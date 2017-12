00:00 · 21.12.2017

Fernanda Nobre vive Diana em 'Deus Salve o Rei'

Diana (Fernanda Nobre) é a melhor amiga de Amália (Marina Ruy Barbosa) na trama da próxima novela das sete, 'Deus Salve o Rei', de Daniel Adjafre, com direção artística de Fabricio Mamberti.

Uma mulher bonita, bem-humorada, mas que tem um reconhecido "dedo podre" para homens. Quando Amália termina com Virgílio (Ricardo Pereira), o comerciante logo se aproxima de Diana, que cai na lábia do moço.

Como você define a Diana?

É uma personagem muito intrigante, há um mistério nela que é fascinante. Ela é uma mulher solitária, que já sofreu muito na vida e por isso é desconfiada, tem grande dificuldade de se entregar tanto para o amor quanto para amizades. Mas é uma mulher muito forte, batalhadora, guerreira e ambiciosa.

A Diana se apaixona justamente pelo ex-namorado da melhor amiga...

A Diana não tem muita sorte no amor e acaba se colocando em algumas "roubadas". O Virgílio foi mais uma! Ele se aproveita da carência da Diana para atingir Amália, mas logo ela percebe que ele não é quem ela acreditava que fosse. Vai sofrer porque encontrou nele uma possível parceria. Mas essa história ainda vai dar muitas reviravoltas.

Como é o processo de caracterização para Diana?

Para essa personagem, eu uso aplique e, além disso, ela tem o cabelo frisado. Acho a concepção estética da personagem um acerto, o cabelo longo e frisado remete a uma selvageria da personagem.

Como você se preparou para o papel?

Fizemos um mês intenso de preparação, com aulas e oficinas. Tivemos aulas diárias com o Eduardo Milevicz para trazer uma intimidade para o elenco, virarmos um time, com uma mesma linguagem de atuação. Ali, pesquisamos referências e compomos os personagens juntos.

Gretchen e Thammy Miranda começaram a gravar, em Pernambuco, reality show em família para o Multishow

2

Anos. É o tempo de residência de shows que a cantora Lady Gaga fará em Las Vegas. Serão cerca de 50 apresentações, que devem começar em dezembro de 2018, no MGM Park Theater. "Sempre sonhei ser um garota de Las Vegas. Estou apaixonada", disse em seu perfil no Twitter

"Eu não gosto que jovens garotas sejam assediadas", Meryl Streep sobre onda de assédio em Hollywood

Mãe

A atriz Eva Longoria, 42, está grávida de seu primeiro filho. Ela e o marido José Bastón, 49, confirmaram a gravidez na última terça-feira (19) ao site americano "People". A estrela da premiada série de TV "Desperate Housewives" está no quarto mês de gestação de um menino