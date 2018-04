00:00 · 28.04.2018

Wanessa aposta em um momento mais sensual de sua carreira

Com chicote, coleira e colant de couro, Wanessa Camargo lança clipe de 'Mulher Gato' . Ousadia da letra dividiu os fãs da cantora

Wanessa Camargo, 35, lançou nesta sexta (27) o clipe de 'Mulher Gato', seu novo single. No vídeo, a cantora aparece vestida com um macacão preto e usa objetos que remetem ao sadomasoquismo, prática sexual que envolve prazer e dor, como um chicote e uma coleira com várias argolas.

O visual acompanha as provocações da letra da música, que tem trechos como "me joga pra cima que eu caio de quatro" e "leitinho quente quer tomar".

Segundo Wanessa, a ideia era criar uma canção atrevida, sensual, divertida e também empoderada.

"Eu estava com vontade de me divertir um pouco em minha música, mas ao mesmo tempo cantar sobre algo que para mim é libertador, e essa música fala sobre um tema mais sexual. É importante para mim, como mulher, falar também sobre isso", comentou ela.

A cantora afirma que a nova canção fala sobre um tema mais sexual e que era importante para ela, como mulher, falar também sobre isso. "Nós também podemos ser sexuais, ou não ser. Mas é o nosso direito e a nossa liberdade ser ou não ser".

A cantora afirma que estava no processo de criação das novas músicas para o novo álbum quando ouviu pela primeira vez a canção "Mulher Gato". "Mostrei para a minha equipe e para pessoas próximas, e houve de início um estranhamento. 'Como assim, Wanessa?', e eu estava louca com a música, enquanto os meus amigos desconfiados de início, não pararam de miar depois".

Polêmica

Na internet, fãs da cantora elogiam a produção. "Maravilhosa, estava com saudade de suas músicas", comentou uma internauta. "Clipe show, corpão lindo, ritmo legal, mas a letra não é boa: é chiclete", disse outro fã.

Alguns também criticaram a escolha da cantora, que transitou entre diversos estilos musicais ao longo da carreira. "Aposta no sertanejo, esse tipo de música é só pra Anitta mesmo", escreveu um seguidor. "Bem vulgar a letra, não acreditei quando ouvi 'balanço o rabinho'. Pare de seguir modinha, talento você já tem, seja você mesma", comentou outra fã.

Acidente

Durante os ensaios do clipe, Wanessa precisou ser hospitalizada após uma crise de espasmos muscular, o que a fez perder, momentaneamente, os movimentos do pescoço.

O problema apareceu 12 horas antes das gravações, enquanto ensaiava a coreografia com seus bailarinos. Usando um colar cervical, Wanessa deu detalhes do ocorrido em vídeo publicado no seu Instagram. Segundo ela, no dia das filmagens, ainda não era possível realizar alguns movimentos no pescoço.

*Com informações da agência Folhapress

Ivete Sangalo terá o show de retorno aos palcos, na Bahia, transmitido ao vivo pelo Youtube

10

Milhões de dólares é a quantia pedida pelo ex-empresário da rapper Cardi B. Shaft foi demitido pela cantora semanas antes do lançamento do álbum “Invasion of Privacy”. Ele alega que foi o responsável por tornar Cardi B uma estrela do mundo da música

“Está vindo!”, respondeu a cantora Rihanna no Instagram ao ser questionada sobre lançamento de novo álbum

Cinema

‘Sai de Baixo’ deverá ser adptada para as telas de cinema. A informação foi dada pelo humorista Tom Cavalcante ao postar uma foto com os colegas de elenco da comédia. O longa será estrelado pelos atores que fizeram parte da comédia entre os anos 1996 e 2002