Conexão PE-CE

Tudo aconteceu por meio de um vídeo visualizado por um produtor cearense que convidou a banda para se apresentar.

Convite aceito, o quarteto formado por Bruno Negromonte (bateria), Mário Zappa (baixo), Rafa Lira (vocal e guitarra) e Vítor Pequeno (guitarra) irá apresentar seu segundo trabalho independente, "Deixar Tu Loks".

Cotidiano

O trabalho da banda traz composições autorais que exploram letras que falam de coisas relacionadas ao dia a dia das pessoas como Instagram e Whatsapp. "É um espaço para falarmos de histórias da gente e de amigos", revela o baterista.

Entre as mais pedidas está a canção com tema homônimo ao álbum que fala sobre uma paquera numa noitada que, segundo o baterista, a galera se identifica.

No mix de ritmos os gêneros que não podem faltar são forró, carimbó, surfmusic, lambada e o pouco tradicional coco, que tem influência africana e indígena.

As referências vão de cantores de Belém do Pará ao guitarrista paraense Aldo Sena. "Fazemos uma festa massa para a galera se divertir mesmo", brinca o vocalista.

Comemoração

Esse mês, a Dirimbó está comemorando três anos no cenário alternativo da música Tudo começou em 2015 com o compacto Dirimbó.

"No primeiro trabalho as coisas aconteceram num caráter mais experimental. Fomos descobrindo ritmos e bebendo da fonte pra poder tocar", conta Rafa Lira.

Já nesse segundo, o vocalista nota o diferencial e diz ter influências que cada um da banda traz na bagagem. "Seja a partir das suas vivências musicais ou culturais. Tanto é que todas as músicas possuem um lado pernambucano bem forte, através da batucada africana, do afoxé, do coco de roda e do próprio brega", fala.

Expectativa

Pela movimentação nas redes sociais e interação do público nos posts do evento, Montenegro acredita que a noite será especial.

O contato com Os Transionais, que também estreiam na festa Catiguria, foi por acaso, em janeiro. O baterista conta que numa viagem para Belém pararam em Fortaleza e os músicos estavam se apresentando no Dragão do Mar. Agora é só aguardar a interação ao vivo.

Mais informações

Festa Catiguria

Sábado (5), a partir das 22h, no Ritmo Urbano Bar (Rua dos Tabajaras, 374, P.I). R$ 20 (antecipado) e R$25 (na bilheteria). (98209.6695)