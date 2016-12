Zunzunzum: 'Quero mesclar música e amor'

00:00 · 29.12.2016

Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros estão juntos há dois anos

Sophia Abrahão revela planos com Sérgio Malheiros para 2017. Casal quer trabalhar junto

Casal que trabalha unido permanece unido? Em se tratando de Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros, a resposta é claro que sim. Pelo menos, este é o plano para 2017: ficar cada vez mais juntinho!

"A gente já faz bastante trabalho juntos: ele como diretor e eu como apresentadora. Quase todos os meus vídeos na internet são de direção do Sérgio. Então, quero mesclar música com o namoro. O Sérgio conhece meus ângulos, sabe onde funciono mais e o que eu tenho que fazer. Intimidade é muito importante nessa hora de trabalho", conta Sophia, nos bastidores do Encontro com Fátima Bernardes. "Quero muito que o Sérgio dirija um clipe meu", completa.

A atriz já adianta um pouco mais sobre seus planejamentos de ano novo. "Quero colocar mais coreografias nos meus shows, investir nesse lado de dança também. As grandes performances que a gente vê nos Estados Unidos, na Inglaterra, as minhas grandes inspirações do pop sempre têm a dança acompanhando o show", garante a artista, vice-campeã do Dança dos Famosos 2016.

Atualmente vivendo o Belloto, de "Malhação - Pro dia Nascer Feliz", Sérgio está cheio de desejos para o ano que vem, além é claro de trabalhar com a namorada, com quem está junto há dois anos: "Tenho minha produtora. E continuo na novela até o meio do ano ainda", ele diz.

Fim

A youtuber Kéfera não está mais namorando Gustavo Stockler. Ele anunciou o término no Snapchat. "Eu e Ké não estamos mais juntos. Por favor não questionem, nem perguntem, só respeitem. Obrigado! Amo vocês", postou.

Remake

O clássico desenho "O Rei Leão" (1994) ganhará versão live action (com atores reais). A Disney anunciou que o cineasta Jon Favreau, de "Mogli: O Menino Lobo", dirigirá o filme, sem data de estreia.

Rihanna deixou de seguir Jennifer Lopez no Instagram após a notícia sobre o affair entre o ex, o rapper Drake, e J.Lo

256

Milhões de reais. Essa é a fortuna estimada do ator Daniel Radcliffe, famoso pelo papel do bruxinho Harry Potter no cinema. Ele conseguiu essa bolada aos 27 anos de idade, tornando-se o ator mais bem pago do Reino Unido em 2016, informou o jornal "Daily Mail"

"Só vou decidir na hora do gol", diz Klara Castanho, em dúvida entre vestibular para psicologia ou publicidade em 2017

Volta

Bruna Lombardi vai retornar à TV. A atriz vai atuar e assinar o roteiro da série "A Vida Secreta dos Casais", uma produção do canal pago HBO, ainda sem data de estreia. Ela será uma sexóloga. Na direção-geral da série, estão Kim e Carlos Alberto Riccelli, filho e marido de Bruna