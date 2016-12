Zunzunzum: 'Não vou me esconder'

00:00 · 24.12.2016

Fernanda Gentil é destaque na TV ( Foto: Jorge Bispo - Revista Gol Linhas Aéreas Inteligentes )

Apresentadora do Esporte Espetacular, da Rede Globo, Fernanda Gentil explica por que aprendeu a levar a vida como um jogo

Capa da revista Gol de janeiro, a jornalista Fernanda Gentil tem muita história para contar.

Uma de suas melhores amigas, sua tia Adriana, faleceu aos 37 anos. O último pedido foi que Fernanda cuidasse de seu filho Lucas. Fernanda não só assumiu essa responsabilidade como inaugurou a Caslu, associação beneficente que ajuda crianças carentes.

No âmbito profissional, a carioca trabalhou em diversos lugares, mas a Globo sempre foi seu sonho. Até que em abril de 2009 conseguiu vaga no SporTV.

Em 2010, encarou sua primeira grande mudança, quando seus pais se separaram, o que considerou como aprendizado, ao romper no seu casamento no começo de 2016 com o empresário Matheus, com quem tinha acabado de ter o Gabriel.

"O Matheus é sensacional e eu não poderia ter escolhido pai melhor para o Gabriel. É preciso ter humildade para aceitar que um relacionamento acabou, e coragem para se separar", afirma.

Outra mudança foi quando assumiu seu relacionamento com a jornalista Priscila Montandon, e mostrou que não há nada mais belo do que viver de amor e paz. "Optei por falar publicamente do relacionamento porque pensei: 'Não vou me esconder, não fiz nada de errado, só estou amando'", diz na entrevista.

Renovado

A Rede Globo renovou o contrato do apresentador Jô Soares, que encerraria seu vínculo com a emissora no fim deste ano. Jô retorna à emissora somente em 2018, após tirar um ano sabático. O formato do novo programa ainda não foi definido e as propostas só serão analisadas no fim do próximo ano.

Zayn Malik recebeu um "não" após pedir a namorada Gigi Hadid em casamento, informou a revista Hollywood Life

330

Mil reais. É o valor da indenização que o ator Johnny Depp pediu para a ex-mulher Amber Heard. De acordo com o E! News, o astro de "Piratas do Caribe" alega que Heard "continua a litigar desnecessariamente um caso que já foi resolvido, enquanto desfila na frente da mídia"

"Meu primeiro beijo foi aos 19 anos com meu primeiro namorado", diz Paula Fernandes

Natal

Brad Pitt terá apenas quatro horas para passar o Natal com os filhos. A informação foi divulgada pela imprensa internacional. O ator poderá entregar presentes para os filhos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne, apenas durante o período da manhã