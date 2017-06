00:00 · 09.06.2017 por Pedro Diniz - Folhapress

Rio, Minas Gerais e São Paulo são os estados que mais conseguem colar suas etiquetas nos consumidores de moda nacional. Para o empresário e produtor de eventos cearense Claudio Silveira, 55, o motivo para isso é um só: "O desprezo da indústria para com a moda nordestina".

Por que é necessário um evento de moda localizado no Nordeste?

Porque existe um bairrismo muito sério no País, que dividiu os Estados e produziu uma ideia de que o melhor da moda está em São Paulo. O Rio perdeu o prumo (não há mais eventos de desfiles na cidade) e o Ceará é visto como a "Colômbia brasileira", que só serve para produzir roupa, e não criatividade. Esse bairrismo da moda brasileira esmagou a criatividade, produziu marcas fechadas em um "mundinho" que não existe mais. Muito por causa disso, os eventos de moda não se sustentam como estão hoje, com um viés comercial, até porque a indústria como um todo está quebrada.

Há estilistas de outros Estados em eventos como SPFW e Minas Trend

Mas falta respeito com o que vem do Nordeste, com a questão artesanal da moda, a identidade brasileira. Isso é conjuntural. Quando busco patrocínio para o evento, os departamentos de marketing das grandes varejistas dizem que "não há dinheiro para o Nordeste". Para as empresas, os nordestinos são a "massa", que não consome moda.

A moda nordestina é consumida localmente?

Não tanto quanto poderia. A maioria dos estilistas que desfilam aqui tem ateliês, não trabalha com coleções sazonais. Acredito que esse é o modelo da moda que funcionará a partir de agora, em que a pessoa pode usar uma roupa de "fast fashion" e misturar com um acessório ou uma peça personalizada. Conseguimos trazer a elite local para dentro do evento quando colocamos palcos para shows de bandas do circuito alternativo, quando trouxemos os artesãos e os restaurantes para o evento.

Só o desfile não segura mais um evento?

Segura, se você não for mostrar apenas jeans e camiseta, como muita gente faz por aí. A passarela autoral sempre será importante.

Não seria o caso de aproximar a indústria têxtil dos estilistas?

Essa é a única solução para a crise de identidade da moda nacional. Mas vejo que, no geral, há um egoísmo grande por parte dos empresários.

Mas há muitas empresas de grande porte que fazem parcerias com estilistas.

Mas essas parcerias não são perenes, não duram. É claro que a indústria local tem de vender para sobreviver, mas isso não significa não ter sensibilidade alguma para o design de moda. Como a indústria não tem para quem vender, precisa investir em um "pool" de marcas próprias para sobreviver.

