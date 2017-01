Zunzunzum: Um drink cheio de histórias

00:00 · 26.01.2017

Clive Owen vive um bartender em curta dirigido por Sorrentino

Um bartender, uma misteriosa mulher e um assassinato permeiam curta com Clive Owen

Já imaginou ter um drink servido pelo astro hollywoodiano Clive Owen? Pois o ator topou o desafio de preparar coquetéis para estrelar o curta "Lady in Red", lançado nesta terça-feira, em Roma, em evento da Campari.

No vídeo, escrito e dirigido pelo premiado italiano criador do filme "A Grande Beleza", Paolo Sorrentino, o ganhador do Globo de Ouro se transforma de um homem comum em Floyd, um notório bartender do início dos anos de 1980. Na pele do personagem, Owen imagina a história por trás da criação do coquetel do mesmo nome, The Killer in Red. A produção se move entre dois períodos de tempo, retratando o espírito efervescente de uma época, usando um elenco de mais de 170 pessoas e por meio de figurinos originais daquela época.

"O figurino é muito importante. Até por que se a roupa não estiver correta, o papel não parte do ponto certo. Até os sapatos contam", afirmou o ator, que fez um estágio de bartender em um bar de um amigo em Los Angeles.

Segundo a lenda, Floyd tem o talento de perceber seus clientes e preparar o coquetel perfeito de acordo com a personalidade de cada um. Enquanto a história mostra este dito talento, ele é logo apresentado à "Dama de Vermelho" interpretada pela atriz franco-suíça, Caroline Tillette. Contudo, no desenrolar da história o público começa a suspeitar que a "Dama de Vermelho" é muito mais complexa do que Floyd jamais poderia ter imaginado. Como acontece em muitos dos filmes de Sorrentino, o final deixa o público com a tarefa de tirar suas próprias conclusões.

Brasil

A Campari lança todos os anos um calendário reunindo grandes fotógrafos e top models. Este ano, foi criada uma ação intitulada Campari Red Diaries, na qual se insere o curta do Sorrentino com Clive Owen.

Além do superproduzido filme de sete minutos, a marca também escolheu 12 bartenders do mundo inteiro para contar histórias e apresentar seus drinques exclusivos criados para a marca.

Entre os 12, há dois brasileiros: Thalita Alves, que representa a Austrália com o coquetel Anita, uma homenagem à Anita Garibaldi, que leva cachaça Sagatiba Envelhecida, e o ítalo-brasileiro Fabio La Pietra, Peppino, em São Paulo, que apresenta no mês de agosto a receita de "A Hora Incomparável".

