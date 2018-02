00:00 · 22.02.2018

Atrizes celebram aparição de heroínas negras nas telas Lupita Nyong'o e Letitia Wright refletem sobre "Pantera Negra"

Com um elenco quase todo composto por negros, Pantera Negra, chegou aos cinemas no dia 15 deste mês, e já fez história. Na revista Glamour de fevereiro, as atrizes principais, Lupita Nyong'o e a estreante Letitia Wright, falaram sobre o novo capítulo no gênero de filmes de super-heróis e sobre o que significou participar do filme em cartaz.

Poderosa

Para Letitia Wright interpretar a Shuri foi ousado. "Ela é forte, sabe lutar, é inteligente, ama Wakanda e cria novas tecnologias para proteger o próprio povo. Quando ela sente medo, é por sua família", ressaltou a atriz.

A estreante achou interessante ver que até os personagens masculinos mostram seus momentos de fraqueza.

"Estou ansiosa pelo que Pantera Negra está prestes a fazer, não apenas pelos jovens negros, mas por todos. Se tem um super-herói negro, então vai ter um asiático e, depois, um indiano... Estou empolgada!", confidenciou.

Senso comum

Lupita Nyong'o recorda-se que cresceu vendo novelas mexicanas, australianas e produções americanas no Quênia e não via diversidade ali.

"Se posso projetar a minha humanidade em alguém tão diferente de mim, de cultura tão diferente da minha, por que raios o contrário não pode acontecer?", questiona.

Segundo analisa, filmes de super-heróis são folclore moderno, e folclore é importante! "Forma o nosso senso de unidade. A beleza do cinema está em entrar em uma sala escura com pessoas desconhecidas, abdicar do ceticismo e compartilhar a mesma experiência. Isso reforça nosso senso de comunidade", enfatiza a atriz.

Super-heróis

Lupita considera que os filmes de super-heróis estão surgindo em um momento em que estamos todos muito polarizados. "Essa é uma das chances de nos colocar na mesma página", afirma.





