00:00 · 19.09.2018 / atualizado às 02:08

Os florais, antes pouco explorados, foram as apostas de Emilia Clarke

Se você é uma estrela do cinema, o tapete vermelho serve de vitrine para as grifes de alta-costura te usarem como cabide do que eles acreditam ser a última moda. Se é da música, você está sozinha para errar, acertar e até ficar sem roupa em frente às câmeras, afinal, será apenas mais um louco da indústria fonográfica.

Na seara da TV, e o tapete vermelho do Emmy constatou, as atrizes conseguem se divertir muito mais, e com o aval das mesmas grifes do Oscar ou do Globo de Ouro, sem se preocupar com a inquisidora polícia fashion.

Assim, abriram o champanhe pré-Réveillon e as portas do jardim na passarela do maior prêmio da televisão americana. Um mar de vestidos brancos e estampas florais contrastaram com o vermelho do tapete nesta segunda-feira (17), em Los Angeles.

Mas não qualquer branco. O look Balmain de Scarlett Johansson, justo ao corpo, era drapeado até a barra e forrado com nervuras de brilho. Recortado na perna e no colo, com um decote em "V", ressaltava curvas que o Oscar costuma esconder das atrizes.

Sem padrão

No outro extremo, Penélope Cruz exibiu todas as plumas possíveis em um tomara-que-caia da Chanel, com saia volumosa confeccionada em camadas de tule branco.

Não há um padrão aparente nas escolhas, e é essa a graça que havia se perdido nas premiações do cinema e a coroa da TV trouxe de volta.

Tendências de moda também foram exploradas. A da lingerie, por exemplo, surgiu em propostas com colos rendados e troncos estruturados com armação de corpete.

Estampas, itens proibitivos no tapete vermelho do Oscar, surgiram aos montes nas flores que tingiram os looks das atrizes Emilia Clarke (Game Of Thrones) e Millie Bobby Brown (Stranger Things).

"Não é fácil ter que parar mais uma vez", lamenta a cantora Simaria, sobre nova pausa na carreira para cuidar da saúde

Cinema

"Capitã Marvel" ganhou seu primeiro trailer nesta terça-feira (18). O filme é o primeiro sobre a heroína , interpretada por Brie Larson. Com a direção de Anna Boden e Ryan Fleck, "Capitã Marvel" tem a previsão de estreia para 8 de março de 2019

(*Folhapress)