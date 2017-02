00:00 · 02.02.2017

Raissa Santana foi eliminada na seleção do Top9 do concurso Iris Mittenaere ,a Miss França, ficou com a coroa de Miss Universo

Raissa Santana representou o Brasil no Miss Universo e disse que seu "coração chorou" quando não ouviu o nome de seu país

Representante do brasil no Miss Universo, disputado no último fim de semana, Raissa Santana fez um post no instagram, nesta terça-feira (31), no qual se desculpou aos fãs que ficaram frustrados por ela não ter sido a campeã do concurso, mas se disse orgulhosa com o desempenho que teve.

"Peço desculpas se falhei com vocês em alguns momentos", afirmou. "quero que saibam que me doei de corpo e alma, e o meu coração chorou muito quando não ouvi o nome do nosso país, mas ao mesmo tempo se encheu de orgulho pelo que fiz, do meu trabalho, do meu esforço, por ter ultrapassado barreiras que nunca imaginei ultrapassar", acrescentou.

No concurso realizado neste domingo (29), nas Filipinas, ela havia sido eliminada na seleção do top 9 durante a competição.

Antes, a brasileira era uma das mais cotadas para figurar entre as três finalistas por diversos especialistas, mas acabou ficando entre as 13 primeiras colocadas.

Estudante de marketing, raissa tem 21 anos e foi a primeira negra a representar o brasil na competição em três décadas, sucedendo a gaúcha deise nunes, que levou o título nacional em 1986.

"Quando paro para pensar no quanto eu já conquistei, na benção que deus me deu, de tanto amor e carinho que recebi de todos vocês, posso dizer que sou uma pessoa privilegiada", declarou

"Sei que todos sonhavam com a coroa, eu também sonhei, eu também acreditei. Mas sempre respeitei o sonho de cada menina que estava aqui dentro. Agora, quero retornar para concluir os meu compromissos como miss brasil e continuar perseguindo meus sonhos", completou.

Raissa Santana foi eliminada na seleção do Top 9 do concurso Iris Mittenaere, a Miss França, ficou com a coroa de Miss Universo

Drew Barrymore recusou proposta de dermatologista para pôr botox aos 41 anos : "Fale comigo daqui a 10 anos"

11

Shows. Esse é o total de apresentações que Wesley Safadão fará durante seis dias do período carnavalesco. Ele vai cantar em oito cidades de cinco Estados. O cantor cearense começa a maratona puxando trio elétrico no Carnaval de Salvador, no circuito Barra-Ondina

"Não mudei meu sobrenome para esconder que sou de Porto Rico", Bruno Mars, cujo real sobrenome é Hernandez

Fãs

Justin Bieber faz dois shows no Brasil, dia 29 de março na Praça da Apoteose, no Rio, e no Parque Allianz, em São Paulo, no dia 1º de abril. Cerca de 10 fãs já estão acampados no Sambódromo. Eles viram madrugada e se revezam. Tudo para garantir lugar mais perto do ídolo em março