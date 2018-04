00:00 · 27.04.2018

Vivian e Fernanda participaram das edições 17 e 13 do Big Brother Brasil, respectivamente

As ex-BBBs Viviam Amorim e Fernanda Keulla fizeram sucesso e agora são as novas integrantes do Video Show

O Vídeo Show vai ganhar um reforço duplo. Com o fim do 'BBB 18', as ex-sisters Vivian Amorim e Fernanda Keulla deixaram o posto de repórteres do reality show e passam a integrar o time do vespertino.

Musas de suas edições, as advogadas da Amazônia e Minas Gerais vão atuar fazendo matérias para o programa. As duas já começaram a gravar e as reportagens já vão ao ar a partir de amanhã.

"Estava no carro voltando de uma gravação quando recebi a notícia. Comecei a chorar. O motorista ficou preocupado, mas expliquei que era, na verdade, a realização de um sonho", diverte-se Fernanda.

"Estar no Vídeo Show é uma honra, é um produto que eu admiro muito! Tenho certeza que será um grande aprendizado. Estou muito grata pela oportunidade e estudando muito. A expectativa é grande, mas a vontade também é", completa ela, ansiosa.

Companheira de desafio, Vivian também é pura ansiedade: "Já estava vivendo um sonho quando recebi o convite pra viver outro. Dar continuidade nesse trabalho como repórter é incrível. Estou estudando para me aperfeiçoar cada vez mais na área e ainda poder colocar tudo isso em prática, trabalhando com o que eu gosto é mais que perfeito. Vou me dedicar bastante pra corresponder às expectativas de todos e vou me jogar 100% nesse novo projeto pra conseguir aprender e evoluir cada vez mais".

Recepção

Há um ano na trupe, Sophia Abraão sabe bem como é esse frio na barriga pré-estreia e dá as boas vindas à dupla.

"Eu amei a entrada das meninas para o nosso time. Que lindo poder fazer parte de uma equipe majoritariamente feminina! Elas são extremamente talentosas, lindas e inteligentes", comenta a apresentadora.

Veterano da atração, o ator e apresentador Otaviano Costa lembra que já é uma tradição do programa dar oportunidades a novos nomes na televisão.

"Fiquei muito feliz com a chegada delas. O programa sempre abre as suas portas para os novos talentos e esse ciclo agora com a Vivian e a Fernanda vai fazer muito bem à nossa família 'Vídeo Show!', festeja!

O programa 'Vídeo Show' tem direção geral de Aída Silva e vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo após o 'Jornal Hoje'.

