Uma maré de solidariedade, mostrada por meio de exemplos positivos. Esse é o mote da estreia do "Estrelas Solidárias", neste sábado (8).

No primeiro programa que segue o novo formato do "Estrelas", apresentado por Angélica, a apresentadora e seus convidados, Débora Nascimento e Jesuíta Barbosa, colocam as mãos na massa enquanto se voluntariam em projetos sociais espalhados pelo Brasil.

O trio vivencia na pele o dia a dia das ações e arregaça as mangas para fazer acontecer e mostrar que pouco pode se transformar em muito.

"Vamos mostrar que todas as pessoas podem fazer a sua parte, se assim desejarem, doando aquilo que tiverem- tempo, habilidades, amor", conta Angélica.

Em São Paulo, a apresentadora conhece o Instituto Flor Gentil, que atua a partir do reaproveitamento de flores descartadas em eventos e lojas. Os voluntários montam novos arranjos com o material recolhido para serem entregues em casas de repouso e instituições assistenciais.

Suor

Como voluntária do projeto, Angélica participa de todas as etapas que compõem o processo: desde o recolhimento das flores em galpões de decoradores, triagem do material, confecção dos arranjos, até a entrega nas casas de repouso.

"O mais legal é ser voluntário, carregar caixa, viver aquele projeto. É doar o seu suor e seu tempo para o outro que, muitas vezes, você nem conhece. Acho isso muito bonito", diz a apresentadora.

Já Débora Nascimento vai até Porto Alegre para conhecer o projeto Embelezamento Popular, que nasceu a partir do desejo da cabeleireira Itanajara Almeida de ajudar mulheres desempregadas a recuperarem a autoestima antes de uma entrevista de emprego. No salão da Itanajara, as clientes recebem um dia de princesa para se preparar para o grande momento, e Débora tem a oportunidade de fazer parte disso.

A atriz faz de tudo: unhas, cabelo, ajuda a limpar o local e dá palavras de consolo às contempladas pela ação.

"Meu pai era camelô e hoje ele é delegado de polícia. Então tudo é possível", diz Débora a uma cliente, enquanto cuida dos cabelos dela.

Jesuíta

Enquanto isso, Jesuíta Barbosa aterrissa em Belém do Pará, no projeto Saúde e Alegria. O ator é convocado para ajudar voluntários a construírem sistemas de água potável para comunidades que não têm acesso a esse bem básico.

"A gente não consegue ver um palmo além do nariz. É tudo 'meu', 'eu'. E aqui, não. Aqui, eles têm outro caminho que é sempre comunitário, sempre sobre todo mundo, sobre como aquilo vai ajudar a todo mundo", reflete.

Ao final das experiências de cada um, os três se reúnem no Rio para assistirem a alguns momentos vividos durante o voluntariado e comentarem a experiência.

Além da troca de ideias, o encontro promete emoção e muito aprendizado. O "Estrelas" vai ao ar aos sábados, logo após "Se Liga VM".

