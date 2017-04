00:00 · 07.04.2017

Rocca Vegas lança single do novo álbum de trabalho

O lançamento do single 'O Anti-Herói", faixa do novo álbum da banda cearense Rocca Vegas, intitulado "Líquido", é destaque no Youtube. Com direção de Derick Borba, o videoclipe foi lançado no dia 1º de abril e alcançou a marca de 30 mil visualizações.

"Estamos com as expectativas a mil com essa repercussão. Acredito que o clipe veio num momento muito legal, indo contra essa maré do rock plastificado, que tem muita gente fazendo só pra agradar os outros. É um clipe muito simples, só com imagens da banda tocando, mas que passa muita verdade, muito do que a banda é mesmo", conta o vocalista Maurílio Fernandes.

A parceria da Rocca Vegas com o realizador audiovisual Derick Borba aconteceu durante a turnê do evento internacional Adobe Camp Brasil, idealizado por Borba e que rodou o País produzindo clipes dentro do projeto "Gravando Bandas - Produção Audiovisual de Videoclipes", que passou por 13 cidades.

De Fortaleza, a banda escolhida foi a Rocca Vegas, que tem no vocal Maurílio Fernandes; o guitarrista Igor Dantas e Daniel Meneses, responsável pelos synths e linhas de baixo que casam com o pulso reto da bateria.

Borba já trabalhou com nomes como Raimundos, Pitty, Autoramas e Dead Fish, além de bandas independentes como Water Rats, Wado e The Baggios.

"Eu já tive banda independente e sei como é difícil gravar um videoclipe. Como trabalho com audiovisual há 16 anos, tento passar em três dias um conhecimento avançado sobre audiovisual no projeto 'Gravando Bandas'. É um treinamento onde o aluno é a estrela, que dá vida ao videoclipe da banda sob a minha instrução", diz Borba.

Repercussão

A repercussão no Youtube motiva o trabalho dos músicos. "O clipe demorou um pouco a sair porque a gente estava esperando o disco estar bem encaminhado pra lançar. Escolhemos essa música, 'O Anti-Herói', que é a mais forte do CD, para ser o primeiro single do disco novo. É uma fase nova, mas a gente acha que esse single representa muito bem a nossa escola, de onde a gente vem, que é a do punk rock",diz Maurílio.

Borba aproveita para elogiar o trabalho da Rocca. "Conhecia o Maurílio ainda com a Switch Stance, que é uma banda que já tocou junto com a minha. A escolha das bandas é pela afinidade, pessoas querendo fazer uma coisa diferente, dispostas a movimentar o cenário. Ele é um amigo de longa data, que produz show direto, um cara que nunca deixou de acreditar na parada, que nem eu. Quando a gente encontra loucos assim no meio do caminho, é natural que a gente queira fazer coisas grandes juntos. O clipe ficou muito legal, em termos de edição, é um dos meus preferidos", finaliza Borba.

