Confira a programação cultural desta quarta-feira (02/05)

Agenda

69º Salão de Abril

O 69º Salão de Abril celebra os 75 anos de história da mostra e homenageia os 100 anos do multiartista Zenon Barreto. Nesta edição, foram submetidas 482 obras à curadoria, sendo selecionados 43 artistas cearenses. Até dia 26 de junho. De terça a sexta-feira, das 9h às 20h; sábado, das 9h às 17h; domingo, das 13h às 17hna Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio, 1632, Centro). Grátis. (3252.1444)

Samba Delas canta Dona Ivone Lara

Às 19h, no Estoril (Rua dos Tabajaras, 397, Praia de Iracema).

Grátis.

Já é tradição o grupo SambaDelas na Quarta Iracema. Na primeira edição do mês, o projeto vai prestar homenagem a Dona Ivone Lara, precursora do espaço da mulher no Samba. O projeto Samba Delas procura discutir o papel social da mulher dentro do samba, valorizando suas experiências para que possam compartilhá-las através da música.

Museu da Fotografia Fortaleza

De quarta-feira a domingo, das 12h às 17h, no Museu da Fotografia Fortaleza (R. Frederico Borges, 545, Varjota). Entrada: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). (3017.3661)

O Museu da Fotografia Fortaleza reúne dois séculos de fotografia de um dos mais ricos acervos fotográficos do País, a Coleção Paula e Silvio Frota. O Museu vem realizando uma série de ações para divulgar novos talentos e promover a fotografia contemporânea.

Mateus Farias e Thiago Almeida

Às 19h, no Pachanama Cultural (Rua Barão do Rio Branco, 2734, José Bonifácio). Grátis. (99810.2734)

Nesta quarta-feira mágica do Pacha, terá uma apresentação especial. O duo Mateus Farias e Thiago Almeida trará uma degustação do que será o espetáculo "Blend", uma fusão de sabores, aromas, sons, timbres, servida num repertório quente, forte e naturalmente doce, especialmente indicado para amantes da flauta, do piano.

Exposição “Luciano Carneiro: O Olho e o Mundo"

Até dia 13 de maio. De terça a sexta-feira, das 9h às 19h; e aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 21h, no Museu da Cultura Cearense (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8621)

A exposição inédita sobre o cearense Luciano Carneiro, fotojornalista com uma das mais expressivas produções do Brasil apresenta cerca de 300 fotografias registradas entre as décadas de 1940 e 1950, período em que o fotojornalista atuou na revista O Cruzeiro. Sob curadoria de Sergio Burgi, a mostra pretende difundir a visão de um talento na história da fotografia brasileira e permite um recorte do início do fotojornalismo.

Cinema

Especial

A Noiva do Deserto

(ARG/CHI - 2017) Cinema do Dragão: 18h

Drama - 12 anos - 78 min. De Cecilia Atán, Valeria Pivato. Com Paulina García. Depois de 20 anos trabalhando com empregada doméstica, Teresa perde o emprego. Chamada para ajudar na preparação de um casamento no interior, ela inicia viagem, mas esquece a bolsa dentro do trailer de Gringo.

Arábia

(BRA - 2017) Cinema do Dragão: 14h

Drama - 16 anos - 97 min. De Affonso Uchoa, João Dumans. Com Aristides de Sousa. Em Ouro Preto, um jovem encontra o diário de um operário metalúrgico que sofreu um acidente e por suas memórias embarca numa jornada pelas condições de vida de trabalhadores marginalizados.

Antes Que Tudo Desapareça

(JAP - 2018) Cinema do Dragão: 17h40

Ficção científica - 14 anos - 129 min. De Kiyoshi Kurosawa. Com Masami Nagasawa. Narumi Kase está desconfiada, pois seu marido voltou para casa depois de dias desaparecido e parece ser outra pessoa. O que ela nem imagina é que, na verdade, o corpo de Shinji foi assumido por um alienígena.

Ayrton Senna - O Musical

(BRA - 2018) North Jóquei: 21h | RioMar: 21h | RioMar Kennedy: 21h

Musical - Livre - 130 min. De Renato Rocha. Com Hugo Bonemer. Durante um campeonato em Ímola, Itália, Ayrton Senna realizava a sua última corrida como piloto de Fórmula. Naquele dia, após cinco voltas completas na pista, ele sofreria um acidente fatal. Anos depois, suas últimas memórias são reproduzidas em formato de musical, traçando uma retrospectiva dos melhores momentos de um dos maiores heróis do Brasil.

Deixe A Luz do Sol Entrar

(FRA - 2018) Cinema do Dragão: 14h

Comédia - 12 anos - 95 min. De Claire Denis. Com Juliette Binoche. Artista parisiense, Isabelle é uma mãe divorciada e solteira que está à procura de um amor na romântica capital da França.

O Dia Depois

(KOR - 2017) Cinema do Dragão: 16h

Drama - 12 anos - 92 min. De Sang-Soo Hong. Com Min-Hee Kim. Areum está pronta para o seu primeiro dia de trabalho em uma pequena editora, onde ela precisa lidar com seu chefe Bongwan e sua vida amorosa complicada.

Severina

(BRA/URU - 2017)

Cinema do Dragão: 20h

Drama - 12 anos - 100 min. De Felipe Hirsch. Com Javier Drolas, Carla Quevedo. Dono de livraria se encanta com uma mulher que visita sua loja e volta diariamente para cometer furtos.

Stromboli

(ITA - 1951)

Cinema do Dragão: 20h

Drama - 12 anos - 107 min. De Roberto Rossellini. Com Ingrid Bergman, Mario Vitale. Na Itália, após o fim da 2ª Guerra Mundial, Karen, uma lituana, se casa com um pescador, Antonio, para deixar de viver em Farfa, um campo de concentração.

Estreia

Vingadores: Guerra Infinita

(EUA - 2018)

Aldeota: 14h30, 17h30 e 20h30 | Aldeota (3D - DUB): 15h | Aldeota (3D): 18h e 21h | Del Paseo: 15h, 18h e 21h | Messejana (3D - DUB): 13h30, 17h e 20h30 | Messejana (DUB): 19h30| Messejana (DUB): 15h15 e 18h30| Messejana (3D - DUB): 14h, 17h30 e 21h | Via Sul (DUB): 18h30| Via Sul (3D - DUB): 14h, 17h30e 21h | Via Sul (DUB): 13h, 16h15 e 19h30|Via Sul (3D): 20h30| Benfica (3D - DUB): 14h e 17h05| Benfica (3D): 20h10 | Benfica (DUB): 15h35 e 19h10| North Jóquei (3D - DUB): 15h, 18h20 e 22h | North Jóquei (DUB): 13h e 20h | North Jóquei : 16h20 | North Jóquei (3D - DUB): 14h, 17h20 e 21h | RioMar(4DX - 3D - DUB): 14h e 17h30 | RioMar (4DX - 3D): 21h | RioMar (VIP - 3D): 13h, 16h30, 20h e 23h30 | RioMar(VIP): 14h30, 18h e 21h30 | RioMar (MACROXE - 3D - DUB): 12h, 15h15, 18h45 e 22h15 | RioMar (3D - DUB): 13h30, 17h e 20h30 | RioMar Kennedy (3D - DUB): 15h, 18h30 e 22h | RioMar Kennedy (3D - DUB): 14h | RioMar Kennedy (3D): 17h30 e 21h | RioMar Kennedy (DUB): 13h30, 16h45 e 20h | North Shopping (3D - DUB): 14h40, 17h50 e 21h| North Shopping (3D - DUB): 14h10, 17h20 e 20h30| Iguatemi (3D): 14h, 17h10 e 20h20| Iguatemi (3D): 12h30| Iguatemi (3D - DUB): 15h40, 18h50 e 22h | Iguatemi (3D): 15h, 18h10 e 21h20| Iguatemi (IMAX - 3D): 16h10, 19h20 e 22h30| Iguatemi (IMAX - 3D - DUB): 13h| Iguatemi (3D): 19h50| Iguatemi (3D - DUB): 13h30 e 16h40| Iguatemi: 20h40 | Parangaba: 13h20| Parangaba (DUB): 16h25, 19h30 e 22h35| Parangaba (3D): 18h e 21h10| Parangaba (3XPLUS - 3D): 22h15| Parangaba (3XPLUS - 3D - DUB): 13h, 16h05 e 19h10| Parangaba (3D - DUB): 17h10 e 20h20| Maranguape (DUB): 13h30 e 20h | Maranguape (3D - DUB): 14h, 17h30 e 21h | North Maracanaú (DUB): 13h30 e 16h45| North Maracanaú (3D - DUB): 20h | North Maracanaú (3D - DUB): 14h, 17h30 e 21h | North Maracanaú (DUB): 15h30 e 18h45| Iandê Caucaia (DUB): 14h45, 17h45 e 20h45| Iandê Caucaia (3D - DUB): 14h30, 17h30 e 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 14h15, 17h15 e 20h15| Aracati (3D - DUB): 15h, 18h e 21h |Limoeiro do Norte (3D - DUB): 15h, 17h e 21h | Quixadá (3D - DUB): 15h, 18h e 21h | Sobral (3D - DUB): 15h, 18h e 21h

Ação - 156 min. De Joe Russo. Com Robert Downey Jr, Chris Hemsworth. Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Tudo que Quero

(EUA - 2018)

Del Paseo: 14h, 15h50, 17h40 e 19h30| RioMar: (VIP): 13h30 e 19h | Iguatemi: 19h30 e 21h55

Drama - 10 anos - 93 min. De Ben Lewin. Com Dakota Fanning. Wendy, uma jovem mulher portadora de autismo, consegue driblar sua cuidadora e escapa com um único objetivo em mente: entregar seu manuscrito para concorrer em uma competição de escrita sobre Star Trek.

Em cartaz

7 Dias em Entebbe

(RU - 2018)

Del Paseo: 21h20| RioMar (VIP): 16h e 22h | Iguatemi: 13h20 e 17h40

Suspense - 12 anos - 107 min. De José Padilha. Com Daniel Brühl, Rosamund Pike. Em julho de 1976, um voo da Air France de Tel-Aviv à Paris foi sequestrado e forçado a pousar em Entebbe, na Uganda. Os passageiros judeus foram mantidos reféns para ser negociada a liberação dos terroristas e anarquistas palestinos presos em Israel, na Alemanha e na Suécia. Sob pressão, o governo israelita decidiu organizar uma operação de resgate atacar o campo de pouso e soltar os reféns.

Com Amor, Simon

(EUA - 2018)

RioMar Kennedy (DUB): 22h15 | Iguatemi: 14h45 | Sobral (DUB): 20h30

Drama - 12 anos - 109 min. De Greg Berlanti. Com Nick Robinson. Aos 17 anos, Simon Spier aparentemente leva uma vida comum, mas sofre por esconder um grande segredo: não revelou ser gay para sua família e amigos. E tudo fica mais complicado quando ele se apaixona por um dos colegas de classe, anônimo, na internet.

Exorcismos e Demônios

(EUA - 2018)

Aldeota: 21h | Benfica (DUB): 13h

| Benfica (DUB): 18h | North Jóquei (DUB): 21h40 | RioMar (DUB): 14h e 16h30 | RioMar Kennedy (DUB): 15h45 | North Shopping (DUB): 15h35 e 19h35 | Iguatemi (DUB): 15h40| Parangaba: 21h50 | Parangaba (DUB): 13h40 e 17h40

Terror - 12 anos - 90 min. De Xavier Gens. Com Sophie Cookson. Quando um padre é sentenciado à prisão após a morte de uma freira em que praticou um exorcismo, uma jornalista investigativa se esforça para desvendar de fato se ele assassinou uma pessoa mentalmente doente ou se apenas perdeu uma batalha contra uma presença demoníaca.

Jogador Nº1

(EUA - 2018)

Benfica (DUB): 15h15| Iguatemi: 21h40| Iguatemi (DUB): 16h30| Parangaba (DUB): 14h

Ficção científica - 10 anos - 140 min. De Steven Spielberg. Com Tye Sheridan. Num futuro distópico, em 2044, Wade Watts, como o resto da humanidade, prefere a realidade virtual do jogo OASIS ao mundo real. Quando o criador do jogo, o excêntrico James Halliday morre, os jogadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeça diabólico para conquistar sua fortuna inestimável. Para vencer, porém, Watts terá de abandonar a existência virtual e ceder a uma vida de amor e realidade da qual sempre tentou fugir.

Nada a Perder

(BRA - 2017)

Messejana: 14h40, 17h20 e 20h

| Via Sul: 14h30| Benfica: 13h| Benfica: 14h55, 17h30 e 20h05 | North Jóquei: 16h e 19h | RioMar: 15h, 18h e 21h15 |RioMar Kennedy: 13h45, 16h30 e 19h30 North Shopping: 13h | North Shopping: 13h20, 16h, 18h40 e 21h20| Iguatemi: 14h, 16h30 e 19h | Iguatemi: 13h, 15h30, 18h e 20h30 | Parangaba: 14h15, 16h45, 19h15 e 21h45| Maranguape: 17h20 | North Maracanaú: 15h | Cine Aracati: 21h | Limoeiro do Norte: 21h | Quixadá: 18h |Sobral: 15h e 18h

Drama - 12 anos - 140 min. De Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo. Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir Macedo.

Os Farofeiros

(BRA - 2017)

Iandê Caucaia: 14h20

Comédia - 12 anos - 99 min. De Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso. Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada.

Pedro Coelho

(EUA - 2018)

Via Sul (DUB): 13h30| Via Sul (DUB): 15h | Benfica (DUB): 13h15| Iguatemi (DUB): 15h30 | RioMar (DUB): 13h | Aracati (DUB): 13h30 | Limoeiro do Norte (DUB): 13h30| Quixadá (DUB): 13h30

Animação - Livre - 95 min. De Will Gluck. Com Rose Byrne, Domhnall Gleeson. Pedro Coelho apronta na casa do Mr. McGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea.

Rampage - Destruição Total

(EUA - 2018)

Messejana (DUB): 14h30| Via Sul (DUB): 19h15| Via Sul (DUB): 16h e 21h30 | Via Sul (3D - DUB): 18h | Benfica (DUB): 19h55| North Jóquei (DUB): 14h20 e 17h |RioMar (DUB): 15h45 | RioMar: 18h15 e 21h | RioMar Kennedy (DUB): 14h30 | RioMar Kennedy(DUB): 13h15 e 18h | North Shopping (DUB): 18h20 e 20h40 | Iguatemi: 19h20 | Iguatemi (DUB): 14h10| Parangaba (3D - DUB): 13h10 e 15h30| North Maracanaú (DUB): 20h30| Iandê Caucaia (DUB): 16h20 e 20h40| Aracati (DUB): 15h30 e 20h30 | Limoeiro do Norte) (DUB): 15h30 e 18 | Quixadá (DUB): 15h30 e 18h| Sobral (DUB): 15h, 18h e 20h30

Aventura - 12 anos - 2018. De Brad Peyton. Com Dwayne Johnson, Naomie Harris. Davis Okoye é um primatologista, um homem recluso que compartilha um vínculo inabalável com George, um gorila muito inteligente. Quando um experimento genético é feito em um grupo de predadores que inclui o primata, os animais se transformam em monstros que destroem tudo em seu caminho. Agora Okoye tenta conseguir um antídoto e impedir que seu amigo provoque uma catástrofe global.

Um Lugar Silencioso

(EUA - 2018)

Aldeota: 15h, 17h e 19h | Messejana (DUB): 17h15| Messejana (DUB): 21h30| Via Sul (DUB): 17h15 e 21h45| North Jóquei (DUB): 13h50 e 22h10 | RioMar: 14h20, 16h40, 19h15 e 21h30 | RioMar Kennedy (DUB): 17h, 19h15 e 21h30 | North Shopping (DUB): 17h35 e 21h35| North Shopping (DUB): 14h20 e 16h20 |Iguatemi: 13h30 | Iguatemi (DUB): 15h30| Iguatemi: 15h50, 19h50 e 21h50| Iguatemi (DUB): 13h50 e 17h50 | Parangaba: 19h40 | Parangaba (DUB): 15h40 | North Maracanaú (DUB): 21h45| North Maracanaú (DUB): 18h | Iandê Caucaia (DUB): 18h35

Suspense - 12 anos - 95 min. De John Krasinski. Com Emily Blunt. Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.

Pantera Negra

(EUA - 2018)

Via Sul (DUB): 17h e 20h | North Shopping (DUB): 15h10 e 18h | Iguatemi (DUB): 21h40

Ação - 12 anos - 134 min. De Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman. A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores e se torna um héroi, o Pantera Negra.

Operação Red Sparrow

(EUA - 2018)

Iguatemi: 22h30

Suspense - 16 anos - 141 min. De Francis Lawrence. Com Jennifer Lawrence. A talentosa bailarina, Dominika Egorova encontra-se em maus bocados quando é convencida a se tornar uma espiã Sparrow.

De Encontro Com a Vida

(ALE - 2018)

Iguatemi: 17h05

Comédia - 14 anos - 111 min. De Marc Rothemund. Com Kostja Ullmann. Quando está prestes a terminar a faculdade, Saliya perde 95% da visão. O rapaz sempre teve o sonho de trabalhar em um grande hotel de luxo, mas todas as candidaturas de emprego são recusadas em função de sua deficiência. Ele decide então esconder o fato de ser praticamente cego, e se candidata a um dos maiores hotéis de Munique.