Zunzunzum: No maior clima de amizade

00:00 · 22.12.2016

Aline Dias e Bárbara França festejam a chegada do verão

Aline Dias e Barbara França, a vilã e a mocinha de Malhação, posaram juntas para o Ego

Aline Dias e Barbara França são inimigas em "Malhação: Pro Dia Nascer Feliz", temporada atual da novelinha teen da Globo.

Na vida real, a história é outra: as atrizes estão mais para melhores amigas. Prova disso foi a química entre as duas no ensaio de moda praia que fizeram para o site Ego em referência ao início do verão. "Para mim, o verão é correr e jogar vôlei na praia. Desde pequena sempre fiz esportes que estivessem ligados à praia. Gosto muito dessa liberdade de me exercitar com os pés na areia", conta Barbara.

Para Aline, a melhor parte é poder ficar mais à vontade: "Não tem essa coisa de querer se arrumar tanto até porque o calor não deixa (risos). No verão, coloco uma blusa, um shortinho, faço coque no cabelo e está ótimo! Gosto dessa tranquilidade".

Biquíni

Como todas as mulheres, Barbara e Aline também têm seus favoritos quando o assunto é modelagem de biquíni. "Gosto de lacinho e cortininha, mas não sou muito fã de tomara que caia. Só uso maiô se for a uma pool party ou algo assim, porque acho que fica mais arrumadinho", conta Barbara.

Já Aline prefere os modelos tomara que caia. "Sempre me falaram para não usar biquínis com alça por causa das marquinhas de sol, que são ruins para gravar ou na hora de tirar fotos, então acabei me acostumando a usar o tomara que caia", explica.

Beleza

Barbara e Aline têm alguns segredinhos de beleza, principalmente na estação mais quente do ano. "Acho que o que não pode faltar na bolsa é... Desodorante! (risos) Brincadeirinha", diverte-se Barbara. "Não deixo de usar protetor solar porque sou muito branquinha. Uma coisa que funciona comigo é usar óleo de coco no cabelo, fica supermacio. Deixo agindo umas três ou quatro horas quando estou de bobeira em casa e fica ótimo", ensina.

Segundo Aline, a pele negra pede cuidados o ano todo, e não só no verão.

"Minha pele é muito ressecada, então me cuido em relação a isso o ano inteiro. Como meu cabelo é cacheado, tenho que hidratar o ano todo também", afirma.

Para ela, no calor a dica é abusar da água termal: "Uso na pele e no cabelo, é uma ótima forma de cuidar e ainda refresca!", ensina a atriz para curtir o verão.

