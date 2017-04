00:00 · 06.04.2017 por Leonardo Volpato - Folhapress

Um papel leve e alto-astral. Era tudo o que o ator edson celulari, 59 anos, queria como presente após superar um linfoma não-hodking, tipo de câncer que afeta o sistema de defesa do organismo.

Ele está de volta à cena em "a força do querer", na pele do empresário dantas, um homem mulherengo. A trama escrita por gloria perez chegou como a grande oportunidade para celulari retomar o que mais gosta de fazer: atuar.

"tudo agora é diferente, tem um tom, uma cor diferente. Volto com sede. É com o trabalho que me fortaleço. Quero trabalhar até os cem anos. Quero aproveitar o que eu sempre fiz com prazer", diz.

"é ótimo retornar com um personagem para cima, divertido. Um conquistador que apresenta as namoradas mais jovens que já teve como trunfo. Aparentemente, é um bom caráter, boa pessoa, cuida bem da filha, tem uma relação bonita com ela", adianta o ator, cuja filha é cibele, vivida por bruna linzmeyer. Ela não aceitará bem o namoro do pai.

Na nova trama das nove, Dantas tem crises profissionais. Ele se sente injustiçado na empresa de importação e exportação de alimentos em que trabalha e almeja uma promoção. "Estou construindo esse personagem aos poucos. Ele é humano, dá para acreditar nele, mas pode ir para muitos lados", conta o ator.

Radiante pela chance de retornar ao ar, Celulari lembra como foi voltar aos estúdios para gravar suas primeiras cenas, após a doença. "Foi um momento de reconhecimento do universo ao qual me dediquei a vida toda. É bacana, é esse o meu lugar", conta o artista, que trabalha pela terceira vez em uma trama de Gloria Perez.

"O momento mais bonito é o recomeço no seu ofício. Parece que zera tudo. É nessa hora que você revê os seus valores, que se lembra da sua família. É um momento de grande reflexão", reforça.

A novela deve retratar os desejos do ser humano, o querer de cada um. E o de Celulari ele não esconde de ninguém. "É levar esse trabalho com bom humor para todo o Brasil".

Se tem uma única coisa que o ator Edson Celulari vai querer lembrar dos tempos em que teve de tratar o linfoma não-Hodking é a atenção e o cuidado que recebia dos familiares e amigos próximos.

"Muita gente me visitou nesse período, fui acarinhado. Isso foi bastante benéfico para mim. Mas, agora que já estou bem, não ganho mais festa. Todos falam: 'Você já está bem, não dá mais para fazer festa'. Sinto falta desse paparico", diverte-se o ator. "Não tenho problemas de amizade e percebi muita gente ao meu redor. Nos momentos mais difíceis pude ver isso", conclui ele.

O tratamento e as sessões de quimioterapia e radioterapia acabaram em novembro do ano passado. Na ocasião, ele usou a rede social para comunicar: "Graça recebida. Graça agradecida".

