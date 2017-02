Confira a programação cultural desta quarta-feira (01/02)

00:00 · 01.02.2017

Cinema

ESPECIAIS

A Morte de Luís XIV

(FR/ES - 2017)Cinema do Dragão 01: 15h20 | Cinema do Dragão 02: 17h30

Drama - 12 anos - 115min. De Albert Serra. Com Jean-Pierre Léaud. Monarca Luís XIV começa a sentir dores e a ter sonos intranquilos, além de febre. Cada dia mais fraco, esses foram os lentos últimos dia da sua vida.

Eu, Daniel Blake

(RU/FRA - 2016)Cinema do Dragão 01: 17h40 e 19h40

Drama - 12 anos - 100 min. De Ken Loach. Com Dave Johns. O marceneiro Daniel Blake sofre um ataque cardíaco e agora tem de enfrentar a burocracia do governo para obter o benefício.

O Homem que caiu na terra

(EUA/RU - 1976)Cinema do Dragão 02: 15h10 e 19h45

Ficção Científica - 16 anos - 120 min. De Nicolas Roeg. Com David Bowie. Alienígena se disfarça de um homem de negócios e busca água para o seu planeta.

Estreia

A Bailarina

(FR/CA - 2017) Aldeota 02 - DUB: 14h e 15h45 | Messejana 05 - 3D - DUB: 12h e 16h20 | Via Sul 01 - DUB: 12h e 14h | RioMar 07 - 3D - DUB: 14h20 e 16h40 | Kennedy 05 - 3D - DUB: 13h, 15h20 e 17h40 | North Shopping 06 - DUB: 13h e 15h | Iguatemi 06 - 3D - DUB: 13h05, 15h05 e 17h05 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 15h05 e 19h30 | Caucaia 04 - DUB: 14h e 15h40

Animação - Livre - 90min. De Eric Summer e Eric Warin. Com Mel Maia. Menina órfã toma uma atitude arriscada para conseguir o que quer: foge para Paris para realizar o sonho de ser bailarina.

Até o Último Homem

(EUA - 2017) North Jóquei 04 - DUB: 13h20 e 15h20 | RioMar Kennedy 03: 20h40 | Iguatemi 04: 18h40 e 21h30

Drama - 16 anos - 140min. De Mel Gibson. Com Andrew Garfield. Durante a Segunda Guerra Mundial, um médico do exército se recusa a pegar em uma arma e matar.

Beleza Oculta

(EUA - 2017) Del Paseo 02: 15h, 17h, 19h e 21h | Messejana 04 - DUB: 17h | Messejana 04: 22h | Via Sul 06: 19h30 | Rio Mar 04 - VIP: 14h, 17h e 20h | Iguatemi 07: 19h30 e 21h35 | Iguatemi 07 - DUB: 17h25 | Maracanaú 03 - DUB: 15h | Maracanaú 04 - DUB: 20h30

Drama - 10 anos - 97min. De David Frankel. Com Will Smith. Após tragédia, Howard entra em depressão e passa a escrever cartas para a Morte, o Tempo e o Amor.

Quatro Vidas de Um Cachorro

(EUA - 2017) Aldeota 03 - DUB: 13h30 e 15h30

| Aldeota 03: 17h30, 19h30 e 21h30 | Messejana 03 - DUB: 15h50 | Messejana 03: 20h45 | Via Sul 06 - DUB: 17h | Via Sul 06: 21h45 | North Jóquei 04 - DUB: 17h40, 20h e 22h20 | RioMar 06: 13h30, 15h45, 18h e 20h30 | RioMar Kennedy 03 - DUB: 13h30, 15h50 e 18h15 | North Shopping 06 - DUB: 17h, 19h10 e 21h20 | Iguatemi 05: 17h25 e 21h45 | Iguatemi 05 - DUB: 15h15 e 19h35 | Parangaba 04 - DUB: 15h10 e 19h20 | Sobral 02 - DUB: 15h, 18h e 20h30

Drama - 12 anos - 120min. De Lasse Hallström. Com Dennis Quaid. O cachorro Bailey morre e reencarna várias vezes na Terra, em busca de reencontrar o seu primeiro dono.

Max Steel

(EUA - 2017) RioMar Kennedy 06 - DUB: 14h20, 16h50 e 19h10 | North Shopping 05 - DUB: 14h50 e 16h50 | Iguatemi 04 - DUB: 19h05 e 21h10 | Parangaba 01 - DUB: 15h30 e 20h05 | Parangaba 06 - DUB: 13h

Ação - 10 anos - 88min. De Stewart Hendler. Com Ben Winchell. Max é um adolescente que descobre incríveis poderes quando entra em contato com uma força extraterreste.

Resident Evil 6: O Capítulo Final

(EUA - 2017) Aldeota 01: 14h40, 17h, 19h10 e 21h10 | Messejana 01 - 3D - DUB: 16h30 e 19h | Messejana 01 - 3D: 21h30 | Messejana 03 - DUB: 13h30 | Via Sul 04 - DUB: 13h e 15h30 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 19h | Via Sul - 3D: 21h30 | Benfica 02 - 3D - DUB: 13h25, 15h40 e 17h55 | Benfica 02 - 3D: 20h10 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 14h20, 17h, 19h30 e 22h | Rio Mar 01 - 4DX - 3D - DUB: 16h30 e 19h30 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D: 13h30 e 22h20 | Rio Mar 05 - MACROXE - 3D - DUB: 13h | Rio Mar 05 - MACROXE - 3D: 15h30, 18h20 e 21h | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h, 16h30 e 21h40 | RioMar Kennedy 01 - 3D: 19h | North Shopping 02 - DUB: 13h30, 15h50, 18h10 e 20h40 | North Shopping 05 - DUB: 18h50 e 21h15 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h15 e 20h45 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h e 18h30 | Iguatemi 12: 21h05 | Iguatemi 12 - DUB: 16h30 e 23h20 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 15h15 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 13h, 17h30, 19h45 e 22h | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 13h30, 16h, 18h30 e 21h | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50

Ação - 14 anos - 107min. De Paul W.S. Anderson. Com Milla Jovovich. Sobrevivente do massacre zumbi, Alice retorna para onde o pesadelo começou. Para vencer a dura batalha, ela recruta velhos e novos amigos.

Em cartaz

Assassin's Creed

(EUA/RU - 2016) Messejana 05 - 3D - DUB: 18h30 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 15h | Via Sul 04 - DUB: 20h30 | Benfica 01 - DUB: 15h15 e 20h | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 18h20 e 21h | RioMar 02 - VIP - 3D: 22h | RioMar 07 - 3D: 18h40 e 21h20 | RioMar 09: 22h | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 21h20 | North Shopping 01 - DUB: 13h55 | North Shopping 04 - DUB: 20h50 | Iguatemi 09 - 3D: 16h10 e 21h | Iguatemi 09 - 3D - DUB: 13h45 e 18h35 | Parangaba 06 - 3D: 21h30 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 17h05 | Maracanaú 04 - DUB: 18h | Caucaia 02 - DUB: 18h35 | Aracati 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Quixadá 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Sobral 01 - DUB: 16h30 e 20h50

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos. Utilizando de uma tecnologia desenvolvida pela corporação Abstergo, Desmond revive as memórias de seus parentes, voltando a períodos da história mundial.

La La Land - Cantando Estações

(EUA - 2017) Del Paseo 01: 16h30, 19h e 21h30 | Pátio Dom Luís 02: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Messejana 04: 19h15 | Via Sul 01 - DUB: 18h30 | Via Sul 01: 21h15 | RioMar 03 - VIP: 15h, 18h e 21h | RioMar 10: 22h15 | RioMar Kennedy 06: 21h50 | Iguatemi 10: 18h50 e 21h30 | Iguatemi 10 - DUB: 13h30 e 16h10 | Parangaba 01 - DUB: 22h10

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling. Sebastian é um pianista que se apaixona por uma atriz aspirante e sonhadora.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016) Aldeota 02: 17h30 | Messejana 02: 19h40 e 21h45 | Via Sul 02: 17h45 e 19h50 | Benfica 04: 18h30 | North Jóquei 02: 13h40, 16h, 18h, 20h20 e 22h30 | RioMar 09: 13h15, 15h20, 17h20 e 19h50 | RioMar Kennedy 04: 15h, 17h10, 19h30 e 22h | North Shopping 03: 17h20, 19h20 e 21h30 | Iguatemi 03: 14h, 15h55, 17h50, 19h45 e 21h40 | Parangaba 04: 13h10, 17h20 e 21h35 | Maracanaú 03: 19h30 e 21h45 | Caucaia 04: 17h20, 19h e 20h40

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia vira apresentadora de TV, mas tudo o que lhe importa são os filhos.

Moana

(EUA - 2016) Del Paseo 01 - DUB: 14h10 | Messejana 01 - 3D - DUB: 13h50 | Messejana 02 - DUB: 12h30 e 15h | Messejana 03 - DUB: 18h | Via Sul 03 - 3D - DUB: 12h30 e 20h | Via Sul 04 - DUB: 18h | Via Sul 05 - 3D - DUB: 13h45 e 16h30 | Benfica 01 - DUB: 13h e 17h40 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h e 15h40 | RioMar 02 - VIP - 3D - DUB: 13h e 16h | RioMar 08 - DUB: 13h45 e 16h20 | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13h20, 16h e 18h40 | North Shopping 04 - DUB: 13h50, 16h10 e 18h30 | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 20h40 | Iguatemi 02 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45 | Parangaba 01 - DUB: 13h05 e 17h35 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 14h e 19h | Maracanaú 04 - DUB: 13h e 15h30 | Caucaia 01 - DUB: 14h20, 16h30 e 18h40 | Aracati 02 - 3D: 14h30 | Limoeiro do Norte 02 - 3D: 14h30 | Quixadá 02 - 3D: 14h30 | Sobral 03 - 3D: 14h30

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana embarca em uma jornada épica repleta de semideuses e espíritos.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016) Iguatemi 11: 17h50

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos.

Os Penetras 2 - Quem Dá mais?

(BRA - 2017) Messejana 02: 17h30 | Via Sul 02: 15h20 e 22h | Benfica 04: 13h, 14h50, 16h40 e 20h20 | RioMar 10: 14h40 e 17h | North Shopping 03: 15h20 | Iguatemi 11: 15h50, 19h55 e 21h55 | Parangaba 05: 15h30, 19h40 e 21h40 | Maracanaú 03: 17h15 | Caucaia 01: 20h45

Comédia - 12 anos - 85min. De Andrucha Waddington. Com Marcelo Adnet. Beto está desolado por ter sido enganado por malandro que considerava seu amigo.

Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood

(BRA - 2017 ) North Shopping 03: 13h10 | Iguatemi 11: 13h40 | Parangaba 05: 13h20 e 17h30 | Aracati 01: 14h30 e 18h50 | Limoeiro do Norte 01: 14h30 e 18h50 | Quixadá 01: 14h30 e 18h50 | Sobral 01: 14h30 e 18h50

Comédia - Livre - 99min. De João Daniel Tikhomiroff. Com Renato Aragão. O Grande Circo Sumatra está em meio a uma grande crise financeira desde a proibição de animais em espetáculos. Didi e Karina decidem montar um novo número para salvar o circo.

Passageiros

(EUA - 2016) Iguatemi 12 - 3D - DUB: 14h10 e 18h45

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence. Durante uma viagem de rotina no espaço, dois passageiros, Jim e Aurora, são despertados 90 anos antes do tempo programado.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016) Iguatemi 04 - DUB: 14h e 16h20 | Iguatemi 07 - DUB: 13h

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro que mais fica às moscas. Decidido a dar uma revitalizada no lugar, ele cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

XXx: Reativado

(EUA - 2017) Aldeota 02: 19h20 e 21h30 | Messejana 05 - 3D - DUB: 14h e 21h | Via Sul 01 - DUB: 16h | Via Sul 02 - DUB: 12h45 | Via Sul 03 - 3D: 17h30 | Benfica 03 - DUB: 13h05, 15h20 e 17h35 | Benfica 03: 19h50 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | RioMar 02 - VIP - 3D: 19h | RioMar 08: 19h15 e 21h40 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 20h e 22h10 | North Shopping 01 - DUB: 16h20, 18h50 e 21h10 | Iguatemi 01 - 3D: 16h | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h40 e 18h20 | Iguatemi 07 - DUB: 21h30 | Parangaba 02 - 3D: 15h20 | |Parangaba 02 - 3D - DUB: 13h, 17h40, 20h e 22h20 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 16h30 e 21h30 | Caucaia 02 - DUB: 16h35 e 20h45 | Aracati 02 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50 | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50 | Sobral 03 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50

Ação - 14 anos - 107min. De D.J. Caruso. Com Vin Diesel. Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando um guerreiro coloca suas mãos em uma arma indestrutível chamada de "Caixa de Pandora".

Agenda do dia

Maracatu Nação Fortaleza

O Maracatu Nação Fortaleza, do cantor e compositor Calé Alencar, abre, hoje, a série de apresentações de maracatus, às quartas, no foyer do Cineteatro São Luiz. O objetivo é contemplar o público do Centro e frequentadores da Praça do Ferreira. Nas próximas quartas, estão previstas as apresentações do maracatus Vozes D'África (dia 8), Solar (15) e Az de Ouro (22). Às 12h30, Praça do Ferreira. Grátis. (3231.9461)

Banda Mobydick

Às 20h30, no Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788, Lj.1, Aldeota). Couvert artístico: R$ 5. (3224.3351)

A banda Mobydick vai se apresentar, na noite desta quarta-feira, no Floresta Bar, na Aldeota. O trio vai animar o público com seu repertório de clássicos do rock e pop rock. É oportunidade para matar as saudades de sucessos das paradas nacionais e internacionais dos anos 1980, 1990 e 2000, enquanto se refresca com rodada de cerveja gelada, uma das pedidas da casa.

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 19 de fevereiro, de terça a sexta, das 9h às 19h, sábados, das 10h às 18h, e domingos, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319)

A exposição da Coleção Airton Queiroz traça um panorama das artes plásticas com obras de nomes consagrados como Monet e Renoir. São 263 obras (entre telas, esculturas e instalações), que mostram os frutos da criatividade artística ao longo do tempo.

Feira Book Lovers Kids

Até o dia 12 de fevereiro, na Praça de Evento (Piso 1) do North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450, São Gerardo). De segunda a sábado (10h-22h); domingos e feriados (12h-20h). Grátis. (3404.3000)

Com o objetivo de criar paixão por livros nas crianças, a Book Lovers Kids oferece 3 mil títulos de obras. Na feira, a Turma Bicho do Livro apresenta monstros loucos por livros. Os personagens, criados pelo ilustrador Dirceu Veiga, retratam a fome de leitura.

Museu Egípcio Itinerante

De segunda a sábado (10h-22h); domingos e feriados (12h-20h), no piso L1 do Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$ 20 e R$ 10 (meia). (3066.2000)

O Museu Egípcio Itinerante fica em cartaz até o próximo dia 28 de fevereiro. A mostra traz a cultura e a tradição de um país marcado por sua história, o Egito. Com curadoria do artista plástico egípcio e pesquisador de egiptologia Essam Elbattal, o espaço apresenta uma visão da terra dos faraós em um acervo com cerca de 200 esculturas, contanto a história de mais de três milênios de civilização. São réplicas de peças dos museus do Cairo, Alexandria, Luxor, Louvre, Londres, Berlim e Vaticano. A visitação é guiada por monitores.