Zunzunzum: Uma mulher de vários talentos

00:00 · 06.01.2017 por Cris Veronez - Folhapress

Dani Calabresa diz que não há fórmula para ser comediante

Dani Calabresa fala sobre querer papel em novela: 'ouço tanto que sou sondada'

Integrante do "Zorra" e da "Escolinha do Professor Raimundo", Dani Calabresa revelou que tem vontade de interpretar uma personagem de novela.

A humorista afirma que ainda não recebeu nenhum convite oficial, apesar dos rumores de que já tenha sido cotada.

"Leio tanta coisa dizendo que estou sondada para alguma novela. Não sei se não fui liberada, se não chegou o convite ou se não rolou mesmo, mas tenho vontade. Sou atriz, adoro fazer personagens. Se tiver algum que eu me identifique, vai ser ótimo", afirma a comediante.

Ela, que desbancou o marido Marcelo Adnet na disputa pelo troféu Melhores do Ano 2016, do "Domingão do Faustão", na categoria Comédia, disse que não há fórmula para ser comediante.

"Não existe humor universal. Não é todo mundo que me acha engraçada. Tem gente que gosta de humorista mais cínico, mais debochado ou mais caricato. Acho que não tem uma fórmula para dizer que a pessoa é engraçada".

E qual termômetro utilizar para saber o que a plateia gosta? Para Dani, é a intuição mesmo. "Quando você começa a fazer um curso de teatro, se a maioria ri, acho que dá para dizer que você tem um pé na comédia. É meio que uma resposta do público, não é uma coisa de dentro. Se ninguém ri, já é uma resposta, né", diz.

Gravação

A cantora Elza Soares escolheu Santo André (ABC), município de São Paulo, para fazer o registro ao vivo de seu álbum. Ainda sem data confirmada, a gravação do DVD deve acontecer no primeiro semestre deste ano, na comunidade CentreVille. Segundo Elza, essa apresentação será apenas o início das comemorações "das oito décadas de vida" da artista. O local é conhecido como uma das primeiras e maiores ocupações do País. O show deve contar com participações especiais.

Wagner Moura foi sondado para interpretar Roberto Carlos em filme sobre a vida do cantor

85

Mil reais. É o valor total das joias usadas por Bruna Marquezine para participar do "Caldeirão de Ouro", edição especial do programa Caldeirão do Huck que vai ao ar amanhã (7). Só o vestido usado pela atriz, um modelo Armani, custa R$56 mil reais. Poderosa!

"EU amo o nordeste", disse Marina Ruy Barbosa, enquanto curtia férias em Barra de São Miguel, em Alagoas

Novela

Camila Morgado comentou o drama sofrido por sua personagem em 'A Lei do Amor'. "É difícil se colocar na pele dela. É um absurdo tão grande, que beira o horror. É nojento pensar que foi enganada pela própria mãe por anos", revelou a atriz ao jornal Extra