Confira a programação cultural desta quarta-feira (09/05)

Agenda

DFB Festival 2018

O evento reúne moda, gastronomia, dança, empreendedorismo, música e cultura. Hoje, a abertura terá como atração a carioca Iza, uma das grandes novidades da música pop brasileira. Os desfiles iniciam às 17h. O DFB Festival acontece até o dia 12 de maio, no Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza (Av. Vicente de Castro, Mucuripe). Programação gratuita sujeita à lotação do público. (3270.5400)

Duo Finlândia - Sesc Instrumental

Às 17h30, na Área de Convivência da Unidade Fortaleza do Sesc (Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro). Grátis. (08002755250)

Formado em 2010, o duo é composto por um brasileiro e um argentino e se propõe a fazer uma fusão de ritmos latino-americanos. O Duo Finlândia aposta em uma combinação de sonoridades pouco conhecidas. O resultado de alta qualidade é uma exótica mistura de violoncelo, acordeão, teclado e coro de vozes.

Nonato Luiz e Adelson Viana - Show Dobrado

Às 19h30, no Centro Cultural Banco do Nordeste - Juazeiro do Norte (Rua São Pedro, 337, Centro - Juazeiro do Norte). Grátis. ((88) 3512.2855)

O Centro Cultural Banco do Nordeste-Juazeiro do Norte, recebe talento em dobro: o acordeonista, pianista, compositor, arranjador e produtor musical Adelson Viana e o violonista, compositor e também arranjador Nonato Luiz, que agregaram seus talentos em um trabalho inédito e autoral.

Espetáculo "Palafita"

Às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3488.8600)

"Palafita" consiste em um espetáculo cênico que envolve as linguagens do circo e da dança e integra o repertório de trabalhos artísticos do Grupo Fuzuê, que, em 2018, completa doze anos de atividades continuadas. A montagem surgiu a partir de uma proposição imagética investigada no processo pratico da técnica do mão a mão.

MOSTRA EL DESEO

A partir de 13h30, na CAIXA Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingresso: R$4 (inteira) e R$2 (meia). (3453.2770)

A Mostra El Deseo - O Apaixonante Cinema de Pedro Almodóvar oferece ao público a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da singular identidade artística do cineasta espanhol Pedro Almodóvar. Cada película expõe diferentes combinações de delicadeza e hiperbolismo, sensibilidade e histeria, dosadas com maestria por um artista que sempre se dispôs a explorar questões que entrelaçam a carne e a alma humana. Entre os destaques desta quarta-feira está "Fale com Ela" (2002), vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original.

Cinema

Especial

Arábia

(BRA - 2017)

Cinema do Dragão: 14h

Drama - 16 anos - 97 min. De Affonso Uchoa, João Dumans. Com Aristides de Sousa. Em Ouro Preto, Minas Gerais, um jovem encontra por acaso o diário de um operário metalúrgico que sofreu um acidente e por suas memórias embarca numa jornada pelas condições de vida de trabalhadores marginalizados.

Deixe a Luz do Sol Entrar

(FRA - 2018)

Cinema do Dragão: 14h e 16h

Comédia - 12 anos - 95 min. De Claire Denis. Com Juliette Binoche. Artista parisiense, Isabelle é uma mãe divorciada e solteira que está à procura de um amor na romântica capital da França. Dessa vez, ela deseja vivenciar um amor verdadeiro.

Ex-Pajé

(BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 18h e 20h

Documentário - Livre - 81 min. De Luiz Bolognesi. Com Perpera Suruí. Um poderoso pajé passa a questionar sua fé depois do primeiro contato com brancos que julgam sua religião como demoníaca. No entanto, a missão evangelizadora comandada por pastor intolerante é posta em cheque quando a morte passa a rondar a aldeia e a sensibilidade do índio em relação aos espíritos da floresta mostra-se indispensável.

Marighella: Retrato Falado do Guerrilheiro

(BRA - 2001)

Cineteatro São Luiz: 14h30

Documentário - Livre - 55 min. De Silvio Tendler. Com Othon Bastos; O documentário conta a história, as polêmicas, as vitórias e derrotas de Carlos Marighella, um dos líderes da luta armada contra a ditadura militar no Brasil.

Nascido Para Matar

(EUA/RU - 1987)

Cineteatro São Luiz: 16h

Ação - 16 anos - 116 min. De Stanley Kubrick. Com Matthew Modine. Um sargento treina de forma fanática e sádica os recrutas em uma base de treinamentos, na intenção de transformá-los em máquinas de guerra para combater na Guerra do Vietnã. Após serem transformados em fuzileiros navais, eles são enviados para a guerra e quando lá chegam se deparam com seus horrores.

O Sacrifício do Cervo Sagrado

(RU/IRL - 2018)

Cinépolis Rio Mar: 19h30

Drama - 16 anos - 121 min. De Yórgos Lánthimos. Com Colin Farrell. Steven é um cardiologista conceituado que é casado com Anna, com quem tem dois filhos. Já há algum tempo ele mantém contato frequente com Martin, um adolescente cujo pai morreu na mesa de operação, justamente quando era operado por Steven. Entretanto, quando o jovem não recebe mais a atenção de antigamente, decide elaborar um plano de vingança.

Rogério Duarte, o Tropikaolista

(BRA - 2018)

Cinema do Dragão: 18h e 20h

Documentário - 12 anos - 90 min.De José Walter Lima. Com Rogério Duarte, Gilberto Gil. Rogério Duarte é um dos nomes mais importantes da Tropicália, lendário movimento cultural brasileiro da década de 60. O artista plástico foi um dos primeiros a denunciar publicamente as torturas cometidas no regime militar. Durante a ditadura, sua atuação política e seus feitos culturais mobilizaram muitos artistas e inspiraram toda uma geração.

Selma - Uma Luta Pela Igualdade

(RU/EUA - 2015)

Cineteatro São Luiz: 19h

Drama - 14 anos - 128 min. De Ava DuVernay. Com David Oyelowo. Cinebiografia do pastor e ativista social Martin Luther King Jr., que acompanha as históricas marchas realizadas por ele e manifestantes pacifistas em 1965, entre a cidade de Selma, no interior do Alabama, até a capital do estado, Montgomery, em busca de direitos eleitorais iguais para a comunidade afro-americana.

Severina

(BRA/URU - 2017)

Cinema do Dragão: 16h

Drama - 12 anos - 100 min. De Felipe Hirsch. Com Javier Drolas. Dono de livraria se encanta com uma mulher que visita sua loja e volta dia após dia para cometer furtos. Inicialmente ele não reage, mas numa das vezes, mais interessado em puxar conversa do que recuperar o prejuízo, ele a encurrala. Ela passa então a pegar livros em outros estabelecimentos, porém ele não está disposto a se libertar da misteriosa obsessão.

Estreia

Paulo, Apóstolo de Cristo

(EUA - 2018)

Del Paseo (DUB): 14h20

Del Paseo: 16h30 e 18h40| Via Sul (DUB): 14h e 19h | Benfica (DUB): 13h10, 15h25, 17h40 e 19h55| North Jóquei (DUB): 13h20, 16h, 18h40 e 21h20| Rio Mar (DUB): 13h45, 16h20 e 19h | Rio Mar: 21h45 | Rio Mar Kennedy (DUB): 14h30, 17h15, 20h e 22h20 | North Shopping (DUB): 13h50, 18h30, 16h10 e 20h50 | Iguatemi (DUB): 14h20, 16h40, 19h e 21h20 | Parangaba: 20h10 | Parangaba (DUB): 17h50 e 22h30 | Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30

Drama - 12 anos - 108 min. De Andrew Hyatt. Com James Faulkner, Olivier Martinez. Paulo era conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruel de seu tempo. Mas tudo muda quando ele tem um encontro com o próprio Jesus.

Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos

(BRA - 2018)

Rio Mar: 16h40 e 14h | Iguatemi: 13h10, 15h15, 17h20 e 19h25 | Iguatemi: 17h20 e 13h10

Drama - Livre - 94 min. De Paulo Nascimento. Com Edson Celulari, Soledad Villamil, Leonardo Machado. Vitório, cego de nascença, é dono de uma pizzaria herdada por seu pai no tradicional bairro do Bixiga, em São Paulo.

Verdade ou Desafio

(EUA - 2018)

Via Sul (DUB): 16h30 e 21h15 | North Jóquei (DUB): 14h20, 17h, 19h40 e 22h20 | Rio Mar (VIP): 22h | Rio Mar (DUB): 13h e 15h30 | Rio Mar: 18h20 | Rio Mar Kennedy (DUB): 13h15, 15h30, 18h e 20h30 | North Shopping (DUB): 15h, 17h10, 19h20 e 21h30 | North Shopping (DUB): 16h10 | Iguatemi: 13h29 e 22h20, 17h40 | Iguatemi (DUB): 15h30 e 19h50 | Iguatemi: 16h30 e 20h50 | Iguatemi (DUB): 14h20 e 18h40 | Parangaba: 15h10 | Parangaba (DUB): 13h, 17h20 e 19h30

Terror - 14 anos - 100 min. De Jeff Wadlow. Com Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane. Um jovem estudante da faculdade começa a jogar "Verdade ou Consequência" e depois começa a assombrado pelo sobrenatural.

Gringo - Vivo ou Morto

(EUA/AUS - 2018)

Rio Mar (VIP): 13h30, 16h e 19h | Iguatemi: 15h, 19h30 e 21h45| Iguatemi: 14h | Parangaba: 13h05, 17h30 e 21h45

Comédia - 16 anos - 110 min. De Nash Edgerton. Com David Oyelowo. Funcionário dedicado e marido exemplar, Harold Soyinka leva uma vida pacata em Chicago. Enfrentando problemas financeiros, ele descobre que a empresa em que trabalha está negociando uma fusão, que pode resultar em sua demissão. Quando Richard e sua sócia Elaine Markinson resolvem acompanhá-lo em uma viagem de trabalho corriqueira ao México, David vê a situação como a oportunidade ideal para fingir ter sido sequestrado e, desta forma, pedir um polpudo sequestro.

Em cartaz

Exorcismos e Demônios

(EUA - 2018)

Benfica (DUB): 15h35 | Rio Mar: 22h | Rio Mar Kennedy (DUB): 21h30 | North Shopping (DUB): 14h30 | Iguatemi (DUB): 13h30 e 15h30 | Parangaba (DUB): 15h20

Terror - 12 anos - 90 min. De Xavier Gens. Com Sophie Cookson, Corneliu Ulici, Brittany Ashworth. Quando um padre é sentenciado à prisão após a morte de uma freira em que praticou um exorcismo.

Nada a Perder: Contra Tudo. Por Todos

(BRA - 2017) Benfica: 13h e 17h30| Rio Mar Kennedy: 13h e 16h

Drama - 12 anos - 140 min. De Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Beth Goulart. Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir Macedo, empresário fundador e líder espiritual da Igreja Universal.

O Homem das Cavernas

(RU/EUA/FRA - 2018)

Iguatemi (DUB): 15h05

Animação - Livre - 89 min. De Nick Park. Com Marco Luque, Maisie Williams. Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a terra, um homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso.

Os Farofeiros

(BRA - 2017)

North Shopping: 15h20 | Iguatemi: 21h30

Comédia - 12 anos - 99 min. De Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso, Cacau Protásio. Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia.

Pantera Negra

(EUA - 2018)

North Shopping (DUB): 19h15 | Iguatemi (DUB): 15h45

Ação - 12 anos - 134 min. De Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o. A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores.

Rampage - Destruição Total

(EUA - 2018)

Benfica (DUB): 20h05| Rio Mar Kennedy (DUB): 19h | North Shopping (DUB): 16h50 | North Shopping (DUB): 17h40 | Iguatemi (3D - DUB): 13h20 e 15h40 | Parangaba (3D - DUB): 13h10 e 15h30 | Aracati (DUB): 15h e 18h | Limoeiro do Norte (DUB): 15h e 18h | Quixadá (DUB): 15h e 18h | Sobral (DUB): 15h e 18h

Aventura - 12 anos - 2018. De Brad Peyton. Com Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman . Davis Okoye é um primatologista, um homem recluso que compartilha um vínculo inabalável com George.

Tudo que Quero

(EUA - 2018)

Del Paseo: 21h | Iguatemi: 13h20

Drama - 10 anos - 93 min. De Ben Lewin. Com Dakota Fanning, Toni Collette, Alice Eve. Wendy, uma jovem mulher portadora de autismo, consegue driblar sua cuidadora e escapa com um único objetivo em mente.

Vingadores: Guerra Infinita

(EUA - 2018)

Aldeota (DUB): 17h30| Aldeota: 14h30 e 20h30 | Aldeota (3D - DUB): 15h | Aldeota (3D): 18h e 21h | Del Paseo: 15h, 18h e 21h |Centerplex Messejana (3D - DUB): 15h, 18h15 e 21h30 | Messejana (DUB): 14h, 17h15 e 20h30 | Messejana (DUB): 14h30, 17h45 e 21h | Messejana (DUB): 12h30, 15h45 e 19h | Messejana (3D - DUB): 13h30, 16h45 e 20h | Via Sul (DUB): 12h30, 15h30, 18h45 e 22h | Via Sul (DUB): 14h15, 17h30 e 20h30 | Via Sul (3D - DUB): 12h, 15h, 18h15 e 21h30 | Via Sul (DUB): 13h, 16h e 19h15| Via Sul (3D - DUB): 14h30 e 17h45 | Via Sul (3D): 21h | Benfica (3D - DUB): 14h, 17h05 e 20h10 | Benfica (DUB): 13h05 e 16h10 |Benfica: 19h15 | North Jóquei (3D - DUB): 15h, 18h20 e 22h | North Jóquei (DUB): 13h, 16h20 e 20h | North Jóquei (3D - DUB): 14h, 17h20 e 21h | Rio Mar (4DX - 3D - DUB): 14h e 17h30 | Rio Mar (4DX - 3D): 21h | Rio Mar (VIP - 3D): 13h, 16h30, 20h e 23h30|Rio Mar (VIP): 18h e 21h30 / 14h30 | Rio Mar (MACROXE - 3D): 15h15 | Rio Mar (MACROXE - 3D - DUB): 18h45 e 22h15 |Rio Mar (3D - DUB): 13h30, 17h e 20h30| Rio Mar (3D): 14h30, 18h e 21h30| Rio Mar: 21h | Rio Mar Kennedy (3D - DUB): 15h, 18h30 e 22h | Rio Mar Kennedy (3D - DUB): 14h | Rio Mar Kennedy (3D): 17h30 e 21h | Rio Mar Kennedy (DUB): 12h30, 15h45, 19h15 e 22h30 | North Shopping (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | North Shopping (3D - DUB): 14h, 17h e 20h| Iguatemi (3D): 18h e 21h | Iguatemi (3D): 13h30 e 19h30 | Iguatemi (3D - DUB): 16h30 e 22h30 | Iguatemi (3D - DUB): 17h30 e 20h30| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h e 22h | Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 13h e 19h | Iguatemi (3D): 20h05 | Iguatemi (3D - DUB): 17h05 | Iguatemi: 21h30| Iguatemi (DUB): 18h30 | Parangaba (DUB): 21h40 | Parangaba (3D): 16h e 22h | Parangaba (3D - DUB): 13h e 19h| Parangaba (3XPLUS - 3D): 19h30| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h30, 16h30 e 22h30 | Parangaba (3D): 13h15 e 16h15| Parangaba (3D - DUB): 19h15 e 22h15| Maranguape (DUB): 14h, 17h15 e 20h30| Maranguape (3D - DUB): 14h30, 17h45 e 21h | North Maracanaú (3D - DUB): 14h, 17h15 e 20h30| North Maracanaú (3D - DUB): 15h, 18h15 e 21h30 | North Maracanaú (DUB): 13h30, 16h45 e 20h | Aracati (DUB): 20h30 | Aracati (3D - DUB): 15h e 18h | Aracati (3D): 21h | Limoeiro do Norte (DUB): 20h30 |Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h e 18h |Limoeiro do Norte (3D): 21h | Quixadá (DUB): 20h30 | Quixadá (3D - DUB): 15h e 18h | Quixadá (3D): 21h | Sobral (DUB): 20h30| Sobral (3D - DUB): 15h e 18h | Sobral (3D): 21h

Ação - 12 anos - 156 min. De Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Pratt. Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Um Lugar Silencioso

(EUA - 2018)

Aldeota: 15h, 17h, 19h e 21h | North Shopping (DUB): 20h (exceto dias 05, 06 e 07/05) | Iguatemi: 18h15 e 22h15 | Iguatemi (DUB): 16h15 e 20h15 | Parangaba (DUB): 19h45

Suspense - 12 anos - 95 min. De John Krasinski. Com Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe. Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora.

Pedro Coelho

(EUA - 2018)

Iguatemi (DUB): 13h Animação - Livre - 95 min. De Will Gluck. Com Rose Byrne, Sam Neill. Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor.