Cômica mistura

00:00 · 03.02.2017

Que o Ceará é um dos principais celeiros nacionais e internacionais na área do humor, disso ninguém duvida. É por aqui que a algazarra impera em muitos contextos, seja nas conversas feitas nas calçadas dos lares ou nos espetáculos cômicos que costumam lotar as casas de show.

Uma alegria que conquista não apenas pela irreverência e criatividade, mas, principalmente, pela capacidade de se renovar, algo que fez um grupo de amigos já conhecidos da terra se reunirem para preparar uma apresentação "diferente de tudo que já foi feito por aqui", como afirma o comediante Lailtinho Brega.

O tal do espetáculo é o "Trupe do Humor - As esquetes da TV no palco para você ver", em cartaz no Teatro RioMar neste sábado (4), às 21h, e domingo (5), a partir das 20h.

Diferente porque plural: uma verdadeira salada cômica envolvendo atores, comediantes e redatores no processo de produção de cinco esquetes que prometem render muitas risadas ao público.

Dentre os nomes estão Ciro Santos, Manguaça, Luis Costa, Marmita, Denis Lacerda, Solange Teixeira, Carolina Geraldo, entre outros, especialistas na arte de atrair olhares para o que há de mais engraçado no nosso cotidiano.

Todos, inclusive, aparecem "de cara limpa", sem estarem caracterizados, deixando ainda mais natural o processo de diálogo com a plateia. A abertura das duas noites fica por conta da youtuber Dinah Moraes, conhecida pelos seus irreverentes vídeos.

"É tudo uma grande zorra, mas com a nossa fuleragem, a nossa brincadeira. Grande satisfação em poder fazê-lo ao lado de tão incríveis profissionais", afirma Lailtinho, responsável pela produção-executiva do show. A direção é de André Melo.

Adaptação

A apresentação é uma leitura em novo formato do que já é exibido na TV, quando o assunto é comicidade, e celebra o Especial de fim de ano Humor no Ceará, da TV Verdes Mares, há anos destilando graça na rotina cearense.

Herda muito também do quadro "Se Liga no Humor", o qual Lailtinho comanda há seis meses.

Exatamente sobre o processo de adaptação da linguagem da TV para a do teatro, o comediante explica que houve um grande esforço por parte da equipe de encontrar um jeito próprio de fazer rir.

"No início foi um choque quando todo mundo estava se preparando para encenar porque, ao passo que os atores se concentram muito ao texto, nós, humoristas, valorizamos bem mais o improviso", explica. "Mas o processo foi todo muito rico e divertido e todo mundo aprendeu junto".

Narrativas

No palco, as esquetes tentam contemplar de tudo um pouco, passeando comicamente por entre diferentes situações do cotidiano.

Uma conversa entre duas diaristas, um pai que não consegue falar com a família por causa das redes sociais, alguns diálogos travados no bar, as situações que podem acontecer durante um velório e duas cabeleireiras cristãs, fofocando num salão de beleza, dão conta de passar o já conhecido recado: rir é o melhor remédio.

Segundo Lailtinho, "é interessante esse processo de construção da esquete porque dá para a gente fazer um tipo de humor mais reflexivo. Nas apresentações falamos sobre conflitos urbanos, fazemos uma crítica ao uso excessivo da internet e ainda retratamos o que realmente acontece nas mesas de bar".

Até a ferramenta Google Tradutor dá o ar da graça, traduzindo para o português e em áudio aquilo que para o Ceará já é rotina. O bairro Bom Jardim e o time Ferroviário são apenas alguns exemplos daquilo que o serviço online, em clima de brincadeira, traduzirá ao vivo.

Renovação

Toda essa mistura representa o autêntico espírito de renovação que acompanha o humor cearense na atualidade, como reflete Lailtinho.

Ao incorporar diferentes vertentes do fazer rir, o campo no Estado se abre para as diversas oportunidades de atualização e reinvenção que batem à porta.

"Dá oportunidade para fazer com que outras pessoas também participem com a gente do show e sinaliza uma abertura maior de mercado na área", destaca.

"Está cada vez mais difícil fazer rir porque é complicado fazer o simples, então o que a gente valoriza é a besteira mesmo, aquilo que nós vivemos todo dia. Resgatar isso é essencial e contar com mais pessoas é ainda mais", finaliza o humorista.

Mais informações:

Espetáculo "Trupe do Humor". Amanhã (4), às 21h, e domingo (5), às 20h, no Teatro RioMar (Rua Lauro Nogueira, 1500). Ingressos: R$ 80 (inteira). (3244.2688)