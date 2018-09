00:00 · 14.09.2018

Vitoria Strada e Joao Vicente de Castro ( Foto: Cesar Alves/Globo )

Passado e presente dão o tom do evento de lançamento da novela. Protagonistas falam sobre o que esperam da trama

Um prédio histórico inaugurado em 1890 com fachada em estilo neo-mourisca, tombado pelo Patrimônio Histórico, e que, ao mesmo tempo, apresenta estrutura totalmente moderna. Esta é a descrição do Teatro Riachuelo, localizado no Centro do Rio de Janeiro. Não à toa o espaço foi escolhido para receber o evento de lançamento da próxima novela das seis, 'Espelho da Vida.

A trama de Elizabeth Jhin com direção artística de Pedro Vasconcelos é ambientada em duas épocas distintas, 2018 e 1932, e o espaço foi decorado seguindo a mesma ideia da novela: itens remontando ao passado misturados a objetos modernos. "A expectativa para a estreia é grande. A equipe toda está muito integrada e feliz trabalhando", comentou a autora Elizabeth Jhin.

O prédio, que já foi um dos principais cinemas do País - foi o primeiro a exibir um filme sonoro na década de 1920 -, atualmente abriga um teatro com mil lugares e um palco de 280 m², que recebeu nesta noite 16 músicos, além do maestro, do projeto Orquestra Maré do Amanhã. O grupo criado por Carlos Eduardo Prazeres em 2010 apresentou um medley com músicas dos Beatles, incluindo "In My Life", versão original do tema de abertura "Minha Vida", de Rita Lee.

Expectativa

João Vicente de Castro, que interpreta o diretor de TV e cinema Alain Dutra, responsável pelo filme que será rodado na história, elogiou a equipe. "Na viagem que fizemos para gravar as cenas externas em Minas Gerais nos tornamos uma grande família", contou. "Vamos desvendar os mistérios de muitas histórias em uma só", adiantou Vitória Strada, que vive Cris, personagem que terá uma experiência transcendental na trama.

Interpretando uma atriz com milhares de seguidores nas redes sociais, Kéfera Buchmann falou sobre sua estreia na TV: "Vim da Internet mas já era atriz, foi para isso que comecei tudo, pra viver da minha profissão". "Isabel é capaz de tudo, não mede esforços para conseguir o que quer", definiu Alinne Moraes, que dá vida à vilã da história.

Pedro Vasconcelos, que estreia como diretor artístico em 'Espelho da Vida', mostrou um clipe com imagens que deixaram os presentes que estavam acomodados na grande plateia do teatro ansiosos para o início da trama.

"A união é um grande mérito dessa nossa equipe. Estou muito orgulhoso do time. Muito obrigado pelo amor que vocês estão dedicando a esse projeto, faz toda a diferença", agradeceu Pedro durante o evento.

Com estreia no dia 25 de setembro, 'Espelho da Vida' apresenta uma trama de amor e mistério que ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço ao se desenrolar em épocas diferentes e concomitantemente.

