Zunzunzum: Para dançar e mergulhar

00:00 · 20.01.2017

A festa acontece em um barco que dá voltas pela orla da Beira Mar

Orla de Fortaleza recebe 2ª edição da Moto Libre Wave, festa no catamarã, neste sábado

Eis um programa diferente para o final de tarde deste sábado (dia 21): pegar uma catamarã na Avenida Beira Mar e participar de uma festa no mar, vendo o pôr-do-sol, tomando uns drinks e dançando até 20h.

Essa é a proposta da segunda edição da Moto Libre Wave, que já reservou o catamarã Maria Bonita para embarcar os passageiros por volta das 16h deste sábado.

"Uma das propostas da Moto Libre é ocupar a cidade de Fortaleza de uma forma positiva, viabilizando eventos em locais inusitados que estão aí ao alcance de todos, mas por falta de estímulo acaba passando despercebido", diz Will Matos, organizador da festa.

A embarcação sai do Mucuripe e percorre a orla, passando pela Beira-Mar, Praia de Iracema, Marina Park, até o começo da Leste-Oeste.

Para animar os passageiros durante o percurso, o grupo Quilograma Sound System tocará canções dançantes de nomes como Eddie, Criolo, Tim Maia, Otto, Saulo Duarte e até Reginaldo Rossi. Haverá uma parada estratégica para o mergulho, perto do Marina Park.

"Montaremos o bar da Moto Libre com as mesmas ofertas de bebidas que temos na loja", afirma Will.

