Especial de Natal do cantor Roberto Carlos está no ar há 43 anos e marcou gerações ( Foto: João Miguel Junior )

E lá vem mais um especial de Natal de Roberto Carlos. Desde 1974 encantando os fins de ano da Globo (com exceção de 1999, quando sua mulher Maria Rita morreu), o show terá mais uma versão nesta sexta-feira (22), após a novela “O Outro Lado do Paraíso”.

Com o título de “Esse Cara”, o espetáculo reúne composições consagradas do Rei, como “Emoções”, “As Curvas da Estrada de Santos”, “Fera Ferida” e “Detalhes”, e participações de artistas de diferentes estilos.

A dupla Simone & Simaria dividiu o palco com o Rei em “Eu te Amo, te Amo, te Amo”, escrita por ele, e “Quando o Mel É Bom”, gravada por elas. Simaria, aliás, quase não consegue cantar, tamanha a emoção. “Passou um filme na nossa cabeça. Quando nos perguntavam qual era o nosso maior sonho, sempre falamos que era cantar com o Roberto Carlos. Quem nunca quis estar ao lado dele? É um ícone da música brasileira. E, hoje em dia, depois de conhecê-lo e de ver o ser iluminado e abençoado que é, nos tornamos ainda mais fãs”, diz ela.

Outra artista que é parte da apresentação e que conseguiu destaque recentemente é Erika Ender. A brasileira, que vive entre o Panamá e os EUA, é uma das compositores de “Despacito”, música que, na voz do porto-riquenho Luis Fonsi, chegou a ser a mais tocada no mundo em 2017.

E foi justamente essa a canção que os dois dividiram, em versão que ganhou até a participação de bateria de escola de samba.

“Foi lindo! Fiquei impressionada com o carinho e o respeito com que ele me apresentou. E nos ensaios senti a mesma atenção. Foi bem especial”, conta a artista.

Ela conta que, mesmo vivendo no exterior, sempre acompanhou a carreira de Roberto. “Em todos os países por onde passei, as obras dele são presentes. Sem contar que fico nos fins de ano com minha família brasileira”.

A velha guarda da MPB está representada com o cantor e compositor Djavan, que cantou com o Rei “As Curvas da Estrada de Santos” e “Pétala”. “Me apresentei no especial de 1996 e estava com saudade do meu querido amigo. As duas músicas ficaram lindas”, celebra o cantor.

Gerações

Há 43 anos no ar na Globo, o show especial de Natal do cantor Roberto Carlos já passou pela vida de algumas gerações e as marcou.

A edição de 1992, por exemplo, foi a responsável pelo casamento do professor Angelo Oliveira, 43. Ele conheceu a ex-mulher, Cristina, enquanto assistiam ao programa na casa da tia dele.

“Ela era amiga da minha tia, mas eu não tinha falado com ela ainda. Quando o Roberto cantou ‘Alegria, Alegria’ com o Caetano Veloso, comentei que gostava da música. Ela respondeu que também gostava, e começamos a conversar. Daí, passou para a amizade e, em seguida, para o namoro e o casamento”. Ele já não é mais casado com Cristina, mas ainda assim guarda ótimas lembranças.

Para a família da caixa Andreia Pires, 29, o especial do Rei significa união. “Basta começar dezembro para ficarmos ansiosos. Unimos todos os familiares e fazemos a festa enquanto ele canta os clássicos”, conta. Ela ainda diz: “As músicas dele são realmente muito bonitas. Só acho que ele poderia variar um pouco o repertório”, opina.

