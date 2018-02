00:00 · 21.02.2018

Lucas preocupa-se com o que a noiva está pensando sobre comportamento dele na casa do 'BBB 18'

Imagine ser traída em rede nacional e ainda ter que cruzar dia e noite com a sogra dentro da mesma casa?

É o que está passando Ana Lúcia Vilela, noiva (ou ex-noiva?) do cearense Lucas, do "BBB 18".

A modelo, que está com o "brother" há cinco anos, mora com ele desde junho na casa dos pais dele, em Fortaleza. Mas no que depender da sogra, Lícia Fernandes, o noivado continua de pé.

Defesa

A mãe de Lucas defendeu o filho durante a entrevista que concedeu ao site oficial do reality, dizendo que ele e a participante Jéssica não fizeram nada demais.

"A Ana Lúcia está muito bem resolvida e continua noiva do meu filho", disse a sogra. "Eu disse para ela que Lucas não estava indo para um convento", reforça.

Sobre o caso de Lucas com Jéssica, ela afirma: "Existe um carinho especial sim. Não pode existir? As pessoas precisam entender o que significa gostar de alguém", comenta a matriarca.

"Agora, se de fato ele estivesse beijando na boca e embaixo do edredom, seria uma traição. Ele fala da Ana Lúcia o tempo todo, o Brasil inteiro já conhece ela", ponderou a mãe do brother.

Imagem positiva

Além do relacionamento dentro da casa, a mãe do participante ainda fala sobre a imagem do filho.

"O Lucas que sabe que tem uma imagem a zelar aqui fora. É uma pessoa querida e educada que gosta de cozinhar para todo mundo e cuidar das pessoas. Ele tem uma boa essência. Veio ao mundo para somar e contribuir", defendeu a mãe.

Indícios

Em tempo... Não, Lucas e Jéssica não se beijaram nem foram para baixo do edredom no "BBB". Mas vivem juntinhos pela casa, trocam confidências, cafunés, abraços e muitos carinhos, e são tratados pelos outros participantes como casal.

Alguns vídeos também dão indícios de que carícias mais "quentes" também já aconteceram embaixo do edredom, mas como o beijo na boca ainda não rolou, a dupla parece se considerar imaculada.

Ou nem tanto, já que o próprio Lucas afirmou, em conversa com Breno dentro da casa, que não gostaria de estar no lugar da noiva.

*Com informações da Agência Folhapress

