30 | Via Sul 03 - DUB: 13h e 18h | Via Sul 05 - 3D - DUB: 12h, 14h45 e 20h | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h, 15h40 e 18h30 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 14h, 16h40 e 19h20 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D - DUB: 14h e 16h45 | Rio Mar 04 - VIP - DUB: 14h40, 17h20 e 20h | Rio Mar 05 - MACROXE - DUB: 13h e 18h30 | Rio Mar 07 - 3D - DUB: 13h30, 16h15 e 19h | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h, 16h30 e 19h20 | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15 | Benfica 03 - DUB: 13h, 15h10, 17h25 e 19h40 | North Shopping 01 - DUB: 20h40 | North Shopping 02 - 3D - DUB: 14h10, 16h30, 18h50 e 21h10 | North Shopping 06 - DUB: 16h | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h30, 15h55, 18h20 e 20h45 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 14h, 16h25 e 21h15 | Iguatemi 10 - DUB: 15h25, 17h50 e 20h15 | Parangaba 02 - 3D - DUB: 13h, 15h20, 17h40, 20h e 22h20 | Parangaba 04 - DUB: 13h35 e 18h50 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h25 e 18h40 | Caucaia 04 - DUB: 16h20 e 20h35 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30 | Sobral 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana Waialiki descende de uma longa linhagem de navegadores. Quando sua família precisa de ajuda, ela terá que embarcar em uma jornada épica.

Passageiros

(EUA - 2016)Pátio Dom Luís 02 - 3D: 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 13h, 15h30 e 18h | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 21h30 | Messejana 01 - 3D - DUB: 14h, 19h e 21h30 | Messejana 01 - 3D: 16h30 | Messejana 04 - DUB: 18h | Via Sul 01 - DUB: 18h | Via Sul 01: 21h30 | Via Sul 03 - DUB: 20h30 | Via Sul 03 - 3D: 15h30 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 17h30 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 14h20, 17h, 19h40 e 22h10 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D: 19h30 e 22h15 | Rio Mar 02 - VIP - 3D: 15h20, 18h e 20h40 | Rio Mar 05 - MACROXE - 3D: 15h45 e 21h15 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 14h15 e 19h40 | RioMar Kennedy 05 - 3D: 17h e 22h20 | North Shopping 05 - 3D - DUB: 14h10, 16h35, 19h e 21h20 | Iguatemi 02 - 3D: 18h50 | Iguatemi 02 - 3D - DUB: 21h15 | Iguatemi 09 - 3D: 16h35 e 21h25 | Iguatemi 09 - 3D - DUB: 14h10 e 19h | Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 15h25 | Parangaba 03 - DUB: 13h05, 17h45, 20h05 e 22h25 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 16h35 e 20h50 | Caucaia 04 - DUB: 14h15 e 18h30

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois.

Sete Minutos Depois da Meia Noite

(EUA/ESP)Rio Mar 10: 19h30 | Iguatemi 05: 13h40 e 18h40

Drama - 12 anos - 108 min. De Juan Antonio Bayona. Com Lewis MacDougall. O garoto Conor tem uma forte ligação com a mãe, que tem uma doença terminal. Ele teme pela solidão e encontra numa árvore uma forma de superar todo o sofrimento.

Em cartaz

Animais Fantásticos e Onde Habitam

(EUA/RU - 2016)Iguatemi 05: 21h | Iguatemi 05 - DUB: 16h

Aventura - 12 anos - 133 min. De David Yates. Com Eddie Redmayne. O magizoologista Newt Scamander chega à cidade de Nova York com sua maleta, um objeto mágico onde ele carrega uma coleção de fantásticos animais.

Invasão Zumbi

(CORSUL - 2016)Via Sul 02 - DUB: 13h45 e 18h30 | Benfica 01 - DUB: 12h30 e 16h40 | RioMar 10 - DUB: 22h10 | RioMar Kennedy 06 - DUB: 18h e 20h50 | North Shopping 06 - DUB: 13h35, 18h20 e 20h50 | Iguatemi 04 - DUB: 22h | Iguatemi 10 - DUB: 13h | Parangaba 05 - DUB: 17h05 | Iandê Caucaia 01 - DUB: 16h10 e 20h55

Drama - 14 anos - 118 min. De Yeon Sang-ho. Com Choi Woo-sik. Na Coreia do Sul, um vírus zumbi toma conta do país. O terror só piora quando os passageiros de um trem, saindo de Seul e indo para Busan.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016)Aldeota 02: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Pátio Dom Luís 01: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 | Messejana 02: 13h15, 15h15, 17h30, 19h45 e 21h45 | Via Sul 04: 12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Via Sul 06: 21h15 | Benfica 01: 14h50, 19h e 20h50 | North Jóquei 02: 13h40, 16h, 18h10, 20h20 e 22h20 | North Jóquei 04: 21h30 | RioMar 03 - VIP: 13h50, 16h20, 18h40 e 21h20 | RioMar 06: 14h30, 17h, 19h15 e 21h30 | RioMar 08: 15h, 17h40, 20h e 22h | RioMar Kennedy 03: 14h30, 16h50, 19h e 21h30 | RioMar Kennedy 04: 13h30, 16h, 18h10 e 20h30 | North Shopping 03: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30 | Iguatemi 03: 13h30, 15h30, 17h30 e 21h30 | Iguatemi 06: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30 | Iguatemi 07: 14h, 16h, 18h e 20h | Iguatemi 12: 13h e 21h15 | Parangaba 01: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 e 23h30 | Parangaba 05: 13h, 15h, 19h35 e 21h35 | Maracanaú 03: 12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 | Maracanaú 04: 21h15 | Caucaia 02: 14h05, 15h45, 17h25, 19h25 e 20h45 | Aracati 01: 19h e 21h | Limoeiro do Norte 01: 19h e 21h | Quixadá 01: 19h e 21h | Sobral 01: 18h e 20h30

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso na carreira de apresentadora de TV, mas sua vida amorosa está incerta. Tudo o que importa são os filhos.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)Iguatemi 12: 15h, 17h05 e 19h10 | Aracati 01: 15h e 17h | Limoeiro do Norte 01: 15h e 17h | Quixadá 01: 15h e 17h

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos.

Rogue One - Uma História Star Wars

(EUA - 2016)Aldeota 01: 18h30 e 21h | Messejana 03 - DUB: 18h40 | Via Sul 06 - DUB: 18h20 | Benfica 04 - DUB: 15h15 e 20h10 | RioMar 07 - 3D: 21h50 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h15 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 13h30 e 19h | Parangaba 04: 21h15 | Parangaba 04 - DUB: 16h05 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 20h40 | Maracanaú 04 - DUB: 18h30 | Caucaia 01 - DUB: 18h25 | Sobral 01 - DUB: 15h

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. A história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde se junta para uma missão desesperada: roubar os planos da temida Estrela da Morte.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016)Aldeota 01 - DUB: 14h e 16h20 | Del Paseo 01 - DUB: 13h20, 15h30 e 17h40 | Messejana 03 - DUB: 13h50 e 16h20 | Via Sul 06 - DUB: 13h30 e 16h | Benfica 04 - DUB: 13h e 17h55 | North Jóquei 04 - DUB: 13h20, 16h20 e 19h RioMar 09 - DUB: 13h40 | RioMar 10 - DUB: 14h e 16h30 | RioMar Kennedy 06 - DUB: 13h15 e 15h30 | North Shopping 01 - DUB: 13h30, 15h50 e 18h20 | Iguatemi 04 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45 | Parangaba 06 - DUB: 13h40 e 16h | Parangaba 06 - 3D - DUB: 18h20 | Caucaia 01 - DUB: 14h05

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro que mais fica às moscas. Ele tem medo de fechar as portas de vez. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

Sully - O Herói do Rio Hudson

(EUA - 2016)Del Paseo 01: 19h45 e 21h40 | Iguatemi 11: 13h10 | Sobral 02 - DUB: 15h, 18h e 20h30

Drama - 10 anos - 96 min. De Clint Eastwood. Com Tom Hanks. Cinebiografia conta a história do piloto Chesley 'Sully' Sullenberger. Ele ficou mundialmente famoso quando fez um ato de heroísmo em uma de suas viagens.

Agenda

Oxente Uai O grupo mineiro Oxente Uai se apresenta pela primeira vez em Fortaleza, trazendo uma mistura de Música Popular Brasileira com a Erudita e uma junção das culturas nordestina e mineira. Preocupados com a conservação da música de origem, eles apresentam repertório que mistura seus dois trabalhos artísticos: "Eles Passarão, Eu Passarim" (2013) e "Feito Passarim" (2016). Às 12h30, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3231.9461)

Escola SuperGeeks

Até o dia 29 de janeiro. Das 11h às 19h, no Shopping Iguatemi Fortaleza (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3560)

A Escola SuperGeeks oferece oficinas gratuitas de criação de games, minecraft e robótica para jovens de 7 a 16 anos. As inscrições podem ser feitas no local ou pela internet (https://www.Eventick.Com.Br/espaco-supergeeks). Também ocorrerão palestras com os temas voltados aos "desafios da Educação nessa nova era".

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 19 de fevereiro, de terça a sexta, das 9h às 19h, sábados, de 10h às 18h, e domingos, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A exposição da Coleção Airton Queiroz é uma aula sobre os principais movimentos das artes plásticas. O visitante tem a oportunidade de admirar 254 obras internacionais de mestres consagrados da pintura, como Monet, Dalí e Miró, entre outros.

Só no Improviso - Conceito

Às 20h, no Teatro SEsc Emiliano Queiroz (Av. Duque de Caxias, 1701, Centro). Entrada: 2kg de alimentos não perecíveis. (3542.9090)

O projeto Quarta do Riso apresenta o espetáculo "Só no Improviso - Conceito", formado por Davi Rios, Victor Alen, Olavo Firmeza, Felipe Kustela e Vinicius Augusto Bozzo. O tipo de apresentação do grupo é consagrado no País, tendo como principal referência o espetáculo "Improvável", da Cia. Barbixas de Humor, de São Paulo.

Museu Egípcio Itinerante

Até o dia 30 de janeiro. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h, no Piso L1 do Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3066.2000)

O Museu Egípcio Itinerante apresenta uma visão ampla da terra dos faraós em um acervo com cerca de 200 réplicas fieis de museus internacionais. Entre as peças estão múmias, sarcófagos, estátuas de Deuses, Faraós, Rainhas e pinturas sobre papiros, representando aspectos relativos à cultura, política, economia, arte e religião da antiga civilização egípcia. A curadoria é do artista plástico egípcio e pesquisador de egiptologia Essam Elbattal.