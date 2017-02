00:00 · 04.02.2017

Leticia Lima posou para a revista Foto: Yuri Sardenberg e Ana Monteiro Leticia e Ana Carolina compartilham fotos juntas em rede social

Após meses de silêncio, Letícia Lima falou pela primeira vez sobre seu namoro com a cantora Ana Carolina. Elas vivem juntas há pelo menos dois anos, mas nunca haviam assumido publicamente o relacionamento. Capa da revista "VIP" deste mês, a atriz contou que se viu atraída por uma mulher e decidiu não ignorar o sentimento.

"Estou bem feliz. É meu primeiro relacionamento com mulher. Para mim, é tão normal, tão natural que não tem nem o que falar sobre isso. Me senti atraída e só não hesitei, não fiz nada, deixei acontecer. Não teve uma grande questão. Foi a primeira vez que me senti atraída por uma mulher", revelou a atriz à revista.

Ela negou que evitava falar sobre a namorada e afirmou não entender por que deveria ter feito antes.

"A gente nunca falou sobre nosso relacionamento, mas também nunca evitou. Estamos sempre no aeroporto, nos lugares públicos. Precisa falar o quê? Sobre algo que é natural?", questiona.

Nos últimos meses, as duas deram um selinho no lançamento do livro da cantora, trocaram declarações nas redes sociais e também fizeram graça para paparazzi ao serem fotografadas de mãos dadas no aeroporto.

Isso sem falar nos posts já feitos nas redes sociais das duas durante viagens.

À publicação, Leticia também fala sobre seu sucesso na internet. Em 2012, Letícia estourou ao integrar o elenco do grupo humorístico Porta dos Fundos. Na telinha, já estrelou as novelas globais "Louco Por Elas" (2012), "A Regra do Jogo" (2015), o seriado "Chapa Quente". A última participação foi no humorístico "Vai Que Cola", exibido pelo Multishow. A atriz ainda diz que não tem pudores na hora de interpretar.

Em entrevista recente à Folha de S.Paulo, Ana revelou que faria uma nova coleta de óvulos em janeiro, embora não soubesse quando iria fecundá-los. Segundo ela, o medo da responsabilidade materna ainda a paralisa.

Ludmilla

Vai substituir a cantora Beyoncé, que está grávida, no desfile da Unidos da Tijuca

17

Ensaios. É a quantidade de vezes que a modelo Núbia Oliiver já posou nua. Aos 43 anos, o ensaio mais recente foi para o site Diamond Brazil. Conhecida por suas declarações polêmicas, a modelo falou também sobre a as desigualdades enfrentadas pelas mulheres

"Desejamos o melhor um para o outro",

Kylie Minogue sobre o fim do noivado com o ator Joshua Sasse

TV

Paulo Vilhena já tem um novo desafio nas telinhas. O ator de 38 anos interpretará um estelionatário na novela "Pega Ladrão", da Rede Globo, criada por Claudia Souto e direção de Luiz Henrique Rios. Antes, Paulo terminará as gravações da série "13 Dias Longe do Sol"