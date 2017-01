Zunzunzum: Novo Barão

00:00 · 18.01.2017

Rodrigo era da banda Suricato, participante do "SuperStar" em 2014

Músico Rodrigo Suricato assume o lugar de Frejat no comando da banda Barão Vermelho

O Barão Vermelho anunciou, ontem, a saída de Roberto Frejat, fundador e voz à frente da banda desde a saída de Cazuza, em 1985.

Ele será substituído por Rodrigo Suricato, músico que até então fazia carreira com a banda carioca Suricato.

A notícia foi antecipada pelo jornal "O Globo" e confirmada pela banda em seu perfil no Facebook.

Em um vídeo publicado na rede social, o baterista Guto Goffi deu as boas vindas ao novo integrante e garantiu a continuidade do grupo. "Uma banda de rock nada mais é do que a vontade de estar juntos, de curtir, de fazer aquilo acontecer. Agora nós temos todos os ingredientes".

Substituto

Já Suricato, em sua conta no Instagram, falou sobre o "honroso e desafiador convite de cantar e tocar" naquela que chamou de "maior banda de rock do Brasil" e esclareceu que não deixará a antiga banda, que prepara novo álbum para 2017.

"Confesso que é estranho e ao mesmo tempo familiar quando me imagino naquele palco do Cazuza e do Frejat", escreveu Suricato.

"Dois grandes ídolos, insubstituíveis, patrimônios da nossa música. Críticas serão inevitáveis e eu passarinho quanto a isso. Tenho muito respeito pela história do Barão e agradeço o carinho e gentileza do Frejat".

Hit sertanejo

"Localização", do Villa Baggage, já supera 18 milhões de visitas no YouTube. A letra fala da traição de um homem, que deixa salva no celular a localização de onde estava: um motel. Quem canta com o grupo é Maiara & Maraisa. "Quando chegamos à gravação, ficamos emocionadas. Que lindo o carinho do público com eles. Merecem tudo de melhor. E já sabia que a música seria um grande sucesso", revela Maraisa.

The Voice Kids

O representante cearense no "The Voice Kids", Allexandre Nunes, de 13 anos, viaja na próxima sexta-feira para gravar nova fase da segunda temporada do programa. Após emocionar os jurados na estreia do reality, o menino viu crescer sua agenda de shows. Ele está confiante de que conseguirá seguir na disputa.

Eliane Giardini fará a próxima novela de Walcyr Carrasco, na faixa das 21h, que deve estrear até outubro

42

Veículos. É o que ficará com o ator Johnny Depp no acordo de divórcio com a atriz Amber Heard. Além dos carros, ele ficará também com todos os imóveis que estão em seu nome. Já Heard ficará com os dois cãezinhos do ex-casal, Pistol e Boo, com o cavalo Arrow e dois carros

"Não julgo as preferências de ninguém", diz Jamie Dornan, astro de "50 Tons de Cinza", sobre os tipos de prazer sexual

Show

Lady Gaga não poupa esforços para que sua apresentação na final do Super Bowl seja impecável. A cantora montou um palco no quintal de sua casa para realizar seus ensaios, com sua equipe de coreógrafos. A final do SuperBowl será no dia 5 de fevereiro, em Houston