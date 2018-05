00:00 · 10.05.2018

Lázaro Ramos como Mister Brau ( Foto: Rafael Campos / Globo )

'Taís me representa muito', diz Lázaro Ramos sobre a esposa, Taís Araújo. Ambos estão em Mister Brau

Lázaro Ramos, 39, não tem dúvida: "Santo de casa faz milagre, sim". Para ele, a mulher, Taís Araújo, 39, é uma de suas inspirações.

"Taís me representa muito na TV. O jeito que ela cuida da imagem dela, como ela se prepara para um personagem, o resultado que ela tem no ar... Taís é uma inspiração que vem de antes do casamento", disse o ator em entrevista à revista Quem de maio.

Segundo ele outros nomes, não necessariamente ligados à televisão, também o inspiram. "Tem o Guel Arraes, tem o Luiz Antonio Pilar. E tem seu Milton Gonçalves, dona Ruth de Souza. Mas eles estão para mim quase na categoria orixás, já bato cabeça, já transcendeu", afirma à revista.

Mister Brau

É ao lado da mulher, inclusive, que Lázaro pode ser visto atualmente na TV. O casal da vida real protagoniza o casal da ficção em "Mister Brau", série cômica da Globo que está na sua quarta e última temporada.

"As pessoas têm muito carinho pelo programa. Quando a temporada acaba, elas pedem, sugerem histórias. Acho que as pessoas já ficam esperando o momento do ano que vai ter essa família, que vai chegar nas casas deixando as terças-feiras um pouco mais leves", diz o ator sobre a série.

Protagonista

Nesta temporada, Michele, a personagem de Taís, é quem vira a protagonista, enquanto Brau, interpretado por Lázaro e que dá nome à série, cai no ostracismo.

"A Michele tá aí, à frente, e vira uma cantora de fama internacional e a gente discute muitas coisas nessa temporada. Desde o homem não segurar as pontas quando a mulher tem destaque, a gente discute quando a mulher sai para trabalhar e próspera muito, como fica essa questão da casa, dos filhos, da família", disse Taís Araújo durante intervalos das gravações de Mister Brau.

Claudia Jimenez não participará mais do filme de "Sai de Baixo". Após ler o roteiro, a atriz desistiu do convite

115

Milhões de dólares. Foi o valor arrematado por um quadro de Pablo Picasso, "La fillette à la corbeille fleurie" (1905). É o sexto preço mais elevado para um quadro arrematado em leilão. Picasso tem o recorde de quatro obras vendidas por mais de 100 milhões de dólares em leilões

"Foi exatamente a mesma coisa", Penélope Cruz sobre salário dela e de Javier Bardem no longa "Todos Los Saben"

Mãe

Deborah Secco planeja mais filhos com o marido Hugo Moura: "Ter filho único não dá. Sabemos que Maria Flor não será filha única, mas não sabemos se teremos mais um, ou mais dois. O maior presente que minha mãe me deu foram os meus irmãos", diz a atriz