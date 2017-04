00:00 · 30.12.2016

Viviane Araújo no papel de Edith ( FOTO: GLOBO/MAURICIO FIDALGO )

Elogiada por sua atuação em Rock Story, Viviane Araújo comenta o sucesso do papel como a dona de casa Edith

Sempre lembrada por sua alegria nos desfiles de Carnaval à frente das baterias das escolas de samba, Viviane Araújo está mostrando em Rock Story que seu lado atriz também veio para ficar marcado na memória dos espectadores.

De Naná, a animada manicure de Império, para Edith, a dançarina que abre mão da carreira pela família, o público está acompanhando a versatilidade da musa.

Recebendo o retorno positivo dos telespectadores da novela diariamente, a atriz não esconde o sentimento de realização com o novo trabalho.

"Fico muito feliz de poder estar fazendo parte disso. Nas ruas e, principalmente, nas redes, a resposta é imediata. Mal o capítulo sai, as imagens já estão na internet", comenta Viviane ao GShow.

Em sua primeira atuação como mãe, Viviane está vivendo uma situação completamente nova para ela, que não tem filhos.

"Ninguém me via como mãe, e o povo está até surpreso de me ver como a Edith e mãe de dois galalaus. Mas estou adorando, me sinto supermãe deles. Gosto de dividir um carinho, um afeto. É bem família mesmo", explica ela, que, ano passado, expressou no palco no Domingão do Faustão o desejo de ter filhos.

Segundo a atriz, a inspiração para o papel não veio de uma mãe específica. Ela queria que a Edith representasse as diversas figuras maternas que existem, mas não deixa de lembrar de sua própria mãe, dona Neusa, que, assim como sua personagem, deu duro para criar os filhos.

"Minha mãe foi muito mãezona mesmo, sempre lutou e trabalhou fora. A Edith não trabalha fora, mas dá duro também. Ela é um pouco de todas as mães que estão por aí'", diz.

Ficção e realidade

Além do papel de matriarca e das habilidades na cozinha, a ex-morena do Rebola Embola e Viviane se diferenciam também no visual.

Quando Edith é vista pelas ruas da Glória, com suas madeixas morenas, está sempre com acessórios discretos, bem diferentes do que estamos acostumados a ver em Viviane.

"Sinto falta de um brilho, que eu adoro! Mas estou amando o cabelo. Acho que supercombinou. O meu cabelo mesmo é enrolado e castanho escuro. Era cheião, meio panterona", lembra.

