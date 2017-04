00:00 · 27.01.2017

Vera Holtz na pele de Magnólia, sua personagem em "A Lei do Amor"

Atriz Vera Holtz decifra sua 'persona' nas redes sociais e fala sobre sua personagem, a vilã Magnólia

Quando o assunto é Vera Holtz, todos são unânimes em afirmar: ela causa! Seja na TV ou nas redes sociais, a atriz, que tem quase 30 anos de carreira televisiva, chama atenção do público com seu talento e irreverência.

O crédito do sucesso na internet pertence tanto a Magnólia em "A Lei do Amor", como também à própria Vera. Isso porque, além dos inúmeros memes e brincadeiras que a personagem gera através da mente criativa dos usuários, a atriz ganhou uma legião de seguidores quando passou a posar de forma, digamos, surrealista em seus perfis oficiais na web.

Perguntada se a repercussão das fotos inusitadas que produz ajudou a impulsionar o sucesso de Magnólia no mundo virtual, Vera faz questão de frisar: "O que faço nas redes sociais é completamente diferente do meu trabalho na televisão. Além disso, são duas plataformas bem distintas, mas talvez uma venha influenciando a outra. Quem sabe? Não costumo misturar ficção e realidade. E nas redes é a Vera Viral e não a Magnólia".

A atriz pode não misturar ficção e realidade na internet, mas admite que na vida real se deixa afetar pelos rumos da novela. "Torço, xingo, brigo com a televisão, me envolvo demais", conta Vera sobre seus momentos como telespectadora da trama de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari. Não é à toa que muitas cenas de Mág também surpreenderam a atriz ao longo do folhetim.

"Eu fiquei impactada com diversas cenas da Magnólia, especialmente com a sequência da exposição. Quanto ao assassinato, acho que ela iria sujar as mãos em algum momento...", diz sobre quando a vilã foi desmascarada por Helô (Cláudia Abreu) na galeria e também sobre ela ter matado Beth (Regiane Alves) com as próprias mãos

Encenar o assassinato, aliás, foi algo inédito na carreira da atriz na telinha. "Foi uma cena extremamente importante, de fato. E eu nunca tinha feito uma cena semelhante na TV, mas Magnólia fica na ficção. Não a levo pra casa", ressalta.

Muitas surpresas ainda podem estar reservadas para Mág na novela. "Gosto da ideia dela terminar com o Tião (José Mayer)".

