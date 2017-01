Zunzunzum: 'Não muda nada ficar sem roupa'

00:00 · 13.01.2017

Marcelo Faria em ensaio sensual ( Foto: Jorge Bispo / Revista Tpm )

Marcelo Faria mostra que lida muito bem com a nudez em ensaio para a revista TPM

Bem-nascido, bem relacionado, bem-sucedido, bem-casado e em dia com o corpo sarado. Basicamente, Marcelo Faria não tem por que ficar vestido. À revista TPM, ele posa ao lado da mulher, Camila, e fala sobre a vida a dois.

Marcelo fala sobe nudez e destaca a normalidade de também ficar nu no remake de Dona Flor e seus dois maridos, que tem Juliana Paes no papel principal e estreia prevista para o primeiro semestre de 2017. "Andei pelado pelo set o tempo todo. Pra mim, não muda p* nenhuma ficar sem roupa", comenta.

Sobre a personalidade forte de sua esposa Camila Lucciola, com quem é casado desde 2010 e tem uma filha, Felipa de cinco anos, Marcelo diz:

"Queria alguém que acompanhasse meu ritmo e o da minha família. Minha mãe é uma mulher superinteligente e superprotetora, meu pai é um ícone da TV; não dá pra ser mulherzinha nesse cenário. Ela chegou falando alto, não é de abaixar a cabeça. E foi assim que me conquistou".

Produtor da peça "Por isso fui embora", Marcelo explica por que optou em não participar dos ensaios, em que Camila protagoniza cenas quentes com os atores Joaquim Lopes e Flávio Rocha. "Como marido, poderia atrapalhar ou inibir. O Joca é meu amigo. Estar com a mulher do teu brother ali, com a mão na bunda... Exige técnica, mas é uma coisa muito no limite do penhasco".

Amy Adams ganhou sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles

74

Anos. Susana Vieira reforça que não há idade certa para namorar e se divertir. "É tudo igual... Não há idade para a mulher parar de namorar e usar biquíni ou minissaia. Enquanto tiver saúde, coxa grossa e simpatia, jamais direi não para a vida", revelou a atriz à revista Caras

"Não está fácil pra ninguém", publicou Anitta no Instagram, após levar um gelo de um paquera na internet

Salário

Natalie Portman falou sobre a desigualdade de salários entre atores homens e mulheres em Hollywood. "Nós somos muito bem pagos, então é difícil reclamar, mas a disparidade é louca", disse a atriz, que recebeu três vezes menos que Ashton Kutcher em 'Sexo sem Compromisso"