Zunzunzum: 'Sou bem direto'

João Vicente na pele de Lázaro, em Rock Story ( Foto: Globo/João Cotta )

Estreante em novelas, João Vicente diz ter sido bem recebido pelo público

Quase dois meses após a estreia da novela "Rock Story", o carioca João Vicente de Castro, 33, que interpreta o vilão Lázaro, diz que o retorno do público tem sido positivo e as críticas "educadas", sem tom agressivo. "As pessoas foram mais generosas do que eu imaginava", comenta.

"É um papel diferente de tudo o que já fiz. Curto tanto por isso", afirma o ator, que antes do folhetim era conhecido por fazer parte do elenco do Porta dos Fundos, canal de humor do YouTube.

O ex-namorado de Sabrina Sato e de Cléo Pires fala que, ao contrário de seu personagem, completamente obsessivo por Diana (Alinne Moraes), não é uma pessoa insistente na hora da conquista.

"Por amor, eu iria até onde fosse preciso para a pessoa saber o que sinto. Sou uma pessoa bem direta, só que às vezes a comunicação é falha. Se eu souber que a pessoa entendeu o que sinto e mesmo assim não quer, aí eu desisto".

Personagem

Na novela de Maria Helena Nascimento, com direção-geral de Dennis Carvalho e Maria de Médicis, Lázaro é o empresário mau-caráter do roqueiro Gui Santiago (Vladimir Brichta) e de Léo Régis (Rafael Vitti).

Na adolescência, o vilão chegou a ter uma banda com Gui, mas, por inveja do sucesso que o amigo fazia, resolveu abandonar os palcos e cuidar da gestão da carreira do roqueiro. "O Lázaro tem isso recalcado. Era a chance de ele ter se tornado uma estrela", acrescenta João Vicente.

Fora isso, Lázaro também teve um breve relacionamento com Diana, por quem sempre foi apaixonado. Após o término, Diana passou a namorar Gui.

"Já até rolou de um amigo ficar interessado numa mulher com quem eu estava. Acontece. Não sou ciumento, não ligo muito para essas coisas. Só disse para ele que tínhamos um problema ali".

João Vicente, que abandonou a carreira na publicidade para seguir como ator, fala sobre o dilema que enfrentou à época.

"Eu tinha medo de não dar certo como ator e fui ser publicitário. Dá muito medo de me expor numa novela, mas o medo não me paralisa mais".

