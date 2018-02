00:00 · 24.02.2018

Joaquim Lopes será o vilão da novela "Orgulho e Paixão"

O ator e apresentador Joaquim Lopes, 37, relembrou um período crítico de sua vida no qual sofria bullying na escola durante boa parte de sua adolescência. Ele afirmou que sempre caía nas armadilhas, e que apanhava e levava cuspidas dos colegas.

"Lembro pouco dessa época pois a gente tem a tendência a dar uma bloqueada nos traumas do passado. Os ensinamentos que tive por conta desses episódios da minha vida ficaram para sempre. A violência é tão grande que muitas vezes você fica sem ação. Ficava sem reação porque não sabia como reagir a isso. Para mim isso era tão surreal, de pensar em fazer isso com ser humano", disse Lopes, durante bate-papo com a atriz Mariana Xavier para o canal "O Mundo Gordelícia", no YouTube.

Marcas

O trauma foi tão grande que Lopes, sempre que tem oportunidade, comenta sobre o bullying sofrido para que as pessoas tenham mais compaixão e que estas pessoas pensem antes de agir.

"Compaixão nada mais é do que se colocar na dor do outro, no lugar do outro. Pensar antes de fazer, agir, principalmente com pré conceitos. A gente está vivendo esse momento de igualdade, seja na sua crença, seja na sua opção sexual, a gente não tem o direito de dizer como o outro deve ser. Cada ser humano é resultado de uma série de experiências", diz o ator.

Lopes afirma que o que vale na vida é a experiência individual, isto é, como você faz com a sua dor e como encara o desafio. "Você se fecha e se deixa abater por isso ou encara isso como uma oportunidade de crescimento. Poderia ter ido para um lugar de vingança. Mas fui pelo outro lado", afirma Lopes.

Relatos

Em vídeo para campanha da Cavaleira, o ator contou um pouco sobre bullying e a agressão que sofria.

"Tem aquelas brincadeiras em que as pessoas imbecis fazem com o gordinho, de apertar o peito. Fizeram tanto isso que tive um tumor nas duas glândulas mamárias. Tive que fazer cirurgia", diz Lopes, em trecho do vídeo.

Escalado para interpretar o vilão de "Orgulho e Paixão", novela que substituirá "Tempo de Amar", Joaquim Lopes afirmou que não contava para ninguém.

Lopes afirmou que ficou menos neurótico com alimentação e exercícios físicos há cerca de dois anos. "A gente tem que saber quem a gente é. Depois amar quem a gente é. Porque se a gente não se amar, a gente não ama ninguém", disse.

Cássio Reis se prepara para um novo projeto. A ideia é um programa sobre lifestyle em TV fechada

1,3 bilhões de dólares

É o montante que o Snapchat perdeu na bolsa de valores após postagem de Kylie Jenner. A modelo, caçula das irmãs Kardashian, tem 24 milhões de seguidores e fez o seguinte tuíte "E aí, ninguém mais abre o Snapchat? Ou sou só eu? Puxa, isso é tão triste"

"tecnicamente ele é o melhor jogador do mundo", diz Pelé sobre Neymar ao site da Fifa

Grato

Ryan Coogler, diretor do filme Pantera Negra, escreveu uma carta, postada no Instagram da Marvel Studios, para os fãs agradecendo o apoio deles por irem assistir à produção e acreditarem que um filme de super-heróis negros pode dar certo em Hollywood