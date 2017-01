Zunzunzum: Temporada nordestina

00:00 · 28.01.2017

Angélica e Rodrigo Minotauro no programa deste sábado

Estrelas, apresentado por Angélica, se despede da temporada de verão em Pernambuco

Angélica, convidados e equipe do 'Estrelas' dão adeus a Pernambuco no programa deste sábado, dia 28, o último da temporada de verão 2017.

Para encerrar o mês de férias no local, a apresentadora entrevista o campeão de MMA Rodrigo Minotauro durante um passeio pela Praia de Maracaípe, onde ele pratica um de seus esportes favoritos: kitesurf.

A atração também conta com a presença da atriz Fabiana Karla e do chef César Santos. A atriz acompanha a loira em um tour pela Casa dos Bonecos Gigantes de Olinda e fala sobre a sua relação com a cidade.

Já o chef César, conhecido nacional e internacionalmente pelo preparo de pratos que resgatam a cultura nordestina com alimentos típicos da região, ensina ao público uma receita de dar água na boca.

Na reta final da temporada em Pernambuco, Angélica conta um pouco sobre a experiência das gravações.

Como foram as gravações em Pernambuco?

As gravações foram maravilhosas, a cada dia um cenário diferente. Eu não conhecia a Praia de Carneiros e é um lugar lindo, fiquei encantada. Estive também, por exemplo, em Muro Alto e Porto de Galinhas, que já conhecia e pude matar a saudade. Uma delícia a temperatura da água, a areia, a cor do mar! O povo pernambucano foi muito receptivo e carinhoso com o 'Estrelas'.

O que achou da gastronomia do Estado?

A comida é maravilhosa, muito gostosa, e, para o meu paladar, na medida certa de tempero. Os restaurantes típicos que servem peixe fresco e tudo mais são realmente muito gostosos. Gravamos em Olinda, com o chefe César Santos, por exemplo, que preparou uma comida típica, misturando doce com salgado. Uma experiência gastronômica muito incrível!

Você comprou algum objeto durante a passagem por Pernambuco?

Na verdade, eu ganhei muita coisa. Os fãs estavam sempre nos lugares das gravações e me presenteavam com mimos das regiões. Cada lugar que eu ia, trazia uma lembrancinha típica.

