Adriana Esteves será a cafetina Laureta, em "Segundo Sol"

'Carminha aprendeu tudo com Laureta', diz Adriana Esteves sobre nova vilã. Ela está na novela "Segundo Sol", que estreia em breve

Antes mesmo da estreia de "Segundo Sol", a comparação é inevitável, mas Adriana Esteves logo avisa que Laureta e sua inesquecível Carminha de "Avenida Brasil" (2012) são manipuladoras, jogam no time das vilãs e só.

No mais, segundo a atriz, a mulher de Tufão (Murilo Benício) é fichinha perto da controversa empresária da noite de Salvador, um dos trunfos do autor João Emanuel Carneiro para arrebatar o público da novela das 21 horas, a partir do dia 14 de maio.

"Carminha aprendeu tudo na vida dela com Laureta", compara adriana ao traçar o perfil da sua nova personagem. "Ela é libertária, é original. Uma figura que afronta e gosta disso. Uma pessoa que não deve satisfação a ninguém e para quem não existe a possibilidade de atravessarem seu caminho. Laureta é também uma mulher com um passado misterioso, que se emociona e tem suas dores".

A atriz adianta ainda que a vilã terá um parceiro de crime no decorrer da história. "Não vou poder entregar quem é o 'santo'. Vocês vão ter que ver na novela".

Parceria com o marido

Além do reencontro com o autor de "Avenida Brasil", a trama marca também mais uma parceria com o marido Vladimir Brichta. Casados há 12 anos, os dois se conheceram durante a novela "Coração de Estudante" (2002).

"Há dois anos, a gente fez a série 'Justiça' e por causa dos núcleos diferentes, a gente não contracenava. Em 'Segundo Sol' vai acontecer de ter cenas da Laureta com o Remy. Trabalhar com Vladimir é o auge do prazer e em todos os sentidos. Levamos trabalho para casa sim. Conversamos sobre a novela e palpitamos na interpretação do outro", revela.

Para viver Laureta, que se diz promoter mas que na verdade é cafetina, a atriz assume que tem suas inspirações reais.

"Já conheci várias que circulam em todos os meios sociais e estou homenageando todas elas. Quanto mais louca, mais eu copio e vou fazendo o meu mosaico", entrega Adriana, que também disse usar como laboratório um grupo de amigas.

"Eu observo tudo. Todo mundo me inspira e por isso vivo sempre em outro mundo, viajando e dando asa para a minha loucura. Acho que isso explica eu gostar tanto da minha profissão. Nasci e fui uma menina que tinha muita necessidade de ter um pé na loucura e aí ganhei de presente uma profissão que se encaixou", brinca.

