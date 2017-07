Confira a programação cultural da virada do ano (31/12 e 01/01)

00:00 · 31.12.2016

Cinema

Especiais

O Plano de Maggie

(EUA - 2015) RioMar 10: 14h

Comédia - 12 anos - 92 min. De Rebecca Miller. Com Greta Gerwig. Maggie ainda não encontrou o amor de sua vida. Nesse meio tempo, ela conhece o professor de antropologia e escritor John, e se envolve com ele.

Pré-estreia

Passageiros

(EUA - 2016)RioMar 7 - 3D: 21h30 (somente sábado)| RioMar Kennedy 02 - 3D: 21h30 (somente sábado)| Iguatemi 01 - 3D: 20h50 (somente sábado)| Parangaba 03 - 3D - DUB: 18h30 (somente sábado)

Ficção Científica - 12 anos - 116min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois. No trajeto, uma câmara apresenta problemas e um dos adormecidos, Jim Preston, desperta 90 anos antes do previsto.

Estreia

Invasão Zumbi

(CORSUL - 2016)Via Sul 06 - DUB: 16h20 (somente domingo) e 19h (somente domingo) | Via Sul 06: 21h30 (somente domingo) | Benfica 04 - DUB: 13h (somente sábado), 15h20, 17h40 (somente domingo) e 20h05 (somente domingo) | North Jóquei 04 - DUB: 14h, 17h (somente domingo), 19h40 (somente domingo) e 22h20 (somente domingo) | RioMar 09 - DUB: 14h20, 17h20 e 20h20 (somente domingo)| RioMar Kennedy 06 - DUB: 14h10, 16h50 (somente domingo), 19h30 (somente domingo) e 22h (somente domingo) | Kinoplex North Shopping 06 - DUB: 13h30 (somente domingo), 16h (somente domingo), 18h30 (somente domingo) e 21h (somente domingo) | Iguatemi 10 - DUB: 13h40 (somente sábado), 16h10, 18h40 (somente domingo) e 21h10 (somente domingo) | Parangaba 04 - DUB: 13h20 (somente sábado), 15h50, 18h20 (somente domingo) e 21h (somente domingo) | North Maracanaú 04 - DUB: 14h45, 17h30 (somente domingo) e 20h30 (somente domingo)

Drama - 14 anos - 118 min. De Yeon Sang-ho. Com Choi Woo-sik. Na Coreia do Sul, um vírus zumbi toma conta do país. O terror só piora quando os passageiros de um trem desocbrem que uma das pessoas a bordo está infectada.

Em cartaz

A Chegada

(EUA - 2016) Iguatemi 07: 13h40 e 18h10 (somente domingo)

Ficção Científica - 12 anos - 117 min. De Denis Villeneuve. Com Amy Adams. Naves alienígenas pousaram na Terra e estão incomunicáveis. Quem pode ser capaz de fazer essa intermediação é uma linguista, que tenta descobrir se eles vieram em paz ou são ameaças aos humanos.

Animais Fantásticos e Onde Habitam

(EUA/RU - 2016)North Shopping 01 - DUB: 15h20 (somente domingo) e 18h10 (somente domingo)| Iguatemi 05: 20h45 (somente domingo)| Iguatemi 05 - DUB: 15h25 e 18h05 (somente domingo)

Aventura - 12 anos - 133 min. De David Yates. Com Eddie Redmayn. O excêntrico magizoologista Newt Scamander chega à cidade de Nova York com sua maleta, um objeto mágico onde ele carrega uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia que coletou durante as suas viagens.

Elis

(BRA - 2016)Iguatemi 11: 21h40 (somente domingo)

Drama - 14 anos - 110 min. De Hugo Prata. Com Andréia Horta. Cinebiografia conta a história da cantora Elis Regina.

Anjos da Noite 5 - Guerras de Sangue

(EUA - 2016) Via Sul 01 - DUB: 21h (somente domingo) | Benfica 03 - DUB: 15h35 | North Shopping 01 - DUB: 13h20 e 21h10(somente domingo)

Ação - 12 anos - 90 min. De Anna Foerster. Com Theo James, Kate Beckinsale e Bradley James. Todos os que A vampira Selene amava, foram caçados e mortos. Agora, os Lycans têm um novo líder, Marius, que quer o sangue de Selene para reinar de vez.

As Aventuras de Robinson Crusoé

(EL/FRA - 2016)Parangaba 05: 14h

Animação - Livre - 90 min. De Ben Stassen e Vincent Kesteloot. Com Cindy Aus Marzahn. O papagaio Tuesday sonha em conhecer o mundo e isso pode se realizar quando, na ilha onde mora, aparece o jovem aventureiro Robinson Crusoe, que por sua vez vê nos animais do lugar os guias para ajudá-lo para sobreviver.

Masha e o Urso

(BRA/RUS - 2016) North Shopping 03 - DUB: 13h15| Iguatemi 05: 13h40 (somente sábado) | Parangaba 04: 14h | Renato Aragão (Sobral) 01: 15h

Animação - Livre - 75 min. De Oleg Kuzovkov. Com Maisa Silva. Masha é uma pequena criança que não consegue parar quieta, sempre arrumando uma forma de se meter em grandes enrascadas.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016) Aldeota 02: 14h (somente sábado) e 15h50 (somente sábado) | Pátio Dom Luís 01: 14h, 15h50, 17h40 (somente domingo), 19h30 (somente domingo) e 21h20 (somente domingo)| Messejana 02:15h (somente domingo),17h15 (somente domingo), 19h30 (somente domingo) e 21h45 (somente domingo) | Messejana 05: 15h45 (somente domingo) e 21h (somente domingo) | Via Sul 02: 16h30 (somente domingo), 18h45 (somente domingo) e 21h15 (somente domingo) | Via Sul 04: 14h45 (somente domingo), 17h (somente domingo), 19h30 (somente domingo) e 21h45 (somente domingo)| Benfica 01: 14h10, 16h05, 18h (somente domingo) e 19h55 (somente domingo) | North Jóquei 02: 13h40 (somente sábado), 15h40, 17h30 (somente domingo), 20h (somente domingo) e 22h (somente domingo) | North Jóquei 05: 14h30, 16h40 (somente domingo), 18h50 (somente domingo) e 21h20 (somente domingo)| RioMar 03 - VIP: 14h30, 16h40 (somente domingo), 19h20 (somente domingo) e 21h45 (somente domingo) | RioMar 06: 14h, 16h, 18h20 (somente domingo) e 20h40 (somente domingo) | RioMar 08: 15h30 (somente domingo), 17h40 (somente domingo), 20h (somente domingo) e 22h10 (somente domingo) | RioMar Kennedy 01: 13h10 (somente sábado), 15h10, 17h10 (somente domingo), 19h20 (somente domingo) e 21h20 (somente domingo) | RioMar Kennedy 03: 14h, 16h, 18h10 (somente domingo), 20h20 (somente domingo) e 22h20 (somente domingo) | North Shopping 04: 13h30 (somente domingo), 17h30 (somente domingo), 19h30 (somente domingo) e 21h30 (somente domingo)| North Shopping 05: 16h30 (somente domingo), 18h30 (somente domingo) e 20h30 (somente domingo) | Iguatemi 02: 14h (somente sábado), 16h, 18h (somente domingo), 20h (somente domingo) e 22h (somente domingo) | Iguatemi 04: 13h10 (somente sábado), 15h10, 17h10 (somente domingo), 19h10 (somente domingo) e 21h10 (somente domingo)| Iguatemi 06: 13h40 (somente sábado), 15h40, 17h40 (somente domingo), 19h40 (somente domingo) e 21h40 (somente domingo) | Iguatemi 09: 14h30, 16h30, 18h30 (somente domingo) e 20h30 (somente domingo) | Parangaba 01: 14h, 16h, 18h (somente domingo), 20h (somente domingo) e 22h (somente domingo) | Parangaba 02: 13h10 (somente sábado), 15h10, 17h10 (somente domingo), 19h10 (somente domingo) e 21h15 (somente domingo) | North Maracanaú 02: 15h (somente domingo), 17h15 (somente domingo), 19h30 (somente domingo) e 21h45 (somente domingo) | Aracati 01: 15h, 18h e 20h30 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01: 15h, 18h e 20h30 | Quixadá 01: 15h, 18h e 20h30| Renato Aragão (Sobral) 02: 15h, 18h e 20h30

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso na carreira de apresentadora de TV, mas sua vida amorosa está incerta. O problema é que Hermínia não se sente muito preparada para engatar um namoro ou até casamento, pois tudo o que lhe importa são os filhos.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016)RioMar Kennedy 04: 20h (somente domingo) e 22h10 (somente domingo) | Iguatemi 11: 13h20 (somente sábado), 15h25, 17h30 (somente domingo) e 19h35 (somente domingo) | Aracati 02: 16h30 e 21h | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 02: 16h30 e 21h | Quixadá 02: 16h30 e 21h | Renato Aragão (Sobral) 01: 18h e 20h30

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos.

Rogue One - Uma História Star Wars

(EUA - 2016) Aldeota 01: 14h (somente sábado) e 16h30 (somente sábado)| Aldeota 03 - 3D: 16h30 (somente domingo) | Pátio Dom Luís 02 - 3D: 16h10 (somente domingo) | Messejana 01 - 3D - DUB: 20h (somente domingo) | Via Sul 03 - 3D - DUB: 20h45 (somente domingo)| Via Sul 03 - 3D: 17h30 (somente domingo)| Via Sul 05 - DUB: 17h (somente domingo) | Benfica 03 - DUB: 13h (somente sábado) e 17h30 (somente domingo) | Benfica 03: 20h10 (somente domingo)| North Jóquei 03 - 3D - DUB: 13h20 (somente sábado), 16h20 (somente domingo), 19h20 (somente domingo) e 22h10 (somente domingo) | RioMar 01 - 4DX - 3D - DUB: 15h40 | RioMar 01 - 4DX - 3D: 19h (somente domingo) e 22h (somente domingo) | RioMar 02 - VIP - 3D: 14h, 17h20 (somente domingo) e 20h20 (somente domingo) | RioMar 05 - MACRO-XE - 3D - DUB: 15h | RioMar 05 - MACRO-XE - 3D: 18h (somente domingo) e 21h15 (somente domingo) | North Shopping 03 - DUB: 15h (somente domingo), 17h50 (somente domingo) e 20h40 (somente domingo) | Iguatemi 01 - 3D: 15h20 e 18h05 (somente domingo) | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 13h (somente sábado), 15h45, 18h30 (somente domingo) e 21h15 (somente domingo)| Iguatemi 12 - DUB: 13h30 (somente sábado),16h15, 19h (somente domingo) e 21h45 (somente domingo) | Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 15h45 e 20h50 (somente domingo) | Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 13h (somente sábado) | Parangaba 05 - DUB: 18h25 (somente domingo) e 21h10 (somente domingo) | Aracati 02 - 3D - DUB: 14h e 18h30 | Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 02 - 3D - DUB: 14h e 18h30 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 14h e 18h30 | Renato Aragão (Sobral) 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones. Situado antes dos eventos de Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977), a história se passa após a fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde de combatentes de juntam para uma missão desesperada: roubar os planos da temida Estrela da Morte.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016) Aldeota 01 - DUB: 19h (somente sábado) e 21h10 (somente sábado) | Aldeota 03 - 3D - DUB: 14h20 (somente sábado) | Del Paseo 01 - DUB: 14h (somente sábado) e 16h10 (somente sábado) | Pátio Dom Luís 02 - 3D - DUB: 14h (somente sábado), 14h20 (somente domingo) e 16h40 (somente domingo) | Messejana 01 - 3D - DUB: 15h15 (somente domingo) e 17h45 (somente domingo) | Messejana 03 - DUB: 16h30 (somente domingo) e 19h (somente domingo) | Via Sul 01 - DUB: 16h (somente domingo) e 18h30 (somente domingo) | Via Sul 05 - 3D - DUB: 14h40 (somente domingo) e 20h (somente domingo) | Benfica 02 - DUB: 17h30 (somente domingo) e 19h45 (somente domingo) | Benfica 03 - 3D - DUB: 13h (somente sábado) e 15h15 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h30 (somente sábado), 16h, 18h30 (somente domingo) e 21h (somente domingo) | Rio Mar 04 - VIP - DUB: 15h20 e 18h20 (somente domingo) | RioMar 07 - 3D - DUB: 16h20 (somente domingo) e 19h (somente domingo) | RioMar 10 - DUB: 14h30, 17h (somente domingo) e 19h40 (somente domingo) | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13h30 (somente sábado), 16h20 (somente domingo) e 19h (somente domingo) | RioMar Kennedy 04 - DUB: 14h30 e 17h30 (somente domingo) | North Shopping 02 - DUB: 13h30 (somente domingo), 15h50 (somente domingo), 18h20 (somente domingo) e 20h50 (somente domingo) | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h (somente sábado) | Iguatemi 03 - DUB: 13h30 (somente sábado), 15h50, 18h10 (somente domingo) e

20h30 (somente domingo)| Parangaba 05 - DUB: 16h05 | Parangaba 06 - DUB: 13h (somente sábado), 15h20, 17h40 (somente domingo), 20h (somente domingo) e 22h20 (somente domingo) | North Maracanaú 01 - 3D - DUB: 16h (somente domingo) e 18h30 (somente domingo) | North Maracanaú 03 - DUB: 15h30 (somente domingo)

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O filme conta a história do coala Buster Moon, que está prestes a ver seu teatro ir à falência e, por isso, decide criar um concurso musical.

Sully - O Herói do Rio Hudson

(EUA - 2016) Del Paseo 02: 14h (somente sábado), 15h (somente sábado), 16h (somente domingo), 17h (somente sábado), 19h (somente sábado) e 21h (somente sábado)| RioMar 04 - VIP: 21h (somente domingo) | RioMar 10: 22h15 (somente domingo) | Iguatemi 07: 16h05 e 20h40 (somente no domingo)

Drama - 10 anos - 96 min. De Clint Eastwood. Com Tom Hanks. Cinebiografia conta a história do piloto Chesley 'Sully' Sullenberger. Ele ficou mundialmente famoso quando fez um ato de heroísmo em uma de suas viagens. Após enfrentar problemas num voo, Sully consegue pousar o avião e todos escapam ilesos.

Agenda

Réveillon de Fortaleza

Para celebrar a chegada 2017, Fortaleza receberá uma das principais viradas de ano do País. Entre as atrações confirmadas estão Claudia Leitte, Jorge & Mateus, Simone & Simaria (foto), Waldonys, Beto Barbosa, Solteirões do Forró, O Rappa, Forró Real e Luis Marcelo e Gabriel. A programação começa neste sábado, a partir das 17h30, e segue até às 6h30 do domingo, no Aterro da Praia de Iracema. A entrada é gratuita.

Réveillon La Suite

A partir das 21h de sábado, no La Suite Praia Hotel (Av. Dom Bosco, 60, Praia do Pacheco, Caucaia). Ingresso: R$250 e R$1.000 (pacote para duas pessoas com duas diárias no hotel). (3404.1524)

Em um cenário paradisíaco na Praia do Pacheco, o Réveillon La Suite vai receber a cantora Taty Girl, que promete fazer todo mundo dançar e revisitar os forrós das antigas que foram sucesso na voz da loira. Vicente Nery também comanda a virada, que só termina com o nascer do sol.

Réveillon Marina White

A partir das 21h de sábado, no Marina Park Hotel(Av. Presidente Castelo Branco, 400, Praia de Iracema). Ingresso: R$1.000 (valor individual com bebidas e buffet). (99237.0277)

Uma das festas mais tradicionais da cidade, o Marina White brinda a chegada do ano novo com o carisma e a energia da diva Ivete Sangalo. A cantora baiana dividirá o palco com atrações como Márcia Felipe e a banda Caribbean Kings. A festa promete ir até o amanhecer de 2017.

Réveillon do Náutico

A partir das 21h de sábado, no Clube Náutico Atlético Cearense (Av. Abolição, 2727, Meireles). Ingresso: de R$760 (mesa, sócio, individua) a R$960 (não-sócio). (3242.4310)

A tradicional passagem de ano contará com a presença da banda Nova Cor, com repertório anos 60, 70 e 80, bossa nova, forró pé de serra, pagode, velha guarda e até sertanejo universitário. O Grupo de Samba Ciribáh Soares também se apresenta com MPB, forró, samba, bolero e outros ritmos.

Réveillon Pan'O Novo

A partir das 21 de sábado, no Golf Ville Resort (Av. Aruanã, Porto das Dunas, Aquiraz. Ingresso: de R$400 (lounge, open bar e soft food) a R$900 (mesa, valor por pessoa). (98773.7330)

A Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz, vai receber uma das maiores festas de réveillon do Estado. Para comandar a virada, a Pan'o Novo traz as gêmeas Maiara & Maraisa, donas das canções que conquistaram o Brasil em 2017. Entre os hits estão "Você Faz Falta Aqui", "10%", "Medo Bobo" e "No Dia do Seu Casamento". A noite continua com a dupla Henrique e Juliano, que cantará sucessos como "Recaídas", "Cuida Bem Dela" e outros, o showman Avine Vinny e os cearenses Luis Marcelo e Gabriel.