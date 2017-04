00:00 · 12.01.2017

Aline Dias e Barbara Paz viverão embates na novela

A atriz Barbara Paz chega em 'Malhação' para uma participação especial como Stella

Barbara dará vida a uma mulher egocêntrica e de mentalidade retrógrada com quem Joana (Aline Dias) viverá uma série de embates pelos próximos dias. É esposa de Mauro (Alexandre de Moraes Barros), primo e sócio de Ricardo (Marcos Pasquim) na academia, e volta à cidade depois de um longo período de viagem.

Mãe de Leo (Lucas Simões), menino que anda com muletas por conta de uma doença ciática, muitas vezes negligencia carinho ao filho enquanto se preocupa com os próprios afazeres.

Leo é adorável e só quer receber mais atenção da mãe, que sequer acredita na capacidade do garoto ou se esforça em busca do progresso dele. Ao contrário, é capaz de delegar o cuidado do menino a terceiros enquanto vai para um evento, por exemplo.

Por onde passa, Stella cria problemas e, agora quando chega na academia Forma, não é diferente.

"Ela é uma mulher que se preocupa consigo mesma, não consegue enxergar o filho na frente dela e nem o problema do outro. É preconceituosa, cria complicações em qualquer lugar, se torna um ser humano impossível de convivência social. Não tenho nada da Stella", pontua Barbara.

Reviravolta

Ela surge no momento em que Joana está cuidando da administração da academia sozinha, depois que Ricardo e Bárbara (Barbara França) embarcam em viagens distintas a trabalho. Nesse período, Giovane (Ricardo Vianna), Gabriel (Felipe Roque), Tânia (Deborah Secco) e Caio (Thiago Fragoso) também estão fora da cidade, e Joana precisará resolver os desafios sozinha. Stella é justamente um deles. Vive pedindo que Joana cuide de Leo durante o expediente enquanto ela sai para compromissos ou faz uma aula de ginástica.

Leo, pela primeira vez, se sente importante para alguém, já que se aproxima de Júnior (Matheus Dias) para aprender algumas técnicas de vôlei, de Belloto (Sérgio Malheiros) e da própria Joana. Stella não vai gostar nada das novas amizades do filho e chega a pedir a demissão de Júnior após alguns mal-entendidos e a questionar a capacidade de Joana como profissional. "Malhação: Pro Dia Nascer Feliz" tem autoria de Emanuel Jacobina, direção artística de Leonardo Nogueira e ainda direção geral de Adriano Melo.

Matthew McConaughey exibe o bumbum no trailer do filme "Gold", que estreia em abril

105

Milhões de reais. Esse é o valor da mansão em Los Angeles que David e Victoria Beckham decidiram vender porque precisam de mais espaço para os quatro filhos. O casal acha o jardim pequeno para jogar futebol. Eles vão morar numa casa bem maior, avaliada em R$ 670 milhões

"A arte me mantém viva", diz Madonna, de 58 anos, à edição de fevereiro da "Harper's Bazaar", com a diva na capa da revista

Mamãe

Carol Castro está grávida de dois meses. A atriz de 32 anos namora o violinista Felipe Prazeres desde o início de 2016. Devido à gravidez, ela deixará o elenco da próxima novela das 23h, "Os Dias Eram Assim". A atriz Maria Casadevall vai substituir Carol na produção da Globo