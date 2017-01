Zunzunzum: Juntos em uma nova aventura

00:00 · 05.01.2017

Marion Cotillard e Michael Fassbender repetem parceria no cinema

Marion Cotillard fala sobre participação em "Assassin's Creed", ao lado de Michael Fassbender

Vencedora do Oscar por "Piaf - Um Hino ao Amor" (2007), a atriz francesa Marion Cotillard tem se tornado rosto carimbado em grandes produções hollywoodianas.

Com estreia prevista para 12 de janeiro, o próximo desafio da estrela nos cinemas é "Assassin's Creed", adaptação do game homônimo estrelado por Michael Fassbender e dirigido por Justin Kurzel. Os três trabalharam juntos recentemente em "Macbeth: Ambição e Guerra" (2015).

No filme que mistura ação, aventura e fantasia, Cotillard interpreta Sofia, uma mulher determinada. "Sofia tem essa ideologia, que é um desejo muito forte de encontrar a cura para a violência, e erradicar a violência da nossa sociedade. Tudo na vida dela é dedicado a achar essa cura, e ela diz que o único jeito é encontrar o 'Artefato'. Ela descobrirá que seu pai tem outra agenda. Ela está cega a pistas que surgem e normalmente a fariam questionar a ideologia do pai, que ela acredita ser a mesma que a sua", conta.

Trama

Em "Assassin's Creed", Fassbender interpreta Callum Lynch, que descobre que é descendente de um membro da Ordem dos Assassinos e, via memória genética, revive as aventuras do guerreiro Aguilar, seu ancestral espanhol do século XV.

Dotado de novos conhecimentos e incríveis habilidades físicas, ele volta aos dias de hoje pronto para enfrentar os Templários.

"Ela tenta ganhar a confiança dele, e está sendo honesta. Ela o salvou da morte, mas não acredito que ele seja do tipo que possa confiar em alguém. É claro que há uma falta de confiança que ela tenta contornar porque ela realmente precisa que ele confie nela", diz Marion sobre a relação entre Sofia e Callum.

Para a atriz, é uma honra poder repetir a parceria com Fassbender e Kurzel, mesmo em um filme tão diferente. Cotillard também não poupa elogios ao protagonista.

"Conheço e adoro quem ele é como ator, porque ele é sempre surpreendente e sempre muito envolvido na história. Ao mesmo tempo, ele é supercriativo e sempre quer algo especial. Para obter algo especial, ele precisa realmente se aprofundar na autenticidade, o que gera boas ideias. Às vezes, há atores que querem fazer algo especial e tem uma ideia para cada cena, e às vezes isso os leva a exagerar ou a sobrecarregar a atuação", define.

